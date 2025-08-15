أفضل شجيرات للزراعة مع الكوبية كرفيق

الكوبية هي إضافة جميلة إلى أي حديقة منزلية ، مع عدد لا يحصى من الأصناف والألوان والأحجام للاختيار من بينها. تبدو رائعة مع أي شيء تقريبًا ، ولكن عند تحديد ما يجب زرعه بجوار الكوبية ، من المهم اختيار رفيق يكمل هذه المعمرة الطويلة الأجل جسديًا وجماليًا. من الناحية المثالية ، سيقدم هذا الشريك الدعم لأزهار الكوبية الثقيلة دون التغلب على مظهره الكبير في الحديقة. هذا هو المكان الذي تأتي فيه خشب البقس.
Boxwood (Buxus spp.) هو شجيرة دائمة الخضرة في عائلة Buxaceae التي تم زراعتها منذ آلاف السنين. مشهد قياسي في تحوطات الخصوصية ، والحدود التجارية ، والحدائق ذات المناظر الطبيعية ، والحمود معروفة بعادتها الأنيقة والمنخفضة الصيانة. إن طبيعتهم القوية تجعلهم بديلاً رائعًا للسياج الطبيعي لساحتك ، ومباراة أفضل لفروعك المرنة في الكوبية. ومع وجود العشرات من الأنواع المختلفة ومئات الأصناف المتاحة ، من السهل العثور على المطابقة المثالية لأنواعك من الكوبية.
يزدهر خشب البقس والكودرانجيا جنبًا إلى جنب لأن لديهم ظروف متشابهة مماثلة. تتمتع خشب البقس بنفس الظل المغطى بالظلال والضوء الصباحي الذي يحافظ على سعادتك بالسعادة ، ويتطلب كلاهما تربة رطبة ولكنها جيدة الاستنزاف. هذان المصنعان الشعبيان كلاهما مذهلان في حد ذاته. ولكن عند الجمع ، يجلب هذا الزوج المجرب والحقيقي مستوى جديدًا من الأناقة والتطبيق العملي لحديقتك.
الكوبية وظهر خشب البقس: مزيج مجرب وحقيقي
توفر السيقان القوية لأبواب البقس وأوراق الشجر الكثيفة الصديقة للتقليم دعمًا بدنيًا كبيرًا لفروع الكوبية المتدلية التي تزنها الإزهار أو المطر. الأنواع القزمية ، مثل خشب البقس Littleleaf الشهير (Buxus microphylla) ، تجعل الحواجز الطبيعية الرائعة لمكافحة الكوبية الثقيلة دون منع المنظر. نظرًا لأن أوراقهم تبقى خلال فصل الشتاء ، يمكن لشجيرات خشب البقس أن تحمي أيضًا براعم الكوبية الرقيقة والنمو الجديد من الصقيع المتأخر. يمكن أن يكون هذا أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للأنواع التي تتفتح على الخشب الجديد ، مثل الكوبية الذعر (ذعر الكوبية) والكودرانجيا الناعمة (arborescens الكوبية).
عندما تزرع في نهاية سرير الحديقة ، قد يقدم خشب البقس الأمريكي الأطول ، الذي يطلق عليه أيضًا خشب البقس المشترك (Buxus sempervirens) ، بعض الحماية من الرياح القاسية. غالبًا ما تصل إلى 5 أقدام ، وتستخدم خشب البقس الأمريكي كتحوط خصوصية ويمكن أن تساعد في منع سيقان الكوبية العارية من الانهيار في فصل الشتاء. هذا يسمح للأنواع التي تتفتح على الخشب القديم ، مثل الكوبية البلوطية (الكوكرانجيا كيرسيفوليا) والكودرانجيا الكبير (الكوبية المليئة بالحيوية) ، أن تزدهر أيضًا.
ومع ذلك ، إذا كنت تتساءل عن سبب رائحة شجيراتك مثل Pee Cat ، فقد تكون قد زرعت صنفًا محددًا يسمى خشب البقس الإنجليزي (Buxus Sempervirens ‘Suffruticosa’) ، والذي يُعرف أنه يعطي رائحة شبيهة بالأمونيا. على الرغم من أن معظم الكوبية لا تملك رائحة قوية بما يكفي لإخفاء هذه الرائحة بالكامل ، إلا أن بعض أصناف البلوط قد توفر هروبًا حلوًا لأنفك مع جني فوائد هذه المزيج الكلاسيكي.