أفضل شجيرات للزراعة مع الكوبية كرفيق

الكوبية هي إضافة جميلة إلى أي حديقة منزلية ، مع عدد لا يحصى من الأصناف والألوان والأحجام للاختيار من بينها. تبدو رائعة مع أي شيء تقريبًا ، ولكن عند تحديد ما يجب زرعه بجوار الكوبية ، من المهم اختيار رفيق يكمل هذه المعمرة الطويلة الأجل جسديًا وجماليًا. من الناحية المثالية ، سيقدم هذا الشريك الدعم لأزهار الكوبية الثقيلة دون التغلب على مظهره الكبير في الحديقة. هذا هو المكان الذي تأتي فيه خشب البقس.

Boxwood (Buxus spp.) هو شجيرة دائمة الخضرة في عائلة Buxaceae التي تم زراعتها منذ آلاف السنين. مشهد قياسي في تحوطات الخصوصية ، والحدود التجارية ، والحدائق ذات المناظر الطبيعية ، والحمود معروفة بعادتها الأنيقة والمنخفضة الصيانة. إن طبيعتهم القوية تجعلهم بديلاً رائعًا للسياج الطبيعي لساحتك ، ومباراة أفضل لفروعك المرنة في الكوبية. ومع وجود العشرات من الأنواع المختلفة ومئات الأصناف المتاحة ، من السهل العثور على المطابقة المثالية لأنواعك من الكوبية.

يزدهر خشب البقس والكودرانجيا جنبًا إلى جنب لأن لديهم ظروف متشابهة مماثلة. تتمتع خشب البقس بنفس الظل المغطى بالظلال والضوء الصباحي الذي يحافظ على سعادتك بالسعادة ، ويتطلب كلاهما تربة رطبة ولكنها جيدة الاستنزاف. هذان المصنعان الشعبيان كلاهما مذهلان في حد ذاته. ولكن عند الجمع ، يجلب هذا الزوج المجرب والحقيقي مستوى جديدًا من الأناقة والتطبيق العملي لحديقتك.