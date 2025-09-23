أفضل طريقة لنشر شقائق النعمان اليابانية لحديقة سقوط مليئة بالألوان

شقائق النعمان اليابانية (شقائق النعمان Hupehensis) هي زهور ممتازة من السقوط التي تجلب اللون في الفناء الخاص بك من أغسطس إلى سبتمبر. عندما تحولت أزهار الصيف المبهرة ، فإن الزهور الوردية والأبيض من شقائق النعمان اليابانية تحتل مركز الصدارة. تنمو هذه النباتات على بعد 2/2 قدم مع انتشار 1 1/2 قدم ، وهي تغطية أرضية رائعة ويمكن أن تجلب شعوراً غريب الأطوار في حديقتك. ولكن هل تعلم أنه يمكنك نشر شقائق النعمان اليابانية لخلق المزيد من الإزهار الخريف؟

أسهل طريقة لنشر شقائق النعمان اليابانية من خلال التقسيم. يجب عليك تقسيم هذه المعمرة في الربيع عندما تبدأ في الخروج من سكونهم الشتوي. قد يستغرق الأمر بعض الوقت للاستقرار والتعافي ، وقد لا يزهرون في عامهم الأول. ومع ذلك ، سيكون الأمر يستحق الانتظار بمجرد أن تملأ إزهار سقوطها مع اللون في الموسم التالي! بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان لديك شقائق النعمان اليابانية لفترة من الوقت ، فإن تقسيمها يمكن أن تساعد على صحتهم. يمكن أن تصبح المعمرة مكتظة ومتضخمة بعد بضع سنوات ، وسوف يساعد نشرها من خلال التقسيم على تخفيف ذلك.