أفضل طريقة لإزالة بقع الصبغة المستمرة من جميع ملابسك

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
تحدث حوادث الغسيل لأفضل ما لدينا. في دقيقة واحدة ، ترمي كل شيء في حمولة واحدة لتوفير الوقت ، في كلما كان البيض خجلاً كما لو أنهم وقعوا للتو في مثلث الحب. لا تُصب بالذعر! لا يزال بإمكانك حفظ البيض إذا تحولوا إلى اللون الوردي في الغسيل. الخطوة الأولى هي شطف المياه الباردة لطرد أي صبغة فضفاضة. لن يمحو اللون تمامًا ، لكنه يمنح نسيجك فرصة للقتال قبل أن تبدأ العلاجات الشاقة.
بعد ذلك ، حان الوقت للنقع. امزج محلول من آمن الألوان أو التبييض القائم على الأكسجين أو مزيل صبغة (مثل مسحوق مزيل وصمة عار Oxiclean) في الماء الساخن وفقًا لتعليمات الحزمة. دع العنصر الخاص بك ينقع لمدة ست ساعات على الأقل ، أو بين عشية وضحاها إذا كانت جريمة اللون شنيعة بشكل خاص. يعطي هذا النقع الطويل وقتًا للبقع للإفراج ويمنعك من التنظيف في الإحباط. إذا كانت الصبغة قد تلطخ مساحة صغيرة فقط ، فأعمل ملعقتين كبيرتين من المنظفات القائمة على الإنزيم أو مزيل وصمة عار في المكان بفرشاة ناعمة ، ثم اتركها تنقع لمدة 30 دقيقة قبل الغسيل.
تفضل الالتزام مع المواد الغذائية المخزن؟ الخل الأبيض هو نسخة احتياطية موثوقة لإزالة الصبغة من الملابس الملونة. امزج نصف الخل ، نصف الماء في حوض ، ويغمر الثوب الملون ، واتركه يجلس لمدة 30 دقيقة ، وينتقل برفق بين الحين والآخر. ثم شطف جيدا بالماء البارد.
اغسل وتجف بعناية
بمجرد أن يكون لباسك نقعًا مناسبًا ، قم بإسقاطه في الغسالة بمفرده ، باتباع تعليمات الرعاية على علامةها. استخدم منظف الغسيل العادي الخاص بك لغسل العنصر. كرر النقع والغسيل إذا لزم الأمر. نعم ، إنها شاقة ، لكن بقع الصبغة المستمرة تتطلب القليل من التكرار والكثير من الصبر. تخطي هذه الخطوات هو أحد أخطاء الغسيل التي ستجعل البقع أسوأ ، لذلك قاوم إغراء الاندفاع.
تجفيف الهواء هو المفتاح. لا تقم أبدًا بإلقاء الملابس الملطخة في المجفف حتى تكون متأكدًا من أن اللون قد اختفى لأن الحرارة تغلقها مثل قبو. ومقاومة الرغبة في التنظيف. إن مهاجمة الصبغة بشدة يمكن أن تدفعها بشكل أعمق في النسيج ، وتحويل مشكلة صغيرة إلى أزمة ألوان كاملة. هذا يعطي ملابسك أفضل فرصة في الفداء دون أن تجعل الأمور أسوأ.
يمكن أن تكون الأقمشة الحساسة مثل الحرير والصوف متشبثًا بشكل خاص بالصبغة. حتى مع العلاج الدقيق ، قد لا ترفع بعض الألوان بالكامل. إذا كان القمة المفضلة لديك لا تزال تبدو وكأنها خسرت معركة أرجواني ، فقد يكون الوقت قد حان للتحور لإنقاذ صباغة DIY ، أو واجب بيجاما ، أو وداعًا دراماتيكيًا-أيهما يشعر بصحة جيدة. إن معرفة متى يتم التخلي عنها هي جزء من استراتيجية غسيل واقعية ، وينقذك من الضغط غير الضروري.
توقف عن البقع المستقبلية قبل أن تبدأ
أسهل طريقة لمنع صداع الغسيل هي تنظيم الملابس بعناية ؛ تخطي هذه الخطوة هو أحد الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الجميع عند فرز الغسيل. افصل الملابس في البيض والأضواء والظلام ، واحتفظ بملابس جديدة من تلقاء نفسها للأحمال القليلة الأولى لأنها أكثر عرضة للنزف. تحقق من الملابس الخاصة بـ Colorfastness قبل مزجها ، وقم بإلقاء ورقة صراخ من أجل راحة البال الإضافية.
إن غسل الملابس في الماء البارد يبقي الألياف في الملابس مغلقة ويمنع نزيف اللون ، لذلك التمسك بغسل المياه الباردة لأي شيء لا يحتاج إلى تطهير. إلى جانب الفرز والفحوصات الملونة ، امنح أسطوانة الغسالة نظيفة سريعة إذا لم يكن لديها واحدة مؤخرًا. يمكن أن تتسلل صبغة بقايا المتبقية في الداخل على مغسلة طازجة.
وضع حدود الغسيل المنزلية اللطيفة مفيد أيضًا. إذا استمر شخص ما في رمي الجينز الجديد مع البيض ، فقد يكون الوقت قد حان لتذكير مهذب بمخاطر نزيف اللون. فكر في الأمر على أنه الرعاية الذاتية ، وليس الإزعاج ؛ خزانة ملابسك (وصدرك) سوف تشكرك.