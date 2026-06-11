أفضل ما توصلت إليه كوستكو للصحة والعافية للنساء فوق سن الأربعين في عام 2026 (حتى الآن)

إذا كنت امرأة فوق 40 عامًا، فمن المحتمل أنك زرت كوستكو كثيرًا. تم إطلاق عملاق “المتجر بالجملة” الشهير الآن بمستودع واحد فقط في عام 1983، ولكنه أصبح يتمتع بشعبية متزايدة وواسع الانتشار على مر العقود، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى تنسيقه الذي يركز على العضوية. اعتبارًا من عام 2026، لا يزال عملاق المستودعات معروفًا بالتسوق المريح والأسعار التنافسية.

من المؤكد أنك ستتعرض لضغوط شديدة لتفادي الصفقات بينما تشق طريقك عبر المخطط الساحر لمحل كوستكو النموذجي. ومع ذلك، فإن بعض الخيارات ليست الأفضل، خاصة إذا كنت تحاول رعاية صحتك بشكل أفضل. شريحة واحدة من بيتزا الجبن الشهيرة في كوستكو ستعيدك إلى حوالي 700 سعرة حرارية. وقبل أن تستبدلها بسلطة السيزر، اعلم أنك تحصل على نفس عدد السعرات الحرارية تقريبًا. (إليك الأطعمة غير الصحية التي يمكنك طلبها من قاعة طعام كوستكو.)

لحسن الحظ، يقدم بائع التجزئة الضخم أيضًا اكتشافات صحية مناسبة تمامًا لنساء الألفية والجيل X وجيل الطفرة السكانية. ستجد على رفوف كوستكو العديد من المنتجات التي تهدف إلى مساعدة المتسوقين على تحقيق أهداف الرعاية الذاتية بأسعار مناسبة.