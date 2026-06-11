أفضل ما توصلت إليه كوستكو للصحة والعافية للنساء فوق سن الأربعين في عام 2026 (حتى الآن)

إذا كنت امرأة فوق 40 عامًا، فمن المحتمل أنك زرت كوستكو كثيرًا. تم إطلاق عملاق “المتجر بالجملة” الشهير الآن بمستودع واحد فقط في عام 1983، ولكنه أصبح يتمتع بشعبية متزايدة وواسع الانتشار على مر العقود، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى تنسيقه الذي يركز على العضوية. اعتبارًا من عام 2026، لا يزال عملاق المستودعات معروفًا بالتسوق المريح والأسعار التنافسية.
من المؤكد أنك ستتعرض لضغوط شديدة لتفادي الصفقات بينما تشق طريقك عبر المخطط الساحر لمحل كوستكو النموذجي. ومع ذلك، فإن بعض الخيارات ليست الأفضل، خاصة إذا كنت تحاول رعاية صحتك بشكل أفضل. شريحة واحدة من بيتزا الجبن الشهيرة في كوستكو ستعيدك إلى حوالي 700 سعرة حرارية. وقبل أن تستبدلها بسلطة السيزر، اعلم أنك تحصل على نفس عدد السعرات الحرارية تقريبًا. (إليك الأطعمة غير الصحية التي يمكنك طلبها من قاعة طعام كوستكو.)
لحسن الحظ، يقدم بائع التجزئة الضخم أيضًا اكتشافات صحية مناسبة تمامًا لنساء الألفية والجيل X وجيل الطفرة السكانية. ستجد على رفوف كوستكو العديد من المنتجات التي تهدف إلى مساعدة المتسوقين على تحقيق أهداف الرعاية الذاتية بأسعار مناسبة.
كيركلاند سيجنتشر للكبار 50+ فيتامينات ومعادن متعددة
تفيد تقارير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن ما يقرب من ثلثي النساء البالغات اللاتي شملهن الاستطلاع في عام 2018 تقريبًا قلن إنهن تناولن الفيتامينات المتعددة. ومع ذلك، يمكن أن تصبح الفيتامينات المتعددة باهظة الثمن، إلا إذا توجهت إلى كوستكو. وكما أشارت صحيفة نيويورك تايمز في عام 2024، فإن الفرق بين شراء الفيتامينات من كوستكو والشراء من مكان آخر قد يكون بالمئات.
يمكنك الحصول على زجاجة ضخمة تحتوي على 400 فيتامينات ومعادن متعددة من ماركة كيركلاند مُصممة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا مقابل أقل من 20 دولارًا. عند تناول قرص واحد يوميًا، سيكون لديك ما يكفي من المكملات الغذائية لمدة تزيد عن عام مقابل ربح رائع. بالإضافة إلى ذلك، ستحصلين على 220 ملليجرامًا من الكالسيوم، وهو ما يعادل 1000 إلى 1200 ملليجرام الموصى بها للنساء في الخمسينيات وما فوق.
أكياس الشاي الأخضر المميزة من كيركلاند
شامبو كيركلاند سيجنتشر المرطب
يمكن أن تؤدي فترة ما قبل انقطاع الطمث وانقطاع الطمث إلى تجريد شعر المرأة من الرطوبة. ومع ذلك، ليس من الضروري أن تحدث أيام الشعر السيئة بعد سن الأربعين، حتى لو لم تتمكني من شراء الشامبو والبلسم والأقنعة باهظة الثمن. لقد قمت بتغطية كوستكو. (حتى أن مصممة الأزياء التي نصبت نفسها للنجوم اعترفت بأنها اشترت منتجات الشعر المفضلة لديها من كوستكو، كما هو مذكور في New Beauty.)
يبلغ سعر شامبو Costco Kirkland Signature Moisture حاليًا أقل بقليل من 12 دولارًا. أشارت مراجعة Everygirl إلى أن الشامبو “خالي من البارابين، ونباتي 100٪، وآمن على الألوان” بالإضافة إلى أن تكلفته أقل بحوالي 72 دولارًا من منافس شامبو فاخر مماثل.
مروحة شارك فليكس بريز اللاسلكية مع مرفق رذاذ
عادة ما تعاني النساء من أول أعراض فترة ما حول انقطاع الطمث في الأربعينيات من العمر. إحدى الطرق الأكثر شيوعًا لمعرفة ما إذا كنت في فترة ما قبل انقطاع الطمث هي أن لديك هبات ساخنة ونوبات غير مريحة قالت ميشيل أوباما ذات مرة إنها شعرت وكأن الفرن كان يسخن أحشائها.
