أفضل ستائر ايكيا لأي شخص يفضل المظهر القديم

لقد شهد التصميم المستوحى من العتيقة عودة رائعة ، حيث تجد لمسات رومانسية ناعمة في كل ركن من أركان المنزل. من صعود نمط ديكور Coquette إلى شعبية الدائمة للجمالية الأساسية ، يتبنى أصحاب المنازل الستائر التي تشعر غريب الأطوار ، أنثوية ، وخالدة. في هذا الاتجاه ، يسود الدانتيل العليا – حساسة بما يكفي لتليين الغرفة ولكن منظم بما يكفي لتقديم التعريف إلى إطار النافذة. أدخل الستائر Ikea Alvine Spets ، وهو اختيار مفضل للمعجبين يوفر هذا السحر القديم بدون مطاردة المتجر العتيقة.
تحتوي هذه الستائر على حافة الدانتيل الأسقلوب التي يمكن أن تضيف النعومة والملمس ، مما يحول نافذة بسيطة إلى نقطة محورية. يعشقها العملاء ، تاركين الستائر بتصنيف 4.8 نجوم عبر أكثر من 700 مراجعة. يصف الكثيرون التصميم بأنه “خمر ناعم” ، بينما شارك أحد المراجعين أنهم ذكّرهم بـ “وقت لطيف”. مصنوعة من البوليستر المعاد تدويرها 100 ٪ ، هذه الستائر مستدامة وسهلة التنظيف – بديلاً أقل بكثير من الصيانة للدانتيل الفخمة الفعلية. نظرًا لأنها تصفية الضوء ، يمكن أن تعمل ستائر Alvine Spets بمفردها لنشر أشعة الشمس ، أو يمكن طبقتها لبيان أكثر دراماتيكية. بسعرها الصديق للميزانية البالغ حوالي 15 دولارًا ، فهي واحدة من أبسط الطرق لتحقيق علاج نافذة جميلة لا تضحي بالشخصية أو الحنين إلى الماضي.
كيفية تصميم الستائر ألفين سبورت الخاصة بك لعلاج النافذة القديم المثالي
بمجرد التقاط زوج من ستائر ألفين سبورت ، تكون المرح في التصميم. هؤلاء sheers متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق ، ويعملون في غرف النوم أو غرف المعيشة أو حتى المطابخ ، اعتمادًا على احتياجاتك. للحصول على مظهر ناعم وطبقة في المساحات التي ترغب في منعها من الضوء – مثل غرفة النوم – قم بإقرانها بشيء مثل غرفة Ikea Vilborg المظلمة في بيج محايد أو شيء أكثر صمامة مثل اللون الوردي الخدود. في غرف أكثر إشراقًا مثل منطقة تناول الطعام أو غرفة التشمس ، يمكن تعليقها بمفردها للأناقة المورقة أو الطبقات على ظل روماني بسيط لإنشاء إطار غريب الأطوار ، مستوحى من الطبقات. معلقة أمام الظلال المنسوجة ، يمكن أن يشعروا بالرومانسية بشكل خاص ، مردداً حساسية الطبقات التي تم جمعها للمنازل العتيقة.
Hardware Curtain هي وسيلة أخرى للتجول في الجمالية القديمة. اختر قضبان مع نهائيات مزخرفة وتشطيبات عتيقة مثل قضيب الستار المميت من البرونز الحصري من الهدف. يمكنك أيضًا النقيض من المظهر القديم مع قضيب الستار الحديث والحد الأدنى في النهاية الأسود غير اللامع. للحصول على لمسة إضافية من الأناقة والوظيفة ، يمكنك حتى إضافة عوائق الستار في نهاية مطابقة لقضيب الستار. سيسمح لك شيء مثل تعليقات الستار على شكل أوراق من متجر Hikmlk بالسماح بمزيد من الضوء دون المساس بالستائر. بغض النظر عن الطريقة التي تختارها بتصميمها ، تتكيف Alvine Spets بسهولة مع مساحتك ، مما يوفر لمسة حساسة تشعر بأنها مناسبة لمطابخ المزرعة كما تفعل مع غرف النوم المستوحاة من الطراز القديم.