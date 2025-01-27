أفضل مواقع الرهان في الملاكمة | أفضل الكتب الرياضية القتالية الكبيرة

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تصنف صحيفة نيويورك بوست أفضل مواقع المراهنة على الملاكمة القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية ، مع دليل شامل على أفضل الكتب الرياضية عبر الإنترنت لرهانات الملاكمة الخاصة بك.

أفضل مواقع المراهنة في الملاكمة

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أفضل مواقع الرهان في الملاكمة في المرتبة

المتعصبين الرياضي – كتاب رياضي جديد مثير للاهتمام Betmgm Sportsbook – احتمالات قوية ومجموعة متنوعة من الأسواق فانويل الرياضي – كتاب رياضي كامل عبر الإنترنت قيصر الرياضة – الترقيات السخية للملاكمة العادية Bet365 Sportsbook – عرض ترحيب رائع

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سرعان ما أصبحت منصة المراهنة الرياضية على الإنترنت لشركة Apparel Giant واحدة من الأفضل في الصناعة بفضل تطبيقها المحمول الأنيق وعدد لا يحصى من أسواق الملاكمة.

علاوة على ذلك ، يكتسب مستخدمو Panatics Sportsbook الميزة القيمة المتمثلة في تراكم Fancash مع الانخراط في الرهان على المنصة. يمكن بعد ذلك استخدام هذا fancash المكتسب لشراء الملابس الطازجة على funatics.com أو تحولها بسلاسة إلى رهانات مكافأة داخل التطبيق.

2. BETMGM



الرهان في اللعب الملاكمة الحية الرهان parlay الترقيات الملاكمة (/5) التطبيق المتاح ✓ ✓ ✓ 4 ✓

عروض Betmgm الترويجية غير متوفرة في ولاية ميسيسيبي أو نيويورك أو نيفادا أو واشنطن العاصمة أو أونتاريو أو بورتوريكو

يعد Betmgm خيارًا رائعًا لوضع رهانات الملاكمة الخاصة بك ، وهم يستحقون مكانهم في الجزء العلوي من قائمتنا. استضاف Betmgm العديد من المعارك الكبيرة على مر السنين ، وأبرزها دفاع فلويد مايويذر عن لقبه العالمي ضد ماني باكوياو.

شاركت مع Dazn ، تقدم Betmgm احتمالات ملاكمة حية مثل أي كتاب رياضي آخر ، بالإضافة إلى توفير البث المباشر لأكبر وأفضل المعارك.

يتم تقديم الأسواق على المعارك قبل أشهر ، مع توفر ثروة من رهانات الدعامة. إن عرض العملاء الجديد الخاص بهم موجود أيضًا هناك مع الأفضل ، مما يتيح لك بداية رائعة للحياة مع حساب Sportsbook الجديد الخاص بك.

من السهل التنقل في موقعهم ، ويتميزون بتطبيق رائع يوفر نفس جودة موقعهم على الإنترنت.

3. فانويل الرياضي

بدأ Fanduel في Arena Fantasy Sports ، لكنه سرعان ما أسس نفسه كواحد من أكثر مواقع المراهنات في الملاكمة شعبية في كل ولاية بدأت فيها.

يقدم Fanduel مجموعة متنوعة من خيارات المراهنة Parlay لأكبر معارك في أمريكا ، ومثل مواقع المراهنة الأخرى الأخرى ، كما يقدم Fanduel Bettors Parlay Betting Insurance.

ومع ذلك ، فإن الملاكمة ليست محور Dan Duel الرئيسي ، وعلى هذا النحو ، فإن الاحتمالات والخطوط وحتى الأسواق للمعارك الأقل شهرة تميل إلى عدم وجود قيمة مقابل بعض اللاعبين الرئيسيين الآخرين هناك.

إن مجموعة المعارك التي يغطيها Fanduel هي قياسية ، حيث تقدم الأسواق على كل نوبة تقريبًا في جميع أنحاء العالم في الأشهر المقبلة. مجموعة الأسواق الخاصة بهم جيدة بالمثل ، حيث يتم إطلاق المزيد من الأسواق في كثير من الأحيان إلى المعارك.

يتم تقديم جميع الأشكال العادية من رهانات الملاكمة من قبل Fanduel ، مما يجعل كتابها الرياضي خيارًا آمنًا للذهاب مع رهانات الملاكمة الخاصة بك.

4. قيصر الرياضة



الرهان في اللعب الملاكمة الحية الرهان parlay الملاكمة العريضة (/5) التطبيق المتاح ✓ x ✓ 5 ✓

اسم مشتق من قصر قيصر العظيم ، الملاكمة في دماء قيصر الكتاب الرياضي. بعد أن استضافت العديد من عظماء الملاكمة مثل محمد علي وجورج فورمان ، كان اسم قيصر منذ فترة طويلة مرتبطًا بالرياضة.

تقدم أسواق في جميع معارك الملاكمة الرئيسية في العالم ، كما يلبي قيصر المراهنات المهتمين بالمعارك الأصغر ، في وقت سابق على Undercard. لا تقتصر هذه المعارك فقط على الفائزين الصريحين ، مع الكثير من رهانات الدعامة والأسواق المختلفة التي قد لا تجدها في مكان آخر.

5. BET365

كتاب رياضي عالمي ، BET365 يعرف حقًا لعبة المراهنة الرياضية من الداخل والخارج. هناك الكثير من معارك الملاكمة للمراهنة من جميع أنحاء العالم.

هناك الكثير من المكافآت المتوفرة للعملاء الجدد وللأفراد العاديين على أساس يومي. يتخصص Bet365 في المراهنة المباشرة ، مما يعني أنك ستتمكن من الرهان على الهواء مباشرة أثناء مشاهدة أكبر المعارك مع BET365.

Bet365 قانوني في عشر ولايات ، مع إطلاقها الأخير في ولاية كارولينا الشمالية. لذلك ، يمكن للمشجعين القتال الآن أن يتطلع إلى BET365 عندما يبدو الجرس.

كيفية اختيار موقع المراهنة على الملاكمة



الرهان المباشر للملاكمة – الرهان في اللعب على أكبر نوبات

البث المباشر – اقترب من الحدث الذي يراقب المعارك من خلال مواقع المراهنة

الدعائم الملاكمة – مجموعة واسعة من الأسواق

الترقيات الملاكمة – عروض ترويجية مصممة لأفضل المعارك

الشراكات الإعلامية – المحتوى الحصري الذي توفره أكبر وسائل الإعلام

الملاكمة المراهنة المباشرة



على فرصة الخروج من أن تكون قادمًا جديدًا للمراهنة ، فإن المراهنة المباشرة تعني أن المراهن يضع الرهانات بينما يكون الحدث الفعلي قيد التقدم. تخيل أن المرشح المفضل للفوز في المعركة يعاني من غاش ضخم من أحد أطراف الرأس العرضية في وقت مبكر – سيتم تخفيض احتمالات الفوز في المسابقة بشكل كبير. يمكّن الرهان المباشر المراهن من اتخاذ إجراء وربما تصحيح الأخطاء أثناء القتال نفسه.

تتضمن معظم أفضل مواقع المراهنة على الإنترنت على الإنترنت الآن الرهان المباشر وقد فعلت ذلك لعدة سنوات. يعد Betmgm و Caesars رائعين في Boxing Live Betting ، حيث يتم تحديث الاحتمالات والخطوط باستمرار التي تتيح لك وضع رهاناتك أثناء القتال.

ملاكمة البث المباشر



يتم تقصير البث المباشر للمعارك الكبيرة على تطبيقات الرهان في الملاكمة ، بسبب ظهور PPV.

ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، توفر بعض المواقع للعملاء الذين وضعوا الرهانات في غضون 24 ساعة من حدث معين الفرصة للبث الرياضي للبث الرياضي – على الرغم من نادراً ما يكون الملاكمة المباشرة ، ليكونوا صادقين تمامًا.

ومع ذلك ، لا تزال بعض الكتب الرياضية مثل Betmgm و Caesars ، والتي ترتبط ارتباطًا جوهريًا بلعبة القتال الحية ، قادرة على دفق معاركها من وقت لآخر ، خاصةً إذا كانت المعركة التي تجري في أماكنهم الخاصة ، أو تحت شعارها الخاص .

بطبيعة الحال ، فإن القدرة على مشاهدة المباراة والرهانات في مكان واحد أمر مرغوب فيه للغاية ، لذلك فإن المواقع التي تمكن المستخدمين من الحصول على علامات إضافية.

رهانات الدعامة الملاكمة



في عالم الملاكمة ، يمكن أن يكون رهان الدعامة هو عدد الضربات في جولة ، أو عدد الضربات التي تم إلقاؤها. هناك عدد كبير من الخيارات الأخرى أيضًا ، تعتمد فقط على حدود خيال صانع المراهنات.

بصدق ، يحصل المراهنون على مجموعة أفضل من رهانات الدعامة عند الرهان على الرياضات الأخرى ، مثل كرة السلة أو اتحاد كرة القدم الأميركي. ولكن هناك عدد قليل من الكتب الرياضية التي توفر المراهنة على الدعامة على نوبات الملاكمة ، مع الإفراط في/تحت كونها رهان الدعامة الأكثر شيوعًا.

إذا كنت من محبي الملاكمة الشديدة ، فتحقق من المواقع التي توفر أكبر عدد من اختيار رهانات الدعامة ، مع وجود المزيد من المعارك المتاحة.

الترقيات الملاكمة



ستقدم جميع مواقع المراهنة في الملاكمة في هذه المقالة مكافآت ترويجية وعروض ترويجية للمراهنات من جميع الألعاب الرياضية. ومع ذلك ، سيقدم البعض أيضًا مكافآت فردية وترقيات لمراهنات الملاكمة. تميل الكتب الرياضية ذات التصنيف الأعلى التي تنفق أكثر على الإعلانات والشراكات ، مثل Betmgm و Fanduel ، إلى الخروج إلى الأعلى عندما يتعلق الأمر بتفاعلات المعجبين مع هذه العروض.

عادةً ، في ليلة قتال كبيرة ، يمكنك أن تتوقع رؤية عرض احتمالات محسّن من أفضل الكتب الرياضية ، مثل 100-1 لمقاتل فردي. مع قتال Fury vs Wilder 3 على سبيل المثال ، عرضت Betmgm احتمالات 100-1 على أي من المقاتلين ، مع الاستيلاء على الكثير من الاهتمام داخل مجتمع المراهنة في الملاكمة.

هناك أيضًا عروض مراهنات أخرى حالية للملاكمة متوفرة في ليالي القتال من Fanduel في شكل Parlay Insurance ، وهو عندما يتم إعطاء حصتك إذا فشل اختيار واحد من Parlay في الفوز.

مواقع الرهان الملاكمة شراكات



قام عدد من أفضل مواقع المراهنة بالملاكمة بتشكيل شراكات مع بعض العروض الترويجية والتطبيقات والمذيعين الأكثر شهرة في عالم الملاكمة.

هذه الشراكات مزورة لزيادة مستويات الثقة والهيبة التي يحصل عليها الكتاب الرياضي في المجال العام – من المؤكد أنه من غير المؤلم أن يكون كل هذا الإعلان في أسفل اليسار من شاشات التلفزيون لدينا خلال المعركة الكبيرة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يساعد على محاربة المشجعين على الشعور بمزيد من المشاركة في الحدث نفسه لأن لا شيء يجعل Masterclass الدفاعية المملة أكثر إثارة من الحصول على الرهان في المعركة.

واحدة من أكبر التعاون هو Dazn و Betmgm. يعد تطبيق Dazn Boxing والتغطية الحية من الوافدين الجديد لعالم الترويج للملاكمة. من خلال شراكة حديثة أنشئت مع BETMGM ، تتيح Dazn الحقوق الرياضية الحصرية للإعلان عن الاحتمالات عبر موقع Dazn والتطبيق.

مواقع الرهان الملاكمة الأسئلة الشائعة



هل الرهان على الملاكمة القانونية؟



الرهان على الملاكمة قانوني تمامًا ، إذا كان المراهنة الرياضية قانونية في ولايتك. تحقق من الدول التي لديها مراهنات رياضية قانونية ومرخصة ، وإذا كنت في حالة قانونية ، فأنت قادر على الرهان في الملاكمة.

كيف أراهن على الملاكمة عبر الإنترنت؟



قبل أن تتمكن من عمل أي رهانات للملاكمة عبر الإنترنت ، يجب عليك التسجيل في كتاب رياضي قانوني ومرخص أولاً. تقدم جميع المواقع المذكورة في هذه القطعة أسواقًا على الملاكمة ، مما يوفر للعملاء الجدد مكافآت رائعة على رهانات الملاكمة الأولى.

بمجرد قيامك بإيداع أول إيداعك ، وادعت عرض التسجيل الخاص بك ، يمكنك وضع رهان الملاكمة الخاص بك.

ما هي أنواع رهانات الملاكمة التي يمكنني وضعها؟



هناك العديد من أنواع رهانات الملاكمة المختلفة التي يمكنك وضعها. الرهان الرئيسي والأكثر شعبية هو الفائز الصريح ، وهو رهان على من تعتقد أنه سيفوز بالمعركة.

قد تكون الرهانات البديلة في الجولة التي سيتم فيها كسب المعركة ، أو طريقة النصر ، أو ما إذا كانت المعركة ستذهب إلى المسافة أم لا.

كم من المال يمكنني أن أراهن على الملاكمة؟



تعتمد الأموال التي يمكنك جنيها في مباريات الملاكمة على مقدار الأموال التي يمكنك تحملها بشكل معقول ، إلى جانب احتمالات اختياراتك. يجب أن تسأل نفسك حقًا كيف يمكنك كسب أموال ثابتة في الملاكمة باستخدام استراتيجية محافظة.

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