إحدى الطرق السريعة للتبريد هي تشغيل المروحة. قد لا تكون مروحة Shark FlexBreeze اللاسلكية المزودة بمرفق رذاذ رخيصة (سعرها 162.99 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من نشر هذه المقالة). ومع ذلك، فهي طريقة للحصول على منتجات Shark ذات السمعة الطيبة بأسعار أقل من أسعار التجزئة العادية.
قناع الوجه Shark CryoGlow لتبريد منطقة تحت العين + مصباح LED مضاد للشيخوخة وتنظيف البشرة
تبدأ النساء عادةً بمعالجة تجاعيد الوجه في الأربعينيات من عمرهن. وبينما لا يمكنك إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لكن يمكنك اتخاذ بعض الخطوات لتدليل بشرتك. أحد منتجات كوستكو التي يمكن أن تكون الاستثمار المناسب لبشرتك هو قناع الوجه Shark CryoGlow Under-Eye Cooling+LED المضاد للشيخوخة وتنظيف البشرة. سيتراوح سعر هذا المنتج بين 300 دولار أمريكي اعتبارًا من يونيو 2026، مما قد يجعل بيعه أكثر صعوبة اعتمادًا على ميزانيتك. ومع ذلك، قد يكون الخيار الصحيح لتنعيم مظهر الخطوط الدقيقة وتحسين البشرة المعرضة للشوائب. (تم تقييم هذا القناع الدقيق بدرجة عالية من قبل الوقاية.)
طقم إعداد الوجبات من Ello Duraglass مكون من 10 قطع
يعد إعداد وجبات الطعام في المنزل استراتيجية رائعة للنساء اللاتي يحاولن تناول المزيد من الأطباق المغذية. كما قالت اختصاصية التغذية المسجلة إليز هومان لكليفلاند كلينيك، “إن إعداد الوجبات يمنعك من اختيار أول شيء تراه في مخزن المؤن، والذي قد لا يكون الخيار الأكثر صحة”.
مع مجموعة إعداد الوجبات المكونة من 10 قطع من Ello Duraglass من Costco، يمكنك تخزين بعض المقبلات والجوانب والمكونات المفضلة لديك الغنية بالعناصر الغذائية لعدة أيام من الاستمتاع بالصحة. على الرغم من أن كوستكو تدرج هذا المنتج عبر الإنترنت مقابل 26.99 دولارًا أمريكيًا، إلا أنه تم الإبلاغ عن بيعه بسعر منخفض يصل إلى 19.99 دولارًا أمريكيًا في المتاجر.
سمك القرش BreatheClear ماكس
في سن 35 عامًا، ستبدأ رئتيك في العمل بجهد أكبر قليلاً مع تقدمك في العمر (عبر جمعية الرئة الأمريكية). وبالتالي، يعد الاهتمام بجودة الهواء الذي تتنفسه أمرًا بالغ الأهمية إذا كان عمرك يزيد عن 40 عامًا. اعتبارًا من يونيو 2026، تبيع Costco جهاز تنقية الهواء Shark BreatheClear™ مع NeverChange™ مقابل 319 دولارًا. لاحظ أحد مراجعي Instagram أن المنتج يخبرك بما هو موجود في الهواء (على سبيل المثال، الجسيمات) بحيث يكون لديك فكرة جيدة عما سيتم تنظيفه طوال السنوات الست التي يدوم فيها الفلتر.
مزيل رائحة العرق بمسحوق ناعم للجسم بالكامل من لوم
إذا كنت امرأة، فقد تبدأين في ملاحظة أن رائحة جسمك مختلفة مع دخولك في فترة ما قبل انقطاع الطمث وانقطاع الطمث. أحد الأسباب المحتملة هو زيادة التعرق بسبب الهبات الساخنة أو التعرق الليلي. كما أوضحت خبيرة انقطاع الطمث الدكتورة سوزان جيلبيرج لينز، أن “زيادة التعرق مع زيادة التنوع البكتيري في العرق نفسه يمكن أن يؤدي إلى رائحة الجسم” (عبر Healthline). لمكافحة العرق الزائد والعرق ذو الرائحة غير التقليدية، قم بزيارة كوستكو للحصول على عبوتين من مزيل العرق Lume Whole Body Soft Powder Deodorant، والذي يبلغ سعره 24.99 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من يونيو 2026.