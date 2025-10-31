أفضل طريقة لإعداد المزارعون في الهواء الطلق لفصل الشتاء دون سحبهم إلى الداخل

يعد أواخر الخريف وقتًا مزدحمًا للعديد من البستانيين، وهناك مهمة واحدة لن ترغب في نسيانها – وهي حماية مزارعيك الخارجيين. عندما يصل الطقس الشتوي، يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المتجمدة إلى تشقق الحاويات دون حماية كافية. يعد نقل الأواني بالداخل إلى مكان غير مدفأ، مثل المرآب، أحد أفضل الطرق لمساعدتهم على البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يفضلون تجنب سحب المزارع الثقيلة إلى الداخل، فإن النصيحة الممتازة حول كيفية فصل الشتاء عن النباتات المعمرة هي دفن الحاويات في الأرض لعزلها عن البرد.

لدى البستانيين العديد من الأسباب التي قد تجعلهم يرغبون في زراعة النباتات في حاويات على مدار العام بدلاً من النمو مباشرة في الأرض، مثل نقص المساحة أو الرغبة في الحصول على مزارع جذابة في الفناء أو السطح خلال موسم النمو. في حين أنه من الشائع بالنسبة للعديد من البستانيين المنزليين أن يقضيوا الشتاء في نباتاتهم المحفوظة في أصص عن طريق جلبها إلى الداخل، إلا أن المزارعين المجهزين جيدًا قد يستخدمون الدفيئات الزراعية أو البيوت المطوقة. ومن ناحية أخرى توفر التربة عزلاً ممتازاً كبديل، لأنه يحافظ على درجة حرارة ثابتة أكثر من الهواء. ومع ذلك، لتحضير الحاويات الخارجية بشكل أفضل لفصل الشتاء باستخدام هذه التقنية، من المهم اتباع بعض النصائح.