أفضل طريقة لاختيار الأعشاب الضارة من التربة الجافة بعد موجة الحرارة

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

لدى البستانيين الكثير من الطرق للتعامل مع الحشائش المروعة هذه الأيام ، ولكن في بعض الأحيان ، فإن عملية التخلص اليدوي الجيد القديم هي أفضل طريق ، خاصةً إذا كانت الأعشاب قريبة جدًا من المصنع الذي تنمو فيه. ولكن ، إذا حاولت من أي وقت مضى سحب الأعشاب الضارة من التربة الصلبة الجافة للغاية ، فأنت تعلم أنه يمكن أن تشعر بأنه تمرين في عدم جدوى حيث ينطلق النبات في يدك وتترك الجذور في براثن التربة المخبوزة. وأنت تعرف ماذا يعني ذلك – يمكن للأعشاب المزعجة أن تنمو مرة أخرى.

إن الخدعة التي تسهل في هذه الظروف في ظل هذه الظروف-حتى تتمكن من التخلص من النباتات ذات الجذور العميقة-هي ترطيب التربة. يجب أن تكون رطبة ، وليس رطبة. يمكنك تخفيف التربة بخرطوم منتظم أو SOAKER (مكافأة! يمكن أن يوفر لك تركيب خرطوم SOAKER الآلاف عند بيع منزلك) أو مع نظام الري بالتنقيط. خيار آخر هو تنسيق أيام الري مع أيام الأعشاب الضارة. قم بسقيك المعتاد ، ثم انتظر نصف ساعة حتى تمتص التربة الماء قبل الأعشاب الضارة. يمكنك حتى الوقت لوقت إزالة الأعشاب الضارة إلى الأمطار إذا كانت تمطر بانتظام في منطقتك.