أفضل مكملات المغنيسيوم التي يجب أن تأخذها إذا كنت تطحن أسنانك

قد لا تدرك حتى أنك تطحن أسنانك في الليل ، لكن طبيب الأسنان الخاص بك ربما يفعل ذلك. طحن الأسنان ، الذي يسمى أيضًا البروكسيمية ، يمكن أن ترتدي أسنانك أو حتى التسبب في كسور. قد تكون الصداع أو توتر الفك أو عضلات الوجه القاسية علامات تتعامل معها. في بعض الحالات ، يمكن أن تؤدي البروكس إلى اضطرابات تنقيطية (TMD) ، والتي يمكن أن تسبب الألم في مفصل الفك أو حتى يؤدي إلى هشاشة العظام (كل الطب هو هوبكنز).

هناك بعض الأسباب التي قد تطحنها أسنانك ، وقد يكون أحدها مستويات منخفضة من المغنيسيوم. بدون ما يكفي من المغنيسيوم ، فإن عضلاتك – بما في ذلك حول الفك الخاص بك – يمكن أن تقضي وقتًا أكثر صعوبة في الاسترخاء.

قبل الاستيلاء على ملحق المغنيسيوم الأول الذي تراه في CVS ، من الجيد أن تعرف أن بعض الأشكال تعمل بشكل أفضل من غيرها. يتم امتصاص سيترات المغنيسيوم بشكل جيد ويمكن أن يساعد إذا كان المغنيسيوم منخفضًا ، ولكن قد يكون له أيضًا تأثير ملين. عادةً ما يكون جليسينات المغنيسيوم خيارًا لطيفًا ويمكن أن يساعدك على تلبية احتياجاتك من المغنيسيوم (لكل مستشفيات الجامعة). نتيجة لذلك ، قد تجد غليسينات المغنيسيوم تخفيف توتر الفك الذي يؤدي إلى طحن الأسنان. إلى جانب اختيار الملحق الصحيح ، يجدر فهم سبب أهمية المغنيسيوم كثيرًا عندما يتعلق الأمر بالإجهاد والأسباب الكامنة وراء طحن الأسنان.