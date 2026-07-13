لقد وجد العديد من المشاهير أن الشيخوخة لم تكن كما اعتقدوا. مثل معظم الناس، اقتنعت الأسماء الكبيرة بفكرة أن التقدم في السن يعني التباطؤ، والجلوس، وترك الطبيعة تأخذ مجراها. ومع ذلك، بمجرد أن تجاوزوا الخمسينيات من العمر، أدركوا أن الشيخوخة تأتي مع العديد من الإيجابيات التي فشل المجتمع في تسليط الضوء عليها. في الواقع، حتى الأبحاث وجدت أن عددًا من الأشياء الجيدة تحدث مع تقدمنا في العمر.
كجزء من دراسة أجريت عام 2020 في الابتكار في الشيخوخة، تم استطلاع آراء 2048 شخصًا بالغًا تتراوح أعمارهم بين 50 و80 عامًا لتحديد كيفية نظرتهم إلى الشيخوخة. ومن بين المجموعة، أفاد 88% من المشاركين أنهم أصبحوا أكثر ثقة ببشرتهم مع تقدمهم في السن، وقال 80% آخرون أن لديهم إحساسًا قويًا بالهدف. وبينما قال 52% من المشاركين إنهم في حالة بدنية أفضل بكثير مما كانوا يعتقدون أنهم سيكونون عليه في سنهم، وافق 67% آخرون على أن وجهات نظرهم بشأن الشيخوخة أصبحت أكثر إيجابية.
وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة أجريت عام 2016 في مجلة الطب النفسي السريري، والتي قامت بتحليل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و99 عامًا، أن الجيل الأكبر سناً كان أكثر سعادة بكثير من الجيل الأصغر، على الرغم من إصابته بأمراض جسدية أكثر. كل هذا الفرح والتفاؤل ليس مفيدًا للصحة العقلية فحسب، بل أيضًا للصحة البدنية. وجدت دراسة أجريت عام 2002 في مجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي أن الأشخاص الذين ينظرون إلى الشيخوخة بشكل إيجابي يعيشون 7.5 سنوات أطول من أولئك الذين لا ينظرون إليها. إذا كنت بحاجة إلى القليل من المساعدة الإضافية في النظر إلى إيجابيات الشيخوخة، فلا تنظر إلى أبعد من النصائح التي شاركها المشاهير حول الشيخوخة على مر السنين.
هدى قطب
في محادثة أجريت في يونيو/حزيران 2026 مع موقع أكسيوس هاوس في مدينة كان، بددت هدى قطب البالغة من العمر 61 عاما فكرة أن حياة الشخص قد “انتهت” فجأة عندما دخل الخمسينات من عمره، قائلة: “لم ينته الأمر. نحن نقرر. نحن نقرر متى تنتهي. نحن نختار”.
ومضت مذيعة برنامج “اليوم” السابقة في استخدام حياتها الخاصة كمثال، مشيرة إلى كيف شهدتها في الخمسينيات من عمرها وهي توسع عائلتها من خلال التبني، وحصلت على وظيفة أحلامها، وبدأت مشروعها التجاري، Joy 101. وشددت مذيعة الأخبار المحبوبة على أنها تؤمن بشدة أن هذه الإيجابيات قد حدثت “في الوقت المناسب”. ليس من المستغرب أن يكون قطب من بين المشاهير الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين يحبون تمامًا عملية الشيخوخة.
ميل بروكس
في حديثه لمجلة People في يناير 2026، كشف ميل بروكس البالغ من العمر 99 عامًا عن السر البسيط لطول عمره، قائلاً: “أعتقد أن الضحك يبقيك بصحة جيدة وسعيدًا”. إن فلسفة الكوميدي الشهير البسيطة حول الشيخوخة مدعومة أيضًا بالعلم.
وجدت دراسة أجريت عام 2020 في مجلة علم الأوبئة أن خطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب وأمراض القلب والأوعية الدموية كان أعلى بكثير لدى أولئك الذين لديهم معدل ضحك منخفض. بالإضافة إلى ذلك، في محادثة مع Mayo Clinic، صرح طبيب الأورام إدوارد ت. كريجان، دكتوراه في الطب، أن الضحك يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل التوتر، وهو عائق معروف لطول العمر. ومع كل التزامه بالبهجة، انضم بروكس إلى قائمة كل المشاهير الأحياء الذين يبلغون من العمر 100 عام أو أكثر في يونيو 2026.
جيري هول
وفي حديثها إلى مجلة فوغ في يونيو 2026، شاركت جيري هول البالغة من العمر 70 عامًا لؤلؤة من الحكمة كانت ترغب في نقلها إلى نفسها عندما كانت أصغر سناً، قائلة: “الحياة صعبة للغاية