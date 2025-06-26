أفضل طريقة لدعم نباتات الطماطم الخاصة بك لإبقائها سعداء وصحية

تعد الطماطم خيارًا متعدد الاستخدامات ولذيذ للحدائق في جميع أنحاء العالم ، خاصة إذا كانت منطقتك تشرق الكثير من الشمس. تأتي المنتجات الصفراء والأحمر والأخضر بآلاف الأصناف ويمكن زراعتها من البذور أو المبتدئين أو تم شراؤها بالكامل وتجمعها طوال أشهر الصيف. بغض النظر عن الطريقة التي تقرر بها الحصول على نباتات الطماطم الخاصة بك (أو أي من الآلاف من الأصناف التي تنتهي بها الأمر بناءً على تفضيلات الطماطم الخاصة بك) ، فأنت بحاجة إلى إنشاء دعم مناسب بحيث تكون نباتات الطماطم سعيدة وصحية طوال موسم النمو. هذا يعني اختيار أقفاص يمكن أن تساعد نباتاتك على نمو أفضل الطماطم في حديقتك.

في حين أن هناك العديد من الطرق لدعم مصانع الطماطم الخاصة بك ، مثل الاستثمار في تعريشة أو حصص الخيزران ، فإن قفص الطماطم القديم الجيد هو وسيلة مدعومة من الخبراء للحصول على أقصى استفادة من باك. تحدث House Digest حصريًا مع Lisa Steele ، مؤلفة كتاب “The Fresh Eggs Daily Cookbook” ومضيف سلسلة التلفزيون/Createv الأمريكية “مرحبًا بك في مزرعتي، ” حول دعم الطماطم. “أنا المدرسة القديمة” ، قال ستيل. “أستخدم أقفاص الطماطم المعدنية الدائرية التي تتدفق في الأعلى.” لكن تفكيرها يتجاوز الحنين البسيط لتصميم القفص. “إن نباتات الطماطم تميل إلى الميل إلى التداول بمجرد أن تكون السيقان ثقيلة مع الفاكهة ، لذلك يساعد القفص على الحفاظ على النبات في وضع مستقيم والطماطم خارج الأرض” ، أوضح ستيل.