أفضل عروض الأجهزة في الجمعة السوداء التي لن ترغب في تفويتها

قد يقول البعض أن الجمعة السوداء هي أفضل وقت في السنة لشراء جهاز جديد. يخفض تجار التجزئة الأسعار خلال هذه التخفيضات المذهلة لجذب العملاء الذين يقومون بجولات التسوق الأولى في العطلة، لذلك نضمن لك العثور على بعض الصفقات المذهلة. بغض النظر عما إذا كنت تبحث عن ثلاجة جديدة، أو مجموعة غسالة ومجفف، أو مقلاة هوائية، فمن السهل العثور على مبيعات على أي جهاز تقريبًا خلال يوم الجمعة الأسود. تتضمن بعض أفضل عروض أجهزة الجمعة السوداء التي لا تريد تفويتها هذا العام انخفاضًا كبيرًا في الأسعار على غسالة ومجفف التحميل العلوي عالي الكفاءة من سامسونج، وثلاجة GE ذات الباب الفرنسي، ومقلاة الهواء Plum Chef سعة 13 لترًا.
قد ترغب في شراء هذه المنتجات الآن بدلاً من الانتظار حتى وقت لاحق من العام الجديد نظرًا لأن كبار تجار التجزئة يعرضون أسعارًا أقل بكثير على هذه العناصر في يوم الجمعة الأسود. إذا كنت قد وضعت عينك على أي من العناصر المذكورة أعلاه، فمن المحتمل أن تشعر بسعادة غامرة لإتاحة الفرصة لشرائها بسعر أقل بكثير مما يتم إدراجه عادةً. هذه هي فرصتك لشراء جهاز متطور مشهور بسعر أقل. فقط لا تنس تدوين هذه الصفقات لتجنب فقدانها.
غسالة ومجفف سامسونج ذو التحميل العلوي عالي الكفاءة
تبيع Best Buy مجموعة الغسالة والمجفف ذات التحميل العلوي عالية الكفاءة من سامسونج بسعر أقل بـ 800 دولار من سعر الحزمة كجزء من مبيعات الجمعة السوداء لعام 2024. تبلغ تكلفة مجموعة الغسالة والمجفف عادةً 1799.98 دولارًا، ولكن تم تخفيضها إلى 999.98 دولارًا. تبلغ سعة غسالة التحميل الأمامية للمجموعة 50 قدمًا مكعبًا، بينما تبلغ سعة المجفف 7.4 قدم مكعب. كما يتميز أيضًا بسبعة خيارات للغسيل ولديه إمكانيات التنظيف الذاتي للحفاظ على حوض الاستحمام جديدًا.
ثلاجة باب فرنسي GE
تقدم شركة Home Depot توفيرًا قدره 1,141 دولارًا أمريكيًا على ثلاجة GE ذات الباب الفرنسي بسعة 27 قدمًا مكعبة والمصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. بعد إضافة هذا الجهاز إلى سلة التسوق الخاصة بك على موقع ويب بائع التجزئة، سترى أنه معروض للبيع بسعر 1,258.00 دولارًا فقط. التكلفة العادية لهذه الثلاجة الجديدة هي 2399 دولارًا. يعد هذا أمرًا رائعًا بالنظر إلى العديد من الميزات الرائعة للمنتج، بما في ذلك نظام تنقية المياه الداخلي وإعدادات التبريد التي تساعدك على إعادة الثلاجة إلى درجة الحرارة المناسبة.
مقلاة هوائية سعة 13 لتر من بلوم شيف
عادةً ما يبلغ سعر المقلاة الهوائية Plum Chef 13 Quart التي يتم بيعها على موقع Walmart الإلكتروني 169.99 دولارًا. ومع ذلك، فقد تم تخفيض سعر الجهاز إلى 59.99 دولارًا أمريكيًا ليوم الجمعة الأسود. تتميز هذه المقلاة الهوائية ذات الأسعار المعقولة بطهي 360 درجة لضمان أن طعامك يخرج مقرمشًا من جميع الجوانب في كل مرة. يمكنك ملاحظة هذه العملية من خلال النافذة الزجاجية الموجودة في الجزء الأمامي من الجهاز. كما لو لم يكن ذلك مثيرًا للإعجاب بما فيه الكفاية، فإن صينية الطبخ القابلة للإزالة بالداخل محمية بطبقة غير لاصقة تجعل التنظيف أمرًا سهلاً.