أفضل من السلال: العنصر المتوفر الذي يعد رائعًا لتخزين مستحضرات التجميل

أشهر هذه الحاويات الأنيقة هي التي صنعتها شركة Interdesign في الثمانينات. تم تصنيعها في الولايات المتحدة الأمريكية من بلاستيك راتينج قوي، وبفضل توفرها، يمكن العثور عليها للبيع على المواقع القديمة مثل Etsy وChairish مقابل 30 إلى 75 دولارًا، اعتمادًا على اللون والحالة. يمكن أيضًا العثور على تصميمات إيطالية لشركات مثل Rexite وRino Pirovano، وعادةً ما تجلب سعرًا أعلى. يحظى اللون الكريمي أو “الزبدي” من Interdesign بلحظة رائجة، ولكن يمكنك أيضًا العثور على ظلال من اللون الأحمر والبنفسجي والوردي والبرتقالي والأرجواني والبني والأصفر.

بالطبع، يمكن للصيادين المتفانين – والمحظوظين – العثور على هذه المنظمات القديمة في متجر التوفير. ابحث عن شعار Interdesign أو نقش “صنع في الولايات المتحدة الأمريكية” لتعرف أنك عثرت على قطعة أصلية. وإذا لم تكن من محبي الأشياء المستعملة (أو لا تريد الانتظار حتى يجدك أحد هذه العناصر)، فيمكنك العثور على نسخ على Amazon أو MoMA.

بمجرد العثور على القطعة المثالية، املأ الحاوية الدوارة بكنوزك المفضلة. التصميم يجعل هذا واحدًا من أفضل منظمات المجوهرات لمساحتك الخاصة، ولكنه يمكنه أيضًا حمل عينات العطور أو المكياج أو مشابك الشعر، أو، كما يقترح أحد TikToker، مجموعة كتب الثقاب الخاصة بك. هذه الحاويات هي أيضًا ملحق مكتبي يحتاجه كل مكتب منزلي، وهي مثالية لمشابك الورق والدبابيس وما بعد ذلك. أو استخدمها لفصل شواحن الهاتف وكابلات سماعات الرأس. عند الانتهاء من ذلك، يتم إخفاء كل شيء بشكل أنيق بأسلوب عصري وبسيط.