إذا كنت تحلم بتجديد مطبخك أو ملء هذه المواقع الحديثة غير المكتملة ، فإن ChatGPT يشبه وجود فريق من الخبراء في متناول يدك. يشمل AI chatbot خبرة المصممين الداخليين ، والبستانيين الرئيسيين ، والتجار المهرة ، وتقديم المشورة ، وأدلة خطوة بخطوة ، وحتى النماذج الخاطئة للضوء المتاحة على الفور من متصفحك أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول. إن طرح أسئلة محددة ، وإعطاء مطالبات مفصلة ، والكريستال واضح مع طلباتك هو أفضل طريقة لاستخدام ChatGPT لجميع مشاريع منزلك.
مع العشرات من أدوات الذكاء الاصطناعي في السوق ، لا شك في أنه يمكنك رفع مساحتك بمساعدة الذكاء الاصطناعي. ربما تكون قد استخدمت بالفعل مرئيًا لألوان الطلاء من Sherwin-Williams أو Behr ، أو ربما تعتمد على مخطط حديقة يقوم بتصميم زهورك (أو يذكرك بمسؤنها). هذه الأدوات عبارة عن مغيرات للألعاب ، لكن ChatGPT تتكيف مع أي نوع من المشاريع ، من الداخل أو خارج ، بغض النظر عن مدى تعقيدها. إنه يمنحك إرشادات محادثة ، والتعلم من أسئلة وبيانات المتابعة الخاصة بك لتحسين النصيحة التي يقدمها باستمرار.
ابدأ بطرح أسئلة مفصلة مثل ، “ما هي الأدوات التي أحتاجها لتنظيف ألواحي؟” أو “كيف يمكنني إثراء التربة الطينية الخاصة بي؟” يمكنك أيضًا تقديم مطالبات مثل “أنت سباك ماهر. اشرح كيفية استبدال غسالة الصحون المتسربة.” أو “ساعدني في إنشاء أسلوب أقصى عصري لغرفة المعيشة الخاصة بي.” كلما زادت المعلومات التي تقدمها ، كان ذلك أفضل. فكر في مشاركة ميزانيتك أو مستوى الخبرة أو الموقع أو تفضيلات المواد أو التفاصيل المحددة الأخرى. يمكنك أيضًا إخبار ChatGPT بما لا يعجبك أو تريده ، أو طلب البدائل ، أو طلب مصادر حيث يمكنك معرفة المزيد.
كيفية استخدام chatgpt لتقديم وتوصيات ديكور المنزل
أكثر اهتماما باستخدام chatgpt للقيام بعصف ذهني إبداعي من حل مشكلة السباكة؟ أنت محظوظ. يستخدم المصممون الداخليون وعشاق الديكور المنزلي على حد سواء اقتراح تخطيطات وحتى إنشاء صور واقعية لمساحاتهم الخاصة. جربها بنفسك من خلال تحميل صورة مضاءة جيدًا لغرفتك. ثم ، أخبر ChatGPT التغييرات التي تفكر فيها. ابدأ بمطالبة مفصلة مثل ، “باستخدام صورة المطبخ التي تم تحميلها ، قم بإنشاء عرض واقعي يحول المساحة المغلقة إلى مفهوم مفتوح باستخدام الأجهزة التي تتناسب مع ميزانية قدرها 3000 دولار.”
إن الرؤية تصور ، لذا ما إذا كان قلبك قد تم تعيينه على جدران ذات ألوان بلون Behr 2026 لهذا العام ، أو مصابيح قلادة تفصيلية ، أو رخام كل شيء ، لا تخف من إخبار Chatgpt بالضبط بما تريد توليده. هذه العملية ليست مثالية ، ومثل معظم chatbots منظمة العفو الدولية اليوم ، يتم تحسين الإصدارات الجديدة وإطلاقها باستمرار. يمكنك إنشاء ثلاث صور على الأقل يوميًا مع خطة ChatGpt المجانية ، ولكن يجب أن تكون مستعدًا للانتظار لعدة دقائق أثناء توليدها. هناك أيضًا خيار مدفوع ، مما يزيد من عدد العروض المتاحة ويقلل من الوقت الذي يستغرقه استلامها.
مع انتقال المزيد من الأشخاص من استخدام محركات البحث إلى مساعدي الذكاء الاصطناعى مثل ChatGpt ، فإنه يتولى أيضًا كمتسوق شخصي قوي. يمكن أن تساعدك ChatGPT بسهولة في العثور على ديكور المنزل أو الأدوات ذات التصنيف الأعلى أو هدايا البستنة. “كانت ركبتي تقتلني بعد العمل في الفناء اليوم. قم بعمل قائمة مع روابط للعناصر ذات التصنيف الأعلى الذي يقل عن 50 دولارًا مما يجعل البستنة أكثر متعة وفقًا للمراجعين” ، هو نوع المطالبة التي يمكن أن توفر لك ساعات من التمرير.