أفضل قائمة مرجعية للتنظيف الربيعي للمطبخ، وفقًا للمحترفين

يعد التنظيف الربيعي ممارسة خالدة لها جذور في العديد من ثقافات العالم. عندما تأتي الأيام الأكثر إشراقًا، قد يكون لدينا المزيد من الطاقة لإزالة الغبار والأوساخ من الزوايا والشقوق التي نادرًا ما يتم فحصها. امنح مطبخك بعض الحب خلال فترة التجديد هذه، لأنه موطن لعدد قليل من الأماكن الخادعة حيث يمكن أن تتراكم البكتيريا بمرور الوقت. على الرغم من أن التنظيف العميق لمطبخك يعد مشروعًا كبيرًا، إلا أن وضع كل شيء في القائمة يمكن أن يجعله أقل إرهاقًا، وقد لجأنا إلى بعض الخبراء ليقدموا لك أهم العناصر التي يجب عليك القيام بها. تحدث الكيميائي الاستقصائي ألكسيس روتشستر، مؤسس شركة Chemistry Cachet، وسكوت بنسون، مدير العمليات ورئيس العلامة التجارية المؤقتة في The Cleaning Authority، حصريًا مع House Digest.

يتضمن التحضير للتنظيف الربيعي الكبير توفر الإمدادات والأدوات المناسبة في متناول اليد، والخبر السار هو أن الخبراء قالوا إن هذا لا يجب أن يكون معقدًا أو مكلفًا. توصي روتشستر باستخدام المواد الغذائية الأساسية المنزلية. وقالت: “الخل، وصابون الأطباق، والكحول المحمر، وبيروكسيد الهيدروجين هي مكونات التنظيف المتوفرة لدي دائمًا”. “يمكنك صنع منظفات منزلية لمختلف الأسطح باستخدام القليل من المكونات.”

أخبرنا بنسون أن الأدوات الصحيحة هي المفتاح، ولكنها ليست معقدة أو يصعب العثور عليها. “نوصي باستخدام أقمشة من الألياف الدقيقة للتنظيف الخالي من الخدوش الذي يحبس الغبار والأوساخ، وفرش التنظيف للمناطق الضيقة والعنيدة، وممسحة قابلة لإعادة الاستخدام مع وسادات قابلة للغسل، ومكنسة كهربائية مزودة بفلتر HEPA – بحيث لا تقوم بإزالة الأوساخ فحسب، بل تزيل المواد المسببة للحساسية أيضًا”.