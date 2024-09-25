أفضل عصائر الفاكهة التي يجب عليك شربها للتبرز بسرعة

يختلف جدول التبرز من شخص لآخر. فقد تكون من الأشخاص الذين يتبرزون بشكل روتيني في الصباح، أو قد يكون وقت دخولك إلى الحمام بعد العشاء مباشرة. ورغم أن تفويت التبرز أحيانًا أمر طبيعي، إلا أنه قد يكون أمرًا غير مريح، خاصة إذا لم تتبرز لمدة يوم أو يومين.

في حين أن الملينات قد تعالج الإمساك، إلا أنها في بعض الأحيان يكون لها تأثير معاكس وتسبب الإسهال. يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن تساعدك على التبرز بسرعة، مثل عصائر الفاكهة. قالت الدكتورة إيمي لي، رئيسة قسم التغذية في شركة نيوسيفيك، في مقابلة حصرية مع مجلة هيلث دايجست: “إن العصائر الأفضل للإمساك هي تلك المصنوعة حديثًا من مكونات طبيعية مثل الألياف والسكريات”. وهي تقترح عصير الكرفس وعصير البرتقال مع اللب وعصير الجزر وعصير مصنوع من جذر الزنجبيل. (اقرأ أفضل وأسوأ العصائر لصحتك).

تعمل العصائر بشكل جيد لعلاج الإمساك لأنها تساعد على إعادة ترطيب الجسم، وغالبًا ما يؤدي الجفاف إلى الإمساك. إذا كانت فكرة شرب عصير جذر الزنجبيل تسبب حرقة في معدتك، فقد تساعدك عصائر الفاكهة الأخرى على التبرز بسرعة. تحتوي بعض العصائر على نسبة أعلى من السوربيتول، الذي له تأثير ملين على جسمك.