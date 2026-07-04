أفضل طريقة لقطع البلاط الزجاجي دون تكسيره

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لقد وجدت أفضل ألوان باكسبلاش لمطبخك وحصلت على بلاط زجاجي تكميلي لإضفاء مظهر جديد على الغرفة. ولكن كيف يمكنك تركيب البلاط حول منافذ البيع الخاصة بك، أو حشو الوعاء، أو تلك الزاوية الغريبة؟ تحتاج إلى قطع البلاط بحيث يتناسب تمامًا مع هذه الميزات والزوايا الفردية، وهنا تصبح الأمور صعبة. قد يتشقق البلاط الزجاجي أو يتشقق إذا لم تقطعه بشكل صحيح. لمعرفة أفضل طريقة لقطع البلاط الزجاجي، تواصلنا مع بيتر كرافتشوك، وهو مقاول ونجار ومؤسس شركة New Day Construction، لإجراء مقابلة حصرية.

يخبرنا كرافتشوك: “اختر النصل بعناية”. “الخيار الأفضل هو الشفرة الماسية المصممة خصيصًا للبلاط الزجاجي. تميل شفرة البلاط النموذجية إلى أن تكون شديدة العدوانية وقد تلحق الضرر بالسطح.” لذا، اختر شيئًا مثل الشفرة الماسية للبلاط الزجاجي ذات الحافة المستمرة مقاس 7 بوصات من QEP لمنشارك الرطب. ينصح خبيرنا أيضًا بوضع علامات جيدة على التخفيضات. ويقول: “يجب استخدام شريط الرسام على خط القطع قبل وضع أي علامات، لأن هذا سيساعد على تقليل التقطيع وجعل خط القطع أكثر وضوحًا.” علاوة على ذلك، تأكد من أن البلاط يتمتع بالدعم الأمثل ويتم وضعه على سطح مستو. وبخلاف ذلك، “فحتى الاهتزازات الطفيفة قد تؤدي إلى حدوث تشققات عند العمل على قطع أضيق”، كما يحذر كرافتشوك.

وأخيرا، الصبر هو الهدف الأسمى. يقول: “كن بطيئًا عند القطع. لا تحاول قطع الزجاج بالضغط. إن القيام بذلك أمر مغرٍ، ولكنه أيضًا أحد أسرع الطرق لكسر البلاط الزجاجي”. يضيف كرافتشوك: استمر في صب الماء أثناء العملية، لأن هذا سيمنع ارتفاع درجة حرارة الشفرة ويقلل الاحتكاك. لا تنس تسوية الحواف بحجر فرك مخصص.