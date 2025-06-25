أفضل مكملات المغنيسيوم التي يجب أن تأخذها إذا كنت تطحن أسنانك

قد لا تدرك حتى أنك تطحن أسنانك في الليل ، لكن طبيب الأسنان الخاص بك ربما يفعل ذلك. طحن الأسنان ، الذي يسمى أيضًا البروكسيمية ، يمكن أن ترتدي أسنانك أو حتى التسبب في كسور. قد تكون الصداع أو توتر الفك أو عضلات الوجه القاسية علامات تتعامل معها. في بعض الحالات ، يمكن أن تؤدي البروكس إلى اضطرابات تنقيطية (TMD) ، والتي يمكن أن تسبب الألم في مفصل الفك أو حتى يؤدي إلى هشاشة العظام (كل الطب هو هوبكنز).
هناك بعض الأسباب التي قد تطحنها أسنانك ، وقد يكون أحدها مستويات منخفضة من المغنيسيوم. بدون ما يكفي من المغنيسيوم ، فإن عضلاتك – بما في ذلك حول الفك الخاص بك – يمكن أن تقضي وقتًا أكثر صعوبة في الاسترخاء.
قبل الاستيلاء على ملحق المغنيسيوم الأول الذي تراه في CVS ، من الجيد أن تعرف أن بعض الأشكال تعمل بشكل أفضل من غيرها. يتم امتصاص سيترات المغنيسيوم بشكل جيد ويمكن أن يساعد إذا كان المغنيسيوم منخفضًا ، ولكن قد يكون له أيضًا تأثير ملين. عادةً ما يكون جليسينات المغنيسيوم خيارًا لطيفًا ويمكن أن يساعدك على تلبية احتياجاتك من المغنيسيوم (لكل مستشفيات الجامعة). نتيجة لذلك ، قد تجد غليسينات المغنيسيوم تخفيف توتر الفك الذي يؤدي إلى طحن الأسنان. إلى جانب اختيار الملحق الصحيح ، يجدر فهم سبب أهمية المغنيسيوم كثيرًا عندما يتعلق الأمر بالإجهاد والأسباب الكامنة وراء طحن الأسنان.
التوتر ودور المغنيسيوم في طحن الأسنان
قد يصرف انتباهك عن الإجهاد في حياتك ، ولكن قد لا يتفاعل جسمك ، خاصة أثناء النوم ، إن التخلص من وسائل التواصل الاجتماعي أو مشاهدة سلسلة Netflix قد تصرف عقلك عن التوتر في حياتك ، ولكن قد لا يزال رد فعل جسمك يتفاعل ، خاصة أثناء النوم. وفقًا لمقال عام 2023 في الطب التجريبي والعلاجي ، يزيد الإجهاد المزمن عن مواد كيميائية للدماغ تؤدي إلى التهاب وتلف مناطق الدماغ المسؤولة عن إدارة الإجهاد. مع مرور الوقت ، هذا يجعل من الصعب على عقلك تنظيم الإجهاد بفعالية.
يقوم الإجهاد المزمن أيضًا بتنشيط دوائر الدماغ التي تحفز عضلات الفك (قد تلاحظ كيف تلمس فكك خلال اليوم). تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يطحنون أسنانهم يعانون من المزيد من الأضرار العصبية والإجهاد التأكسدي ، مما يشير إلى أن البروكس ليس مجرد مشكلة في الأسنان. قد تكون البروكسيمية أيضًا علامة على وجود مشاكل أعمق تتعلق بالإجهاد.
في بعض الحالات ، قد يكون البروكسيمية مرتبطًا أيضًا بأوجه القصور الغذائية ، بما في ذلك فيتامين (د) والحديد وأوميغا 3s والمغنيسيوم. المغنيسيوم مهم بشكل خاص لأنه يساعد جسمك على إدارة الإجهاد والمزاج والنوم ووظيفة العضلات. إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من المغنيسيوم ، فقد تكون أكثر عرضة للقلق والتوتر. يمكن أن تعطل مستويات المغنيسيوم المنخفضة إنتاج المواد الكيميائية الرئيسية للمخ ، مما يقلل من الناقلات العصبية المهدئة مثل GABA مع زيادة هرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول. ومما زاد الطين بلة ، أن الإجهاد نفسه يمكن أن يستنفد مستويات المغنيسيوم الخاصة بك ، مما يخلق دورة مفرغة.
ما يجب مراعاته قبل تناول مكملات المغنيسيوم
قد يكون جليسينات المغنيسيوم أحد أفضل الخيارات إذا كنت تطحن أسنانك ، ولكن من المهم الانتباه إلى مقدار ما يحتويه ملحق المغنيسيوم. المزيد ليس بالضرورة أفضل. يحدد المعاهد الوطنية للمكملات الصحية للمكملات الغذائية الحد الأعلى البالغ 350 ملليغرام من المغنيسيوم من المكملات الغذائية لتجنب السمية المحتملة. ضع في اعتبارك أن المغنيسيوم موجود أيضًا في بعض المسهلات والمضادات الحموضة.
في حين أن جسمك يمكن أن يطرد المغنيسيوم الزائد ، فإن بعض الأشكال مثل أكسيد المغنيسيوم وكلوريد المغنيسيوم وكربونات المغنيسيوم من المرجح أن تسبب آثارًا جانبية معوية. سيترات المغنيسيوم ، التي تم الإشادة بها غالبًا كشكل يمكن امتصاصه للغاية ، هو نفس النوع المستخدم قبل تنظير القولون لتفريغ الأمعاء.
لا تنخدع في التفكير في أنه يمكنك تعزيز مستويات المغنيسيوم بشكل كبير مع الرش أو هلام أو نقع. وجدت مراجعة 2017 في المواد الغذائية أنه على الرغم من أن بشرتك يمكن أن تمتص كميات صغيرة من المغنيسيوم ، فإنها لا تكفي لرفع مستويات دمك أو إحداث فرق ذي معنى. إذا كنت قلقًا بشأن تناول المغنيسيوم ولكنك تريد تجنب مشاكل المعدة ، فركز على مصادر الطعام بدلاً من ذلك. تعتبر دقيق الشوفان وبذور القنب والماكريل من أغنى مصادر المغنيسيوم ويمكن أن تساعدك بشكل طبيعي على تلبية احتياجاتك اليومية للمغنيسيوم.