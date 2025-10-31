أفضل طريقة لإعداد المزارعون في الهواء الطلق لفصل الشتاء دون سحبهم إلى الداخل

يعد أواخر الخريف وقتًا مزدحمًا للعديد من البستانيين، وهناك مهمة واحدة لن ترغب في نسيانها – وهي حماية مزارعيك الخارجيين. عندما يصل الطقس الشتوي، يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المتجمدة إلى تشقق الحاويات دون حماية كافية. يعد نقل الأواني بالداخل إلى مكان غير مدفأ، مثل المرآب، أحد أفضل الطرق لمساعدتهم على البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يفضلون تجنب سحب المزارع الثقيلة إلى الداخل، فإن النصيحة الممتازة حول كيفية فصل الشتاء عن النباتات المعمرة هي دفن الحاويات في الأرض لعزلها عن البرد.
لدى البستانيين العديد من الأسباب التي قد تجعلهم يرغبون في زراعة النباتات في حاويات على مدار العام بدلاً من النمو مباشرة في الأرض، مثل نقص المساحة أو الرغبة في الحصول على مزارع جذابة في الفناء أو السطح خلال موسم النمو. في حين أنه من الشائع بالنسبة للعديد من البستانيين المنزليين أن يقضيوا الشتاء في نباتاتهم المحفوظة في أصص عن طريق جلبها إلى الداخل، إلا أن المزارعين المجهزين جيدًا قد يستخدمون الدفيئات الزراعية أو البيوت المطوقة. ومن ناحية أخرى توفر التربة عزلاً ممتازاً كبديل، لأنه يحافظ على درجة حرارة ثابتة أكثر من الهواء. ومع ذلك، لتحضير الحاويات الخارجية بشكل أفضل لفصل الشتاء باستخدام هذه التقنية، من المهم اتباع بعض النصائح.
نصائح لدفن المزارعون في الهواء الطلق في الأرض لفصل الشتاء
عند إعداد المزارع الخارجية لفصل الشتاء، تأكد من عدم دفن الحاويات في وقت مبكر جدًا – تحتاج النباتات إلى القليل من الصقيع الخفيف لبدء السكون استعدادًا للظروف الباردة. ومن ناحية أخرى، لا تنتظر طويلاً أيضاً. عندما يكون هناك تجميد متوقع يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الهواء إلى أقل من 33 درجة فهرنهايت، فقد حان الوقت لإنقاذ مزارعيك عن طريق دفنهم. إذا كنت ستستخدم الأرض كعزل لنباتاتك في الأصيص، فإن أفضل طريقة لدفنها هي ترك حافة الأصيص فوق خط التربة مباشرةً. سيوفر ذلك عزلًا للجذور مع عدم تغطية قمم النباتات بالكامل. قم أيضًا بدفن الأواني في المناطق المواجهة للجنوب، والتي ستكون أكثر دفئًا من تلك المواجهة للشمال أو الشمال الغربي. بمجرد دفن الحاويات، قم بوضع نشارة حولها، دون تغطية الأسطح بالكامل، لعزل النباتات بشكل أكبر عن برد الشتاء.
من ناحية أخرى، ليس من الضروري أن تكون جميع الحاويات جاهزة لفصل الشتاء باستخدام هذه الطريقة. في حين أن مزارعي التيرا كوتا والسيراميك يمكن أن تتشقق عند تعرضها لدرجات حرارة متجمدة، فإن الأواني الخرسانية وبراميل الويسكي الخشبية ستنجو دون أن تصاب بأذى. ستكون الحاويات الكبيرة جدًا ثقيلة جدًا بحيث لا يتمكن معظم البستانيين من دفنها في التربة أو سحبها إلى الداخل. بدلًا من ذلك، عادةً ما يكون عزل الأصيص والنبات بالبطانيات أو الأغطية الأخرى أفضل طريقة لتوفير الحماية في الشتاء.