أفضل طريقة لقطع البلاط الزجاجي دون تكسيره

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
لقد وجدت أفضل ألوان باكسبلاش لمطبخك وحصلت على بلاط زجاجي تكميلي لإضفاء مظهر جديد على الغرفة. ولكن كيف يمكنك تركيب البلاط حول منافذ البيع الخاصة بك، أو حشو الوعاء، أو تلك الزاوية الغريبة؟ تحتاج إلى قطع البلاط بحيث يتناسب تمامًا مع هذه الميزات والزوايا الفردية، وهنا تصبح الأمور صعبة. قد يتشقق البلاط الزجاجي أو يتشقق إذا لم تقطعه بشكل صحيح. لمعرفة أفضل طريقة لقطع البلاط الزجاجي، تواصلنا مع بيتر كرافتشوك، وهو مقاول ونجار ومؤسس شركة New Day Construction، لإجراء مقابلة حصرية.
يخبرنا كرافتشوك: “اختر النصل بعناية”. “الخيار الأفضل هو الشفرة الماسية المصممة خصيصًا للبلاط الزجاجي. تميل شفرة البلاط النموذجية إلى أن تكون شديدة العدوانية وقد تلحق الضرر بالسطح.” لذا، اختر شيئًا مثل الشفرة الماسية للبلاط الزجاجي ذات الحافة المستمرة مقاس 7 بوصات من QEP لمنشارك الرطب. ينصح خبيرنا أيضًا بوضع علامات جيدة على التخفيضات. ويقول: “يجب استخدام شريط الرسام على خط القطع قبل وضع أي علامات، لأن هذا سيساعد على تقليل التقطيع وجعل خط القطع أكثر وضوحًا.” علاوة على ذلك، تأكد من أن البلاط يتمتع بالدعم الأمثل ويتم وضعه على سطح مستو. وبخلاف ذلك، “فحتى الاهتزازات الطفيفة قد تؤدي إلى حدوث تشققات عند العمل على قطع أضيق”، كما يحذر كرافتشوك.
وأخيرا، الصبر هو الهدف الأسمى. يقول: “كن بطيئًا عند القطع. لا تحاول قطع الزجاج بالضغط. إن القيام بذلك أمر مغرٍ، ولكنه أيضًا أحد أسرع الطرق لكسر البلاط الزجاجي”. يضيف كرافتشوك: استمر في صب الماء أثناء العملية، لأن هذا سيمنع ارتفاع درجة حرارة الشفرة ويقلل الاحتكاك. لا تنس تسوية الحواف بحجر فرك مخصص.
تجنب الشرائط الضيقة، وانتظر لبدء القطع
بالإضافة إلى التقنيات المذكورة أعلاه، لمنع البلاط الزجاجي من الكسر أو ظهور كسور شعرية، يوصي كرافتشوك بالابتعاد عن الشرائط الضيقة. في مقابلته الحصرية مع House Digest، يقول: “إن قطع أحد الشرائط الأكثر خطورة هو شريط رفيع جدًا بالقرب من حدود البلاط. في مثل هذه الحالة، يرتفع احتمال تشقق الزجاج أو تشققه بشكل كبير. حيثما أمكن، حاول تغيير التصميم بحيث يكون الزجاج المقطوع أكبر وأكثر أمانًا.” سيتطلب ذلك منك توخي الحذر عند تصميم باكسبلاش للبلاط الزجاجي الملون. لا تتردد في إجراء عملية التشغيل الجاف قبل تجهيز الشفرة للحصول على التكوين الصحيح. ومع ذلك، إذا كنت لا ترى مخرجًا، فانتقل إلى الزوايا الدائرية وقم دائمًا بقص الحافة قبل تقسيم البلاط إلى النصف.
علاوة على ذلك، يؤكد كرافتشوك أنه يجب عليك “الانتظار حتى تدور الشفرة بأقصى سرعة قبل البدء في القطع. غالبًا ما يبدأ عشاق المنزل في تغذية الزجاج بينما لم يصل إلى سرعة التشغيل الكاملة. وهذا يمكن أن يزيد من الاهتزازات ويسبب مشاكل التقطيع.” لذا، انتظر بضع لحظات بعد توصيله وتشغيله قبل أن تسمح للشفرة بلمس الزجاج. نصيحة الخبراء الأخرى هي مراقبة حالة الشفرة باستمرار. يوضح كرافتشوك لماذا يجب عليك القيام بذلك، “بغض النظر عن مدى احترافية الشفرة، فإنها تبدأ مع مرور الوقت في التآكل وتتوقف عن القطع بشكل صحيح. إذا بدأت الشفرة في تقطيع الزجاج أو إجراء قطع سيئة، فمن المحتمل أنها تحتاج إلى التنظيف أو الاستبدال.” إذا بدت قطع الماس مهترئة أو تالفة، فسيتعين عليك البحث عن شفرة جديدة. بخلاف ذلك، اغمس الشفرة في منظف يحتوي على الحمضيات مخلوطًا بالماء لتنظيفها.
لا تحاول تنفيذ مشروع مهم على الفور
يعد البلاط طريقة ملهمة لاستخدام الزجاج في تصميم مطبخك. ولكن إذا كان التثبيت رديئًا، فإن أحلامك بالحصول على صورة نهائية مثالية سوف تختفي أمام عينيك مباشرةً. لهذا السبب ينصح خبيرنا بيتر كرافتشوك بعدم قيام المبتدئين بقطع البلاط الزجاجي بأيديهم. ويوضح في محادثة حصرية مع هاوس دايجست، “لا أعتقد أن البلاط الزجاجي هو النوع المناسب للعمل به للمبتدئين لأن الزجاج لا يتحمل الأخطاء في القطع مقارنة بالسيراميك والبورسلين. قد يبدو القطع جيدًا أثناء العملية، ومع ذلك قد تظهر شريحة أو شرخ بعد التثبيت أو بعد تعرض الزجاج للضغط.”
ستكون العملية صعبة بشكل خاص بالنسبة للمبتدئين إذا كانت القطع متمركزة حول المنافذ أو الشرائط الضيقة أو الزوايا، كما يقول خبيرنا. سيكون صنع الفسيفساء أو الجدران المميزة أمرًا صعبًا أيضًا دون خبرة سابقة. لن يهم إذا كان لديك الأدوات المناسبة واستثمرت في شفرة ذات رأس ماسي رفيع؛ يعد صقل مهاراتك في قطع البلاط الزجاجي أكثر أهمية. “لذلك، بالنسبة لشخص ليس لديه خبرة في التعامل مع البلاط، فمن المنطقي أن يتدرب على العينات أولاً. إن استخدام التركيبات الاحترافية للمشاريع المهمة سيكون الحل الأفضل”، يوصي كرافتشوك. إذا سلكت هذا الطريق، فكن مستعدًا لدفع مبلغ يتراوح بين 50 دولارًا و200 دولارًا للقدم المربع عند التعاقد مع محترف لقطع البلاط الزجاجي. إذا كنت من ذوي الخبرة في الأعمال اليدوية أو لا تخطط للحصول على المساعدة، “قم بشراء بعض المواد الزائدة. النفايات كبيرة نسبيًا عندما يتعلق الأمر بالبلاط الزجاجي، حيث أن بعض القطع قد تسبب التقطيع”، كما يخلص خبيرنا.