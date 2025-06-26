أفضل طريقة لدعم نباتات الطماطم الخاصة بك لإبقائها سعداء وصحية

تعد الطماطم خيارًا متعدد الاستخدامات ولذيذ للحدائق في جميع أنحاء العالم ، خاصة إذا كانت منطقتك تشرق الكثير من الشمس. تأتي المنتجات الصفراء والأحمر والأخضر بآلاف الأصناف ويمكن زراعتها من البذور أو المبتدئين أو تم شراؤها بالكامل وتجمعها طوال أشهر الصيف. بغض النظر عن الطريقة التي تقرر بها الحصول على نباتات الطماطم الخاصة بك (أو أي من الآلاف من الأصناف التي تنتهي بها الأمر بناءً على تفضيلات الطماطم الخاصة بك) ، فأنت بحاجة إلى إنشاء دعم مناسب بحيث تكون نباتات الطماطم سعيدة وصحية طوال موسم النمو. هذا يعني اختيار أقفاص يمكن أن تساعد نباتاتك على نمو أفضل الطماطم في حديقتك.
في حين أن هناك العديد من الطرق لدعم مصانع الطماطم الخاصة بك ، مثل الاستثمار في تعريشة أو حصص الخيزران ، فإن قفص الطماطم القديم الجيد هو وسيلة مدعومة من الخبراء للحصول على أقصى استفادة من باك. تحدث House Digest حصريًا مع Lisa Steele ، مؤلفة كتاب “The Fresh Eggs Daily Cookbook” ومضيف سلسلة التلفزيون/Createv الأمريكية “مرحبًا بك في مزرعتي، ” حول دعم الطماطم. “أنا المدرسة القديمة” ، قال ستيل. “أستخدم أقفاص الطماطم المعدنية الدائرية التي تتدفق في الأعلى.” لكن تفكيرها يتجاوز الحنين البسيط لتصميم القفص. “إن نباتات الطماطم تميل إلى الميل إلى التداول بمجرد أن تكون السيقان ثقيلة مع الفاكهة ، لذلك يساعد القفص على الحفاظ على النبات في وضع مستقيم والطماطم خارج الأرض” ، أوضح ستيل.
فوائد أقفاص الطماطم
في مقابلتها الحصرية مع House Digest ، قالت الخبيرة ليزا ستيل إن أقفاص الطماطم هي وسيلة موثوقة وسهلة لدعم نباتات الطماطم. إلى جانب منع النبات من التدل عندما تنمو الفاكهة ، فإنه يساعد في العملية المتنامية لأوراق النبات أيضًا. “القفص يبقي الأوراق خارج الأرض ، والتي يمكن أن تمنعها من التقاط البكتيريا من التربة وتسمح بتدفق هواء أفضل (و) عبر النبات” ، أوضح ستيل. وأضافت: “تدعم الأقفاص السيقان والحفاظ على الطماطم عن الأرض وعلى ارتفاع أكثر ملاءمة لالتقاط”.
بالإضافة إلى ذلك ، من السهل للغاية الحصول على أقفاص معدنية ، حيث أنها متوفرة في معظم متاجر المنزل والحدائق بسعر منخفض (Home Depot لديها قفص طماطم متين للبيع بأقل من 5 دولارات). بمجرد الحصول على المادة الأساسية ، يكون التثبيت نسيمًا. وأشار ستيل إلى أن “الأقفاص عالقة ببساطة في التربة أو في وعاء ، إذا كانت النباتات في الأواني ، وتساعد المسامير في القاع على الحفاظ على القفص في مكانها”. ذكرت أن البستانيين يجب أن يركزوا على الطماطم داخل القفص قدر الإمكان ، ويمكنك اختيار قفص مربع إذا كان ذلك مناسبًا في حديقتك الخاصة. في غير موسمها ، يوصي Steele بتكديس الأقفاص معًا لسهولة التخزين وتلاحظ أنه “يمكن أن تكون مغطاة بأسلاك الدجاج واستخدامها رأسًا على عقب للنباتات الصغيرة والحفاظ على السناجب والأرانب والطيور (والدجاج!) من تناول النباتات”.
آليات دعم الطماطم العظيمة الأخرى
إذا كنت لا تحب مظهر أقفاص الطماطم أو إذا لم تكن ببساطة مناسبة لحديقتك ، فلا يزال هناك بعض الخيارات الرائعة هناك. تحدثت الخبيرة ليزا ستيل حصريًا مع House Digest حول كيفية العثور على دعم الطماطم المناسب بناءً على الأصناف التي تنمو في حديقتك. “ستعمل أقفاص الطماطم مع جميع أنواع الطماطم ، بما في ذلك طماطم الكرز” ، أوضحت. لكنها أضافت: “هناك بعض أنواع الطماطم التي تنمو أطول بكثير من غيرها ولديها المزيد من الكروم. في تلك الحالات ، يمكن أن تعمل المخاطر بشكل أفضل لأنها تمنح الطماطم مساحة أكبر لتنمو أطول”.
أوضح ستيل أن طماطم DIY البسيطة التي يمكنك صنعها مع الخشب فقط يأخذ الكثير من الأشكال ، بدءًا من البسيط إلى المعقد. تتمثل إحدى الطرق في استخدام الفروع أو الأعمدة وربطها في الأعلى لإنشاء teepee ، والتي توفر غالبًا مساحة رأسية أكثر لنباتات الطماطم الأطول من غير الطبيعية. بغض النظر عن نظام الدعم الذي تستخدمه للطماطم رأسياً ، يقول ستيل إن هناك دعمًا واحدًا من الجذر الذي يجب على كل مزارع الطماطم مراعاته: قشر البيض. “(الطماطم) تحتاج إلى مزيد من الكالسيوم من النباتات الأخرى ، لذا فإن إضافة قشر البيض المكسور إلى التربة المحيطة بنباتات الطماطم ، وفي الانتظار عندما يتم زرعها أو زرعها ، يمكن أن تساعد في منع الدوران النهائي للزهر ، وهي حالة تكون فيها الطرف غير الجليدي للطماطم سوداء وروتمات” ، قال ستيل هومست.