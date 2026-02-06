أفضل منفاخات الثلج ذات المرحلتين أداءً، وفقًا لتقارير المستهلك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
مع مرور فصل الشتاء وتراكم الأشياء البيضاء، قد تكون مستعدًا لاستبدال المجرفة بمنفاخ الثلج. ومع ذلك، لسوء الحظ، فإن محاولة تحديد أفضل مرحلة لنفخ الثلج لممتلكاتك، والاختيار بين مصادر الطاقة، والتسوق للحصول على منتج بالحجم المناسب يمكن أن يجعل شراء أداة الطاقة الخارجية هذه أمرًا مربكًا. يعد منفاخ الثلج ذو المرحلتين الخيار الأكثر شيوعًا للمناطق ذات الشتاء القاسي، حيث يمكنه التعامل مع الأكوام العميقة بنجاح. يستخدم التصميم المكون من مرحلتين مثقابًا لسحب الثلج ودافعًا لنفخه بعيدًا عن الطريق من خلال المزلق. وعلى سبيل المقارنة، فإن التصميم أحادي المرحلة يعمل مع الثلج الجاف الخفيف، فقط باستخدام المثقاب. تستخدم الآلة ثلاثية المراحل المثقاب والمكره، ولكنها تضيف مسرعًا يسمح لها بتقطيع الثلج وإزالته. العقارات التجارية هي العملاء الأساسيين للآلات ثلاثية المراحل.
إذا لم تكن متأكدًا من أي منفاخ ثلج ذو مرحلتين يجب عليك شراؤه، فإن Consumer Reports يهدف إلى مساعدتك. تقارير المستهلك هي منظمة مستقلة غير ربحية تقوم بأخذ عينات من أعضائها وإجراء مراجعات اختبارية عملية للمنتجات. لقد أصدرت مؤخرًا قائمة بأعلى منافيخ الثلج تقييمًا، مع فصل تصنيفاتها بناءً على عدد الحالات التي توفرها كل آلة (واحدة، أو اثنتان، أو ثلاث). صنفت تقارير المستهلك 41 منفاخ ثلج يعمل بالغاز على مرحلتين، وجلست ثلاثة نماذج بالقرب من أعلى القائمة، بما في ذلك Toro Power Max HD 1030، وهوندا HSS724AWD، وAriens Deluxe 30. ولم تقم المنظمة بتصنيف المنافيخ الكهربائية ذات المرحلتين. بغض النظر عن المنتج الذي يلفت انتباهك، اتبع دائمًا نصائح السلامة الخاصة بمنفاخ الثلج قبل استخدام هذه الأجهزة القوية.
تتعامل آلة Toro Power Max HD 1030 مع الثلج المتراكم بسهولة
تمنح تقارير المستهلك Toro Power Max HD 1030 Snow Blower (2،149 دولارًا) علامات عالية في مجالات سرعة الإزالة وإزالة الأكوام ومسافة الرمي والتعامل الشامل. إنها تحصل على تصنيف CR موصى به، وهو مخصص للنماذج التي تقرر تقارير المستهلك أنها من بين الأفضل في الصناعة من حيث الأداء ورضا المالك.
Toro هي واحدة من العلامات التجارية الأكثر موثوقية لمنفاخ الثلج، حيث تعتمد على سمعتها كواحدة من أفضل الشركات المصنعة لمعدات الطاقة الخارجية. تقول تقارير المستهلك إن أفضل ميزات Power Max HD 1030 تشمل التشغيل الكهربائي، ومقابض اليد الساخنة، وخيارات التحكم متعددة السرعات. يقوم بإزالة الثلج بمسار عرضه 30 بوصة ويمكنه توجيهه لمسافة تصل إلى 49 قدمًا باستخدام المزلق. يستخدم محركًا رباعي الدورات، وهو أكثر كفاءة في استهلاك الوقود من المحركات ثنائية الدورة الموجودة في بعض منافيخ الثلج أحادية المرحلة. يستمر المحرك رباعي الدورات لفترة أطول ولا يتطلب خلط الزيت مع الوقود مثل المحرك ثنائي الدورة.
المنطقة الوحيدة التي يتلقى فيها Toro Power Max HD 1030 علامات سيئة من تقارير المستهلك هي توليد الضوضاء، وأوصى المراجعون باستخدام حماية السمع عند تشغيل آلة Toro هذه. تعتبر مستويات الضوضاء العالية شائعة في هذه الآلات، حيث أنها غالبًا ما تولد ما بين 90 إلى 100 ديسيبل أثناء التشغيل.
يصنع Ariens وHonda منافيخ الثلج الأخرى ذات التصنيف العالي من CR
يوجد منفاخ ثلج آخران على مرحلتين خلف طراز Toro مباشرةً في قائمة تقارير المستهلك. يحمل Ariens Deluxe 30 (2,199 دولارًا) التصنيف الموصى به من CR. تحصل على تصنيفات عالية من تقارير المستهلك من حيث سرعة إزالة الثلج، وإزالة الأكوام، ومسافة الرمي، والتعامل معها. حصل على تصنيف أقل من المتوسط في فئة توليد الضوضاء، ويوصي المراجع بارتداء أدوات حماية السمع عند استخدامه. بعض أهم ميزاتها هي بداية كهربائية ومقابض يد ساخنة، وفقًا لمراجعي CR. يحتوي على محرك رباعي الدورات ويقوم بإزالة الثلوج بعرض يصل إلى 30 بوصة لكل ممر.
تصنف تقارير المستهلك هوندا HSS724AWD (2949 دولارًا) كأفضل منفاخ ثلج صغير الحجم على مرحلتين، مما يمنحها تصنيفًا موصى به من CR. بفضل تصميمه المدمج، يتمتع طراز هوندا بمسار عرض أضيق (24 بوصة) من طرازي Ariens أو Toro. إنها أسهل قليلاً في المناورة لأنها تزن أقل بقليل من 200 رطل، أي أقل بحوالي 75 رطلاً من طراز Ariens. تمنح تقارير المستهلك طراز هوندا أعلى التصنيفات في فئات إزالة الأكوام ومسافة الرمي وتنظيف الأسطح والتعامل التشغيلي. إنه يحصل على تصنيف أقل من المتوسط لتوليد الضوضاء، وتوصي CR بارتداء حماية السمع عند استخدامه. يتميز منفاخ الثلج من هوندا ببدء تشغيل كهربائي ويتميز بمحرك رباعي الأشواط (أو رباعي الأشواط)، لكنه لا يحتوي على مقابض يد ساخنة مثل طرازي Toro وAriens.