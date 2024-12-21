إذا كان لديك رقعة مظللة في حديقتك وميزانيتك محدودة، فهل فكرت في زراعة نبات الهوستا من البذور؟ على الرغم من وجود بعض نباتات الهوستا التي تتحمل الشمس، إلا أن معظمها سيستمتع بالنمو في تلك الأجزاء المظللة الجميلة من حديقتك. على الرغم من أن الأمر قد يستغرق وقتًا أطول قليلاً، إلا أن استخدام البذور هو الطريقة الأقل تكلفة للحصول على مجموعة من النباتات الجديدة لملء تلك المساحات الفارغة. قبل الشروع في هذا المسعى المجزي، افهم أن نبات الهوستا، المعروف أيضًا باسم زنابق لسان الحمل، قد يستغرق حوالي عامين للوصول إلى مرحلة النضج عندما يتم زراعته بهذه الطريقة. أفضل طريقة لزراعة نبات الهوستا من البذور هي زرعها بالداخل في أوعية أو صواني صغيرة، مع الحفاظ على رطوبة المزيج باستمرار، ووضعها في مكان تتعرض لأشعة الشمس الساطعة وغير المباشرة.
يمكنك إما جمع البذور الخاصة بك من النباتات الموجودة في حديقتك أو شرائها عبر الإنترنت من مورد حسن السمعة. لجمع البذور الخاصة بك، انتظر حتى يزهر نباتك وتنمو رؤوس البذور. بمجرد أن تصبح بنية وجافة، يمكنك قطعها من نباتك. يمكن العثور على البذور السوداء الصغيرة داخل القشور الجافة، لذا قم بفصلها لزراعتها. إذا كنت ستزرعها على الفور، فهي لا تتطلب أي تقسيم طبقي. ومع ذلك، إذا كنت لن تستخدمها على الفور، ضعها بين ورقتين مبللتين من المناشف الورقية داخل كيس بلاستيكي مغلق. يمكن بعد ذلك تخزين البذور في الثلاجة لمدة 2 إلى 3 أسابيع على الأقل لإبقائها قابلة للحياة.
كيف تنبت بذورك بسهولة
الوقت المثالي لزراعة بذور الهوستا هو أواخر الشتاء، في شهر فبراير تقريبًا. املأ بعض الأواني الصغيرة أو صينية الشتلات بمزيج البذور الرطب. على الرغم من أنك لا تحتاج على وجه التحديد إلى استخدام مزيج البذور، ستجد أنه سيعطيك أفضل النتائج. رش البذور الخاصة بك بالتساوي على التربة. البذور ذات حجم معقول، لذلك من السهل جدًا التعامل معها. قم بتغطيتها بحوالي ¼ بوصة من المزيج ثم استخدم زجاجة رذاذ الماء لإضافة المزيد من الرطوبة. ضع قاء زجاجي للنبات أو كيسًا بلاستيكيًا فوق الأواني أو الصينية للحفاظ على رطوبة جيدة.
ضع بذورك في مكان دافئ مثل عتبة النافذة التي تصلها أشعة الشمس الساطعة ولكن غير المباشرة. تحقق من البذور في غضون أيام قليلة لمعرفة ما إذا كانت قد نبتت. قد يستغرق هذا حوالي سبعة إلى 14 يومًا. إذا عثرت على بعض الشتلات الصغيرة، يمكنك الاستغناء عن القاء الزجاجة، وإلا ضعه مرة أخرى حتى ترى البذور تبدأ في التبرعم. بمجرد إزالة الغطاء، تأكد من رش نباتاتك الصغيرة للحفاظ على المزيج لطيفًا ورطبًا. أخيرًا، بمجرد أن تصبح نباتاتك الصغيرة كبيرة بما يكفي، ستحتاج إلى معرفة كيفية زرع نباتات الهوستا في الربيع مثل محترفي البستنة. فقط تذكر أن البذور التي تم جمعها من نباتاتك الخاصة قد لا تنتج عينات مطابقة للأصل لأن العديد من النباتات التي تباع في المشاتل عبارة عن مزيج هجين من نوعين أو أكثر، وستعود البذور عمومًا إلى أحد هذه الأنواع.