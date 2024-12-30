أفضل طريقة لاختبار أسقف الفشار الخاصة بك بحثًا عن الأسبستوس

على الرغم من شعبيتها في السابق بسبب انخفاض تكاليف التركيب، إلا أن أسقف الفشار لم تعد رائجة. إذا كانت لديك في منزلك، فمن المحتمل أنك فكرت في إزالتها أو تغطيتها – ولكن قبل أن تفعل أي شيء بأسقفك، يجب عليك أولاً فحصها بحثًا عن الأسبستوس. على الرغم من أن هذه الفكرة قد تجعلك قلقًا بعض الشيء، إلا أنه من الآمن والسهل إجراء هذا الاختبار بنفسك، طالما أنك تتبع بعض الاحتياطات البسيطة.

الأسبستوس هو مادة مصنوعة من ألياف صغيرة كانت تستخدم عادة في البناء. على الرغم من أن استخدامه محظور اليوم، إلا أنه يمكن العثور عليه أحيانًا في المنازل القديمة، وغالبًا ما يكون على شكل مادة عازلة من الأسبستوس. في مقابلة حصرية مع House Digest، أشار مايكل بينتو، الرئيس التنفيذي لشركة Wonder Makers Environmental، إلى أن الأسبستوس قد يكون موجودًا في كل من الركيزة والسطح المرشوش على أسقف الفشار القديمة. ووفقا لبينتو، “إن أفضل اختبار هو عملية أخذ عينات من كلتا المادتين.”

وتابع بينتو، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 45 عامًا في التحكم في الملوثات الداخلية: “إن أسهل طريقة للحصول على عينة من جميع الطبقات هي استخدام أداة أخذ العينات ذات النمط الأساسي”. يمكن شراء مجموعات عينات الأسبستوس السائبة عبر الإنترنت من خلال Wonder Makers والمنظمات المماثلة. إذا لم تتمكن من شراء جهاز أخذ العينات الأساسي، فلا يزال بإمكانك إجراء اختبار في المنزل. للبدء، قال بينتو إنه يجب عليك رش جزء صغير من السقف بمزيج خفيف من الصابون والماء للمساعدة في منع انتقال المواد السائبة عبر الهواء. ثم استخدم سكينًا أو إزميلًا لإزالة عينة بحجم العملة المعدنية؛ قم بإغلاق العينة داخل كيسين بسحاب قبل شحنها إلى المختبر، والذي يمكنك العثور عليه من خلال بحث بسيط عبر الإنترنت للاختبار.