أفضل طريقة لتنظيف بقع ماتشا العنيدة على ملابسك

تشتهر ماتشا ، وهو شاي آسيوي محبوب من قبل الناس في جميع أنحاء العالم ، بلونه الأخضر المميز والعصري ، ولكن خصائصه المتميزة تجعله أيضًا مشكلة خاصة عندما يتم بقعه. تأتي صبغة ماتشا من الكلوروفيل ، وهو أمر سيء السمعة لإنشاء بقع صعبة ، وله مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تسمى العفص ، والتي تربط الأقمشة وتضمين البقع بشكل أعمق. لذلك عندما تتسرب ماتشا ، من الأفضل معالجتها بسرعة قبل أن تتاح لها الفرصة لتجفيفها وتتسلل إلى ملابسك.

لحسن الحظ ، من الممكن عادة الحصول على وصمة عار الماتشا مع الرعاية المناسبة. كل ما يتطلبه الأمر هو الماء البارد ، ومحلول التنظيف (الذي يمكن أن يكون محلي الصنع) ، وشيءًا يجب أن يصعد معه ، مثل فرشاة الأسنان أو قماش الألياف الدقيقة أو منشفة الحمام أو منشفة ورقية.

الماء البارد هو مفتاح إخراج Matcha وصمة عار (وإذا كنت تتساءل عما إذا كانت درجة حرارة الماء الخاصة بك تحدث بالفعل فرقًا في الخروج من البقع ، فالإجابة نعم ، إنها كذلك). في حين أن الماء الساخن يمكن أن يجعل وصمة عار في الثوب ، يمكن أن يساعد البرد في رفعه ، خاصة قبل أن تتاح للبقع الفرصة لتجفيفها. بالإضافة إلى ذلك ، عادة ما تحتوي Lattes Matcha على الحليب ، والتي تحتوي على البروتين ، والماء البارد يمكن أن تساعد في منع البروتين من الربط بملابسك. وعندما يتعلق الأمر ببقع Matcha ، فإن القول المأثور القديم صحيح: dab ، لا تنظيف. يمكن أن يساعد التخلص أو النشاف في امتصاص السائل ، في حين أن التنظيف يمكن أن يجعل من الصعب الخروج في الواقع.