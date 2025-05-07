أفضل طبقة أساسية للأرضيات الخشبية هي صديقة للميزانية وسهلة التثبيت

لا تزال الأرضيات ذات الأسعار المعقولة والمتميزة والجذابة شائعة كما كانت دائمًا ، خاصة مع Diyers بسبب تثبيت قفل النقرات. إن شرائح اليوم أكثر مرونة وتبدو أكثر أصالة من أي وقت مضى. ومع ذلك ، فإن العديد من الشكاوى القديمة لا تزال قائمة. حتى مع وجود العديد من المنتجات التي تتميز بالطبقة السفلية المرفقة لتوفير الوقت والجهد ، لا تزال هذه لا تقدم امتصاص الصوت الكامل ومقاومة الماء التي لا يمكن أن يحصل الصفح في كثير من الأحيان في شكل طبقة تقليدية. الطبقة الإضافية تنعم على المطبات وغيرها من العيوب في الطابق السفلي. ارم في الوقاية من الرطوبة لمنع الألواح من التزييف أو التحلل ، وسوف تضمن أقصى قدر من الراحة وطول العمر من الأرضية.

يمكن أن تؤدي إضافة خطوة أخرى إلى هذه العملية إلى تقليل فوائد Laminate. ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا إذا اخترت أفضل أنواع الطبقة السفلية للأرضيات الخشبية. توفر خيارات مثل Cork تنقيحًا استثنائيًا للصوت في وسيلة صديقة للبيئة ، في حين أن Love يخلق طبقة ثقيلة لمنع الماء وخلق أرضية أكثر. في الجزء العلوي من القائمة ، على الرغم من ذلك ، هو رغوة عالية الكثافة. تقوم طباءات الرغوة عالية الكثافة بفحص جميع الصناديق الصحيحة ، مما يوفر طبقة فرعية داعمة وداعمة بأسعار صديقة للميزانية. بالمقارنة مع رغاوي البولي إيثيلين منخفضة الكثافة ، يوفر مجموعة متنوعة عالية الكثافة تنقيحًا فائقًا للصوت مع ضغط أقل واستقرار أفضل تحت حركة المرور الثقيلة. من خلال حاجز بخار متصل ، يحتوي على كل ما هو مطلوب للأداء الدائم ، وخاصةً على الخرسانة وغيرها من الأزمة الفرعية التي تحمل الرطوبة. والأفضل من ذلك كله ، أنه قد يكون من السهل تثبيته ، مما يجعل أي محاولة DIY خالية من الإجهاد ومرضية.