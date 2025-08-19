أفضل طريقة لإزالة بقع الصبغة المستمرة من جميع ملابسك

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

تحدث حوادث الغسيل لأفضل ما لدينا. في دقيقة واحدة ، ترمي كل شيء في حمولة واحدة لتوفير الوقت ، في كلما كان البيض خجلاً كما لو أنهم وقعوا للتو في مثلث الحب. لا تُصب بالذعر! لا يزال بإمكانك حفظ البيض إذا تحولوا إلى اللون الوردي في الغسيل. الخطوة الأولى هي شطف المياه الباردة لطرد أي صبغة فضفاضة. لن يمحو اللون تمامًا ، لكنه يمنح نسيجك فرصة للقتال قبل أن تبدأ العلاجات الشاقة.

بعد ذلك ، حان الوقت للنقع. امزج محلول من آمن الألوان أو التبييض القائم على الأكسجين أو مزيل صبغة (مثل مسحوق مزيل وصمة عار Oxiclean) في الماء الساخن وفقًا لتعليمات الحزمة. دع العنصر الخاص بك ينقع لمدة ست ساعات على الأقل ، أو بين عشية وضحاها إذا كانت جريمة اللون شنيعة بشكل خاص. يعطي هذا النقع الطويل وقتًا للبقع للإفراج ويمنعك من التنظيف في الإحباط. إذا كانت الصبغة قد تلطخ مساحة صغيرة فقط ، فأعمل ملعقتين كبيرتين من المنظفات القائمة على الإنزيم أو مزيل وصمة عار في المكان بفرشاة ناعمة ، ثم اتركها تنقع لمدة 30 دقيقة قبل الغسيل.

تفضل الالتزام مع المواد الغذائية المخزن؟ الخل الأبيض هو نسخة احتياطية موثوقة لإزالة الصبغة من الملابس الملونة. امزج نصف الخل ، نصف الماء في حوض ، ويغمر الثوب الملون ، واتركه يجلس لمدة 30 دقيقة ، وينتقل برفق بين الحين والآخر. ثم شطف جيدا بالماء البارد.