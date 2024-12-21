إذا كان لديك رقعة مظللة في حديقتك وميزانيتك محدودة، فهل فكرت في زراعة نبات الهوستا من البذور؟ على الرغم من وجود بعض نباتات الهوستا التي تتحمل الشمس، إلا أن معظمها سيستمتع بالنمو في تلك الأجزاء المظللة الجميلة من حديقتك. على الرغم من أن الأمر قد يستغرق وقتًا أطول قليلاً، إلا أن استخدام البذور هو الطريقة الأقل تكلفة للحصول على مجموعة من النباتات الجديدة لملء تلك المساحات الفارغة. قبل الشروع في هذا المسعى المجزي، افهم أن نبات الهوستا، المعروف أيضًا باسم زنابق لسان الحمل، قد يستغرق حوالي عامين للوصول إلى مرحلة النضج عندما يتم زراعته بهذه الطريقة. أفضل طريقة لزراعة نبات الهوستا من البذور هي زرعها بالداخل في أوعية أو صواني صغيرة، مع الحفاظ على رطوبة المزيج باستمرار، ووضعها في مكان تتعرض لأشعة الشمس الساطعة وغير المباشرة.

يمكنك إما جمع البذور الخاصة بك من النباتات الموجودة في حديقتك أو شرائها عبر الإنترنت من مورد حسن السمعة. لجمع البذور الخاصة بك، انتظر حتى يزهر نباتك وتنمو رؤوس البذور. بمجرد أن تصبح بنية وجافة، يمكنك قطعها من نباتك. يمكن العثور على البذور السوداء الصغيرة داخل القشور الجافة، لذا قم بفصلها لزراعتها. إذا كنت ستزرعها على الفور، فهي لا تتطلب أي تقسيم طبقي. ومع ذلك، إذا كنت لن تستخدمها على الفور، ضعها بين ورقتين مبللتين من المناشف الورقية داخل كيس بلاستيكي مغلق. يمكن بعد ذلك تخزين البذور في الثلاجة لمدة 2 إلى 3 أسابيع على الأقل لإبقائها قابلة للحياة.