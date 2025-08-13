إذا كنت تحلم بتجديد مطبخك أو ملء هذه المواقع الحديثة غير المكتملة ، فإن ChatGPT يشبه وجود فريق من الخبراء في متناول يدك. يشمل AI chatbot خبرة المصممين الداخليين ، والبستانيين الرئيسيين ، والتجار المهرة ، وتقديم المشورة ، وأدلة خطوة بخطوة ، وحتى النماذج الخاطئة للضوء المتاحة على الفور من متصفحك أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول. إن طرح أسئلة محددة ، وإعطاء مطالبات مفصلة ، والكريستال واضح مع طلباتك هو أفضل طريقة لاستخدام ChatGPT لجميع مشاريع منزلك.

مع العشرات من أدوات الذكاء الاصطناعي في السوق ، لا شك في أنه يمكنك رفع مساحتك بمساعدة الذكاء الاصطناعي. ربما تكون قد استخدمت بالفعل مرئيًا لألوان الطلاء من Sherwin-Williams أو Behr ، أو ربما تعتمد على مخطط حديقة يقوم بتصميم زهورك (أو يذكرك بمسؤنها). هذه الأدوات عبارة عن مغيرات للألعاب ، لكن ChatGPT تتكيف مع أي نوع من المشاريع ، من الداخل أو خارج ، بغض النظر عن مدى تعقيدها. إنه يمنحك إرشادات محادثة ، والتعلم من أسئلة وبيانات المتابعة الخاصة بك لتحسين النصيحة التي يقدمها باستمرار.

ابدأ بطرح أسئلة مفصلة مثل ، “ما هي الأدوات التي أحتاجها لتنظيف ألواحي؟” أو “كيف يمكنني إثراء التربة الطينية الخاصة بي؟” يمكنك أيضًا تقديم مطالبات مثل “أنت سباك ماهر. اشرح كيفية استبدال غسالة الصحون المتسربة.” أو “ساعدني في إنشاء أسلوب أقصى عصري لغرفة المعيشة الخاصة بي.” كلما زادت المعلومات التي تقدمها ، كان ذلك أفضل. فكر في مشاركة ميزانيتك أو مستوى الخبرة أو الموقع أو تفضيلات المواد أو التفاصيل المحددة الأخرى. يمكنك أيضًا إخبار ChatGPT بما لا يعجبك أو تريده ، أو طلب البدائل ، أو طلب مصادر حيث يمكنك معرفة المزيد.