أفضل منفاخات الثلج ذات المرحلتين أداءً، وفقًا لتقارير المستهلك

مع مرور فصل الشتاء وتراكم الأشياء البيضاء، قد تكون مستعدًا لاستبدال المجرفة بمنفاخ الثلج. ومع ذلك، لسوء الحظ، فإن محاولة تحديد أفضل مرحلة لنفخ الثلج لممتلكاتك، والاختيار بين مصادر الطاقة، والتسوق للحصول على منتج بالحجم المناسب يمكن أن يجعل شراء أداة الطاقة الخارجية هذه أمرًا مربكًا. يعد منفاخ الثلج ذو المرحلتين الخيار الأكثر شيوعًا للمناطق ذات الشتاء القاسي، حيث يمكنه التعامل مع الأكوام العميقة بنجاح. يستخدم التصميم المكون من مرحلتين مثقابًا لسحب الثلج ودافعًا لنفخه بعيدًا عن الطريق من خلال المزلق. وعلى سبيل المقارنة، فإن التصميم أحادي المرحلة يعمل مع الثلج الجاف الخفيف، فقط باستخدام المثقاب. تستخدم الآلة ثلاثية المراحل المثقاب والمكره، ولكنها تضيف مسرعًا يسمح لها بتقطيع الثلج وإزالته. العقارات التجارية هي العملاء الأساسيين للآلات ثلاثية المراحل.

إذا لم تكن متأكدًا من أي منفاخ ثلج ذو مرحلتين يجب عليك شراؤه، فإن Consumer Reports يهدف إلى مساعدتك. تقارير المستهلك هي منظمة مستقلة غير ربحية تقوم بأخذ عينات من أعضائها وإجراء مراجعات اختبارية عملية للمنتجات. لقد أصدرت مؤخرًا قائمة بأعلى منافيخ الثلج تقييمًا، مع فصل تصنيفاتها بناءً على عدد الحالات التي توفرها كل آلة (واحدة، أو اثنتان، أو ثلاث). صنفت تقارير المستهلك 41 منفاخ ثلج يعمل بالغاز على مرحلتين، وجلست ثلاثة نماذج بالقرب من أعلى القائمة، بما في ذلك Toro Power Max HD 1030، وهوندا HSS724AWD، وAriens Deluxe 30. ولم تقم المنظمة بتصنيف المنافيخ الكهربائية ذات المرحلتين. بغض النظر عن المنتج الذي يلفت انتباهك، اتبع دائمًا نصائح السلامة الخاصة بمنفاخ الثلج قبل استخدام هذه الأجهزة القوية.