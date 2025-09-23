أفضل طريقة لنشر شقائق النعمان اليابانية لحديقة سقوط مليئة بالألوان

شقائق النعمان اليابانية (شقائق النعمان Hupehensis) هي زهور ممتازة من السقوط التي تجلب اللون في الفناء الخاص بك من أغسطس إلى سبتمبر. عندما تحولت أزهار الصيف المبهرة ، فإن الزهور الوردية والأبيض من شقائق النعمان اليابانية تحتل مركز الصدارة. تنمو هذه النباتات على بعد 2/2 قدم مع انتشار 1 1/2 قدم ، وهي تغطية أرضية رائعة ويمكن أن تجلب شعوراً غريب الأطوار في حديقتك. ولكن هل تعلم أنه يمكنك نشر شقائق النعمان اليابانية لخلق المزيد من الإزهار الخريف؟
أسهل طريقة لنشر شقائق النعمان اليابانية من خلال التقسيم. يجب عليك تقسيم هذه المعمرة في الربيع عندما تبدأ في الخروج من سكونهم الشتوي. قد يستغرق الأمر بعض الوقت للاستقرار والتعافي ، وقد لا يزهرون في عامهم الأول. ومع ذلك ، سيكون الأمر يستحق الانتظار بمجرد أن تملأ إزهار سقوطها مع اللون في الموسم التالي! بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان لديك شقائق النعمان اليابانية لفترة من الوقت ، فإن تقسيمها يمكن أن تساعد على صحتهم. يمكن أن تصبح المعمرة مكتظة ومتضخمة بعد بضع سنوات ، وسوف يساعد نشرها من خلال التقسيم على تخفيف ذلك.
نشر شقائق النعمان اليابانية من خلال التقسيم
لنشر شقائق النعمان اليابانية من خلال التقسيم ، حفر المصنع بأكمله ، في محاولة لعدم إتلاف الجذور. ثم ، نضيف بلطف كتل الجذور بيديك لمعرفة ما إذا كان يمكنك تفكيكها. إذا كانت عنيدة جدًا ، فاستخدم سكينًا أو بأسمائها الحقيقية لتقسيم كتل الجذر. تأكد من أن كل قسم لديه ثلاث أو خمس براعم لكل منهما. بمجرد تقسيم شقائق النعمان اليابانية ، قم بقص أي أوراق أو جذور فائضة ، وتخفيف جذور كل قسم جديد. هذا سيساعد على تعزيز النمو الجديد عندما يعودون إلى الأرض.
قم بإعادة زراعة شقائق النعمان اليابانية الجديدة إلى حديقتك ، مما يمنح كل مصنع جديد حوالي 4 إلى 8 بوصات من المساحة الحرة للسماح لها بتأسيس نفسه. تأكد من سقي شقائق النعمان اليابانية الجديدة بانتظام لبضعة أسابيع بعد زرعها لمساعدتهم على الاستقرار.
سواء كنت تستخدم شقائق النعمان اليابانية كغطاء أرضي لخنق الأعشاب أو إحضار ألوان جديدة إلى حديقة كوخك ، سيكون لديك أكثر من نباتات كافية لاستخدامها بعد نشرها من خلال التقسيم. قد يستغرق الأمر وقتًا أطول من مجرد القيادة إلى متجر الحدائق المحلي الخاص بك وشراء نباتات جاهزة ، ولكن نشر شقائق النعمان اليابانية أمر سهل ورخيص وممتع!