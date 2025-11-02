أفضل غسالة للمساحات الصغيرة حسب آراء العملاء

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
هناك منحنى تعليمي عندما يتعلق الأمر بغسل الملابس عندما تعيش في شقة أو منزل صغير أو أي مساحة صغيرة أخرى. عليك أن تقرر بسرعة ما إذا كانت طاولة المطبخ أو الأريكة بمثابة محطة قابلة للطي أفضل. أنت تتقن فن تعليق المناشف المبللة في أي مكان متاح. يمكنك حتى أن تنام قليلاً حتى لا يفوتك صوت دورة الدوران الثامنة والعشرين لجيرانك والتي تشير أخيرًا إلى الانتهاء قبل الركض نحو المرافق المشتركة مسلحة بسلة فائضة والعدد المناسب من حجرات الغسيل. من العثور على أماكن كافية إلى ترك الحمولة الأخيرة في مجفف مشترك، فإن محاولة الحصول على ملابس وبياضات نظيفة عندما تعيش في أماكن ضيقة يعد أمرًا صعبًا للغاية. سواء كنت تعيش في شقة بحجم خزانة الملابس أو في منزل تتشارك فيه الغسالة مساحة مع ديكورات عطلتك، يقول مئات العملاء إن غسالة Black + Decker المحمولة ذات التحميل العلوي هي حل مدمج يجعل يوم الغسيل أكثر سهولة في الإدارة.
عندما يتعلق الأمر بأفضل الغسالات، فإن الحجم الإجمالي لا يكون عادةً في أعلى معظم القوائم. ولكن هذا هو المكان الذي تبرز فيه هذه الغسالة المحمولة حقًا. تبلغ أبعاد غسالة بلاك + ديكر المحمولة ذات التحميل العلوي 17.3 بوصة × 17.7 بوصة × 31.1 بوصة، وهي تقريبًا بنفس حجم المكنسة الكهربائية العمودية أو جهاز تنقية الهواء الضيق. على الرغم من حجمها الصغير، تحتوي الماكينة على خمسة أنواع من الدورات ومساحة كبيرة داخل حوضها المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم للصدأ والتآكل لأحمال بأحجام مختلفة. وبدلاً من المحرض المركزي الذي يستهلك المساحة، فإنه يستخدم قرصًا دافعًا منخفض المستوى في الأسفل للتأكد من نظافة ملابسك.
يحب الآلاف من المراجعين أداء الغسالة وسعرها
تعد أحواض المرافق وأطنانًا من وحدات التخزين أمرًا رائعًا في غرف الغسيل الأكثر عملية، ولكن الكثير منا بالكاد لديه مساحة لسلة الغسيل، ناهيك عن غسالة عادية. وهذا بالتأكيد هو الحال بالنسبة لأكثر من 1000 عميل الذين منحوا غسالة Black + Decker المحمولة تصنيف الخمس نجوم. متاح بسعر 260 دولارًا من Home Depot وWalmart، وأكثر قليلاً من Target، ويهتم المراجعون بأداء الجهاز المريح والفعال. كتب أحد عملاء Home Depot السعداء الذين رددت تعليقاتهم أبرز ما وجدناه عبر مئات المراجعات الأخرى: “إنها أفضل عملية شراء قمت بها منذ وقت طويل”. “مثالي للشقق والحمولات الصغيرة. هادئ جدًا أثناء الغسيل والعصر. لم يستغرق الأمر سوى بضع دقائق لتتعلم كيفية ربطه وفكه. يوصى به بشدة!”
على الرغم من أن الأغلبية الساحقة تجد أن غسالة Black + Decker المحمولة تبسط روتين الغسيل، إلا أن هناك أشياء مهمة يجب معرفتها قبل الاستثمار في واحدة بنفسك. على الرغم من أنه يمكنك تثبيت هذه الغسالة بشكل دائم على مداخل المياه إذا كانت لديك، إلا أن العديد من المستخدمين يختارون توصيلها مؤقتًا بأحواض المطبخ البسيطة. يُباع مع محول اتصال سريع مصمم للمستخدمين الذين يخططون لتخزين غسالتهم في مكان مختلف عن المكان الذي يستخدمونها فيه، وقد حذر بعض المراجعين من أن إعداد الغسالة لأول مرة يتطلب دراسة دليل المستخدم المطول بعناية. تزن الأقدام والعجلات القابلة للتعديل أقل من 50 رطلاً، مما يسهل تحريكها. ومع ذلك، فإن الماكينة خفيفة الوزن تتمتع بقدرة تحميل قصوى تقل عن 7 أرطال، مما يجعلها أقل ملاءمة لمجموعات الملاءات الكبيرة أو الألحفة مقارنة بالملابس اليومية.