أفضل طريقة لتناول البطاطا الحلوة لتقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى

إذا كنت تبحث عن تناول طعام صحي أكثر، أضف البطاطا الحلوة إلى نظامك الغذائي. البطاطا الحلوة من الأطعمة المفضلة لدى لاعبي كمال الأجسام، فهي غنية بفيتامين أ الذي يحتاجه الجسم يوميًا بكمية مضاعفة، وخاصة في صورة مضاد الأكسدة القوي بيتا كاروتين. قد يحب الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم البطاطا الحلوة أيضًا، وذلك لاحتوائها على 950 مليجرامًا من البوتاسيوم للمساعدة في التخلص من الصوديوم الزائد. كما أن إضافة البطاطا الحلوة إلى وجبتك يمكن أن يساعد أيضًا في كبح شهيتك مع أكثر من 6 جرامات من الألياف.

ومع ذلك، تحتوي البطاطا الحلوة أيضًا على نسبة عالية من الأوكسالات، والتي يمكن أن ترتبط بالمعادن مثل الكالسيوم والحديد في القولون أو الكلى. عندما ترتبط الأوكسالات بالكالسيوم في الكلى، يمكن أن تتكون حصوات الكلى. (إليك أعراض حصوات الكلى التي لا يجب تجاهلها.)

ستحتاج إلى تناول البطاطا الحلوة مع مصدر للكالسيوم مثل الجبن أو الزبادي لتقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى. ورغم أن إضافة الكالسيوم إلى أطباقك لمنع حصوات الكلى الأكسالاتية قد يبدو مربكًا، إلا أن مؤسسة الكلى الوطنية تقول إن تناول الكالسيوم مع الأطعمة الغنية بالأكسالات يربط هذين المصدرين في معدتك وأمعائك وليس في كليتيك، وهو ما قد يقلل من فرص الإصابة بحصوات الكلى.