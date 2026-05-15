أفضل من السلال: العنصر المتوفر الذي يعد رائعًا لتخزين مستحضرات التجميل

يمكن للغرور المصمم بطريقة صحيحة أن يحدد نغمة يومك حيث تختار بعناية القلادة المثالية لإنهاء مظهرك، وتضيف لمسة من العطر الموسمي، وتمسح الظل المثالي لأحمر الشفاه الذي يناسب لون بشرتك. ومع ذلك، في الواقع، يقوم معظمنا بفك سلاسل متشابكة، ويحاولون عدم سكب كريم الأساس، ويحفرون في صندوق مجوهرات فوضوي للعثور على قرط خلفي. وفي حين أن Cottagecore – وهو اتجاه التصميم المريح والساحر الذي يهيمن بالكامل – يجعلنا ننظم كل شيء في سلال، إلا أنهم لا يفعلون شيئًا لفصل وتنظيم كنوزنا الصغيرة، مثل المجوهرات والمكياج، والتي يمكن أن ينتهي بها الأمر في كتلة متشابكة.
حتى السلال الصغيرة وصواني الحلي لا تقدم حلاً رائعًا، لأنها تشغل الكثير من العقارات أفقيًا، وتميل المغاسل إلى توفير مساحة محدودة. أدخل المنظم الدوار الرأسي، الذي اشتهر في السبعينيات والثمانينيات. يوفر التصميم الدوار قاعدة مرجحة لضمان عدم انقلابها، تليها مستويات متعددة من الصواني (عادةً أربعة). تتكدس جميع هذه الصواني الدائرية الصغيرة فوق بعضها البعض وتدور للخارج، حتى تتمكن من رؤية مجموعتك بسرعة ومن ثم تخزين العناصر بشكل أنيق في أسطوانة واحدة طويلة وضيقة.
كيفية العثور على نمط منظم دوار
أشهر هذه الحاويات الأنيقة هي التي صنعتها شركة Interdesign في الثمانينات. تم تصنيعها في الولايات المتحدة الأمريكية من بلاستيك راتينج قوي، وبفضل توفرها، يمكن العثور عليها للبيع على المواقع القديمة مثل Etsy وChairish مقابل 30 إلى 75 دولارًا، اعتمادًا على اللون والحالة. يمكن أيضًا العثور على تصميمات إيطالية لشركات مثل Rexite وRino Pirovano، وعادةً ما تجلب سعرًا أعلى. يحظى اللون الكريمي أو “الزبدي” من Interdesign بلحظة رائجة، ولكن يمكنك أيضًا العثور على ظلال من اللون الأحمر والبنفسجي والوردي والبرتقالي والأرجواني والبني والأصفر.
بالطبع، يمكن للصيادين المتفانين – والمحظوظين – العثور على هذه المنظمات القديمة في متجر التوفير. ابحث عن شعار Interdesign أو نقش “صنع في الولايات المتحدة الأمريكية” لتعرف أنك عثرت على قطعة أصلية. وإذا لم تكن من محبي الأشياء المستعملة (أو لا تريد الانتظار حتى يجدك أحد هذه العناصر)، فيمكنك العثور على نسخ على Amazon أو MoMA.
بمجرد العثور على القطعة المثالية، املأ الحاوية الدوارة بكنوزك المفضلة. التصميم يجعل هذا واحدًا من أفضل منظمات المجوهرات لمساحتك الخاصة، ولكنه يمكنه أيضًا حمل عينات العطور أو المكياج أو مشابك الشعر، أو، كما يقترح أحد TikToker، مجموعة كتب الثقاب الخاصة بك. هذه الحاويات هي أيضًا ملحق مكتبي يحتاجه كل مكتب منزلي، وهي مثالية لمشابك الورق والدبابيس وما بعد ذلك. أو استخدمها لفصل شواحن الهاتف وكابلات سماعات الرأس. عند الانتهاء من ذلك، يتم إخفاء كل شيء بشكل أنيق بأسلوب عصري وبسيط.