أفضل طريقة لتناول البطاطا الحلوة لتقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى

إذا كنت تبحث عن تناول طعام صحي أكثر، أضف البطاطا الحلوة إلى نظامك الغذائي. البطاطا الحلوة من الأطعمة المفضلة لدى لاعبي كمال الأجسام، فهي غنية بفيتامين أ الذي يحتاجه الجسم يوميًا بكمية مضاعفة، وخاصة في صورة مضاد الأكسدة القوي بيتا كاروتين. قد يحب الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم البطاطا الحلوة أيضًا، وذلك لاحتوائها على 950 مليجرامًا من البوتاسيوم للمساعدة في التخلص من الصوديوم الزائد. كما أن إضافة البطاطا الحلوة إلى وجبتك يمكن أن يساعد أيضًا في كبح شهيتك مع أكثر من 6 جرامات من الألياف.
ومع ذلك، تحتوي البطاطا الحلوة أيضًا على نسبة عالية من الأوكسالات، والتي يمكن أن ترتبط بالمعادن مثل الكالسيوم والحديد في القولون أو الكلى. عندما ترتبط الأوكسالات بالكالسيوم في الكلى، يمكن أن تتكون حصوات الكلى. (إليك أعراض حصوات الكلى التي لا يجب تجاهلها.)
ستحتاج إلى تناول البطاطا الحلوة مع مصدر للكالسيوم مثل الجبن أو الزبادي لتقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى. ورغم أن إضافة الكالسيوم إلى أطباقك لمنع حصوات الكلى الأكسالاتية قد يبدو مربكًا، إلا أن مؤسسة الكلى الوطنية تقول إن تناول الكالسيوم مع الأطعمة الغنية بالأكسالات يربط هذين المصدرين في معدتك وأمعائك وليس في كليتيك، وهو ما قد يقلل من فرص الإصابة بحصوات الكلى.
كيف يمكن أن يساعد إضافة الكالسيوم في منع حصوات الكلى
تعتبر معظم الأطعمة الغنية بالأوكسالات – مثل السبانخ واللوز ومنتجات الصويا والبنجر والبطاطا الحلوة – صحية للغاية، لذا لا ينبغي لك استبعاد هذه الأطعمة من نظامك الغذائي لمنع حصوات الكلى. بدلاً من ذلك، تقترح مؤسسة الكلى الوطنية إضافة المزيد من الكالسيوم إلى نظامك الغذائي وتقليل الصوديوم. يتسبب الصوديوم في إفراز جسمك لمزيد من الكالسيوم في البول، مما يساهم في تكوين حصوات الكلى.
كما أن الجفاف يجعل البول أكثر تركيزًا، وبالتالي تزداد احتمالية تكوّن المواد الكيميائية في صورة حصوات في الكلى. إن شرب المزيد من الماء يوميًا يساعد في تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى عن طريق تخفيف تركيز البول.
يتعرض الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتينات لخطر الإصابة بحصوات أكسالات الكالسيوم وحصوات حمض البوليك. تتكون حصوات حمض البوليك عندما يكون نظامك الغذائي غنيًا بالبيورينات الموجودة في لحوم البقر والدواجن ولحم الخنزير والأسماك والتي يمكن أن تجعل البول أكثر حمضية. تحتوي اللحوم العضوية مثل الكبد على أعلى نسبة من البيورينات.
تساهم الكحوليات والأطعمة التي تحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز أيضًا في تكوين حصوات الكلى الناتجة عن حمض البوليك. إن إضافة المزيد من الفواكه والخضراوات إلى نظامك الغذائي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى الناتجة عن حمض البوليك عن طريق جعل البول أكثر قلوية.
طرق صحية لإضافة الكالسيوم إلى البطاطا الحلوة
غالبًا ما تكون البطاطا الحلوة بمثابة طبق جانبي مع اللحوم، ولكن الإفراط في تناول البروتين قد يزيد من خطر الإصابة بحصوات أكسالات الكالسيوم في الكلى. في مقابلة حصرية، قدمت ديستيني مودي، أخصائية التغذية المسجلة في Top Nutrition Coaching، لمجلة Health Digest بعض الاقتراحات اللذيذة والصحية حول كيفية إقران الكالسيوم بالبطاطا الحلوة.
وقالت: “البطاطا الحلوة المخبوزة المحملة بالبروتين الخالي من الدهون مع جبن موزاريلا قليل الدسم (أحد أعلى أنواع الجبن من حيث الكالسيوم) والزبادي اليوناني العادي كبديل للقشدة الحامضة هي طريقة شهية ولكنها صحية لدمج هذه العناصر الغذائية في طعام مريح كلاسيكي”.
إن أونصة واحدة من جبن الموزاريلا قليل الدسم تضيف 72 سعرة حرارية فقط ولكنها توفر 222 مليجرامًا من الكالسيوم وحوالي 7 جرامات إضافية من البروتين. وإضافة 3 أونصات من الزبادي اليوناني العادي يمنحك 85 مليجرامًا إضافيًا من الكالسيوم و7 جرامات أخرى من البروتين. إن تناول هذين الطعامين مع كوب من البطاطا الحلوة يمكن أن يكون وجبة مشبعة في حد ذاتها تحتوي على 335 سعرة حرارية وأكثر من 18 جرامًا من البروتين وحوالي 30% من الكالسيوم الموصى به.
يمكنك أيضًا تناول البطاطا الحلوة كجزء من وجبة إفطار صحية. تقول مودي: “يمكنك عمل طبق مخفوق من البطاطا الحلوة المفرومة المقلية مع الكرنب أو اللفت الأخضر. وللحصول على بعض الكالسيوم الإضافي، يمكن أن يشكل تناول كوب من عصير البرتقال المدعم وجبة إفطار رائعة”.