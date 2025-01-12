أفضل طريقة للتخلص والسيطرة على عشبة جو باي

يشمل العديد من البستانيين أعشاب جو باي (Eutrochium Purpureum) في حدائقهم كنباتات زينة. يمكن لأعشاب Joe Pye التي يصل طولها بسهولة إلى أكثر من 6 أقدام وعرضها 3 أقدام أن تهيمن بسرعة على الحديقة. على الرغم من عاداتها العدوانية، فإن العديد من البستانيين في أمريكا الشمالية يزرعون عشبة جو باي لأنها نبات محلي مهم يدعم عددًا كبيرًا من الملقحات، بما في ذلك ذيل النمر بشق والفراشات الملكية، والعديد من أنواع النحل، وعصافير المستنقعات التي تستمتع بتناول البذور. ومع ذلك، حتى لو كنت تحب هذا النبات، فقد يُنصح بالتعامل بشكل استباقي مع طبيعته العدوانية. نظرًا لقيمته للحياة البرية، فإن استخدام مبيدات الأعشاب على عشبة جو باي ليس مثاليًا، لذلك من المهم أن تظل متقدمًا على هذا النبات بالصيانة المادية لمنعه من الانتشار إلى المناطق غير المرغوب فيها.

تتكاثر عشبة جو باي من خلال البذور التي تنشرها الرياح وأيضًا من خلال الجذور الجذرية. لإبقاء هذا النبات محصورًا في منطقة حديقتك، ستحتاج إلى قطع الزهور قبل أن تذهب إلى البذور أو استخراج أجزاء من الجذور – أو حتى استخدام مجموعة من هذه الطرق. يمكنك أيضًا استخدام حواجز الحشائش لمنع انتشار النبات. لا تحتاج هذه النباتات ذات الجذور الضحلة إلى الكثير من التربة لترسخها، لكن استخدام المهاد وحاجز الأعشاب يمكن أن يسهل عملية سحب الشتلات غير المرغوب فيها. بالإضافة إلى كونها حلول عملية خالية من مبيدات الأعشاب، هناك الكثير من خيارات حاجز الأعشاب الطبيعية التي يمكن لأصحاب المنازل استخدامها لاحتواء أعشاب جو باي وجعل حديقتهم أكثر صداقة للبيئة.