أفضل ستائر ايكيا لأي شخص يفضل المظهر القديم

لقد شهد التصميم المستوحى من العتيقة عودة رائعة ، حيث تجد لمسات رومانسية ناعمة في كل ركن من أركان المنزل. من صعود نمط ديكور Coquette إلى شعبية الدائمة للجمالية الأساسية ، يتبنى أصحاب المنازل الستائر التي تشعر غريب الأطوار ، أنثوية ، وخالدة. في هذا الاتجاه ، يسود الدانتيل العليا – حساسة بما يكفي لتليين الغرفة ولكن منظم بما يكفي لتقديم التعريف إلى إطار النافذة. أدخل الستائر Ikea Alvine Spets ، وهو اختيار مفضل للمعجبين يوفر هذا السحر القديم بدون مطاردة المتجر العتيقة.

تحتوي هذه الستائر على حافة الدانتيل الأسقلوب التي يمكن أن تضيف النعومة والملمس ، مما يحول نافذة بسيطة إلى نقطة محورية. يعشقها العملاء ، تاركين الستائر بتصنيف 4.8 نجوم عبر أكثر من 700 مراجعة. يصف الكثيرون التصميم بأنه “خمر ناعم” ، بينما شارك أحد المراجعين أنهم ذكّرهم بـ “وقت لطيف”. مصنوعة من البوليستر المعاد تدويرها 100 ٪ ، هذه الستائر مستدامة وسهلة التنظيف – بديلاً أقل بكثير من الصيانة للدانتيل الفخمة الفعلية. نظرًا لأنها تصفية الضوء ، يمكن أن تعمل ستائر Alvine Spets بمفردها لنشر أشعة الشمس ، أو يمكن طبقتها لبيان أكثر دراماتيكية. بسعرها الصديق للميزانية البالغ حوالي 15 دولارًا ، فهي واحدة من أبسط الطرق لتحقيق علاج نافذة جميلة لا تضحي بالشخصية أو الحنين إلى الماضي.