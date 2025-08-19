أفضل طريقة لقطف الأعشاب العطرية لضمان نموها من جديد

الأعشاب العطرية ليست مجرد إضافات لذيذة للوصفات، بل هي أيضًا نباتات تزهر من جديد كلما اعتنينا بها بالطرق الصحيحة. الكثيرون يزرعون الريحان أو الزعتر أو البقدونس في شرفاتهم أو حدائقهم الصغيرة، لكن القليل يعرف أن طريقة القطف قد تحدد إن كانت هذه النباتات ستستمر في العطاء أم ستذبل سريعًا.

متى تبدأ في قطف الأعشاب؟

يمكنك قطف أوراق الأعشاب المزروعة في الأحواض بمجرد وصولها لحجمها الناضج. وإذا كنت قد أعدت زراعتها في وعاء أكبر، فمن الأفضل الانتظار ثلاثة أسابيع على الأقل حتى تتمكن الجذور من الترسخ. ينصح الخبراء بالقطف في الصباح، حيث تكون الأوراق ممتلئة بالنكهات والزيوت العطرية. أما عند الرغبة في جمع كمية للتجفيف أو التخزين، فيُفضل ذلك في نهاية يونيو أو قبل اشتداد حرارة الصيف.

كيف تختلف طريقة القص حسب نوع النبات؟

لكل نوع من الأعشاب طريقة خاصة للقص. القاعدة العامة هي عدم إزالة الكثير دفعة واحدة، وترك على الأقل 10 سنتيمترات فوق سطح التربة. بعض النباتات مثل الثوم المعمر أو النعناع تحب أن تُقص بانتظام، بينما نباتات أخرى مثل القراص لا تتحمل القطع القاسي.

الأعشاب العطرية المعمرة المتوسطية

الزعتر، الروزماري، الأوريغانو وورق الغار تنتمي لهذه الفئة. يُنصح بقطع السيقان الطويلة من منتصفها، مع الحرص على الحفاظ على شكل متوازن للشجيرة. كل نبات له قواعد إضافية:

الغار : يحتاج تسميدًا في الربيع وتشذيبًا خفيفًا في نهاية الصيف.

: يحتاج تسميدًا في الربيع وتشذيبًا خفيفًا في نهاية الصيف. الأوريغانو : يُفضل جمع قمم الأزهار بعد جفافها وقص السيقان في الشتاء حتى 5 سم من الأرض.

: يُفضل جمع قمم الأزهار بعد جفافها وقص السيقان في الشتاء حتى 5 سم من الأرض. الروزماري : قصّ الفروع اليابسة في نهاية الشتاء.

: قصّ الفروع اليابسة في نهاية الشتاء. الزعتر: يُقص بعد الإزهار دون تقصيره كثيرًا.

الأعشاب العطرية المعمرة متساقطة الأوراق

تشمل النعناع، الطرخون، الميرمية والثوم المعمر. أوراقها تختفي في الشتاء لتعود مع دفء الربيع. القص المنتظم كل 6 إلى 8 أسابيع بين مارس والخريف يجعلها أكثر كثافة ويؤخر ظهور الأمراض مثل البياض الدقيقي. بعض التفاصيل:

النعناع : قص الأزهار أولًا بأول لتحفيز النمو، وفي نهاية الموسم قص السيقان إلى 5 سم.

: قص الأزهار أولًا بأول لتحفيز النمو، وفي نهاية الموسم قص السيقان إلى 5 سم. الطرخون : قص السيقان في أكتوبر على ارتفاع 10 سم، وتجديد الجذور كل 3 أو 4 سنوات.

: قص السيقان في أكتوبر على ارتفاع 10 سم، وتجديد الجذور كل 3 أو 4 سنوات. الميرمية : يُفضل قص البراعم الجديدة أسفل التاج الورقي، وترك على الأقل ثلاث أوراق في كل فرع.

: يُفضل قص البراعم الجديدة أسفل التاج الورقي، وترك على الأقل ثلاث أوراق في كل فرع. الثوم المعمر: يُقص من الأعلى بانتظام للحصول على سيقان طازجة.

الأعشاب السنوية

البقدونس، الكزبرة، الشبت والريحان نباتات سنوية تحتاج إعادة زراعة كل عام. لا تحتاج إلى تقليم حقيقي، لكن من الضروري قص الأزهار فور ظهورها حتى لا تتوقف عن إنتاج الأوراق.

الريحان : يُقطف عادة بدءًا من يونيو، مع قص القمم فوق أوراق كبيرة للحفاظ على كثافة النبات.

: يُقطف عادة بدءًا من يونيو، مع قص القمم فوق أوراق كبيرة للحفاظ على كثافة النبات. الكزبرة والشبت : يُنصح بقطفها بانتظام حتى وهي صغيرة لتشجيع النمو.

: يُنصح بقطفها بانتظام حتى وهي صغيرة لتشجيع النمو. البقدونس: قص السيقان من القاعدة بدلًا من أخذ الأوراق وحدها.

ماذا تفعل عندما تبدأ النباتات في الإزهار؟

الإزهار طبيعي، لكنه يسحب طاقة النبات من إنتاج الأوراق. إذا لاحظت بداية الأزهار، قم بقرص البراعم بين أصابعك للتخلص منها. هذا سيساعد نباتك على الاستمرار في النمو ومنحك أوراقًا عطرية لفترة أطول.