أفضل ملاعب الجولف للعب خلال فصل الشتاء

إذا كنت تتطلع إلى لعب جولة جولف خلال أشهر الشتاء، فلا تنظر إلى أبعد من كاليفورنيا أو أريزونا أو هاواي للحصول على بعض أفضل المواقع خلال ما يعتبره البعض خارج موسمها.

قام موقع الرهان عبر الإنترنت JeffBet بتجميع قائمة بأفضل مواقع الجولف في الولايات المتحدة من بين مجموعة مختارة تضم أكثر من 3000 ملعب.

تم تصنيف فرنس كريك رانش، الواقع في صحراء كاليفورنيا، في المرتبة الأولى بنتيجة 76.08 من أصل 100.

واستندت التصنيفات إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك الظروف الجوية والمرافق والتوافر والتكلفة لكل جولة.

وجاء في المراكز الخمسة الأولى فريق Lights at Indio Golf Course في جنوب كاليفورنيا، ونادي Makani للغولف في هاواي، ومركز Desert Mirage للغولف والتدريب في أريزونا، وملعب Waikoloa Beach للغولف في هاواي.

حصلت الدورات على درجات عالية بسبب مناخها الدافئ بشكل عام وقلة هطول الأمطار خلال أشهر الشتاء.

صرح متحدث باسم JeffBet قائلاً: “إن المساحات الخضراء المغطاة بالصقيع وساعات النهار المختصرة يمكن أن تجعل ممارسة رياضة الجولف في فصل الشتاء بمثابة حلم بعيد المنال”.

“من خلال الهروب من كآبة الشتاء والحفاظ على لعبة الجولف الخاصة بك حية في مناخات أكثر دفئًا، حيث تنتظر المناظر الطبيعية الخلابة والظروف النقية وأشعة الشمس على مدار العام في الملاعب المميزة، يمكن للاعبين الاستمتاع بتخفيف كبير من التوتر وتعزيز صحتهم العقلية. “

يبلغ متوسط ​​درجة الحرارة الدنيا في فصل الشتاء في Furnace Creek Ranch ما يزيد قليلاً عن 50 درجة مع ارتفاع يصل إلى الستينيات والسبعينيات خلال النهار.

حصلت الدورات التدريبية في هاواي أيضًا على درجات عالية في القائمة، ولكن من المحتمل أن يكون توفر أوقات الإنطلاق والتكلفة قد أثر على تقييماتها، على الرغم من أنها تتمتع بطقس أكثر جمالًا من كاليفورنيا وأريزونا.

وقال المحللون إن لاعبي الغولف في الولاية الخمسين يتمتعون بأكبر قدر من ضوء النهار من بين جميع المواقع الأخرى، حيث يبلغ متوسطهم حوالي 11.09 ساعة يوميًا خلال فصل الشتاء.

كان نادي North Shore للغولف، الذي يقع خارج أورلاندو مباشرةً، هو الملعب الوحيد الذي تم إدراجه في قائمة أفضل 25 ناديًا غير الموجود في الجنوب الغربي أو هاواي.

وفقًا لمؤسسة الجولف الوطنية، فإن ثلث الولايات المتحدة إما لعبوا الجولف، أو تابعوا الرياضة من خلال وسائل الإعلام، أو قرأوا عن اللعبة في عام 2023، بزيادة قدرها حوالي 30٪ مقارنة بمستويات الاهتمام في عام 2016.

لا يحتاج لاعبو الجولف في معظم الوجهات الشتوية المفضلة إلى القلق بشأن خطر البرق الذي يقطع المباراة.

وفقًا لبيانات المجلس الوطني للسلامة من الصواعق، فإن ما يقرب من نصف الوفيات المرتبطة بالجولف أثناء الأحوال الجوية السيئة كانت لضحية تحاول العثور على مأوى تحت شجرة أثناء العاصفة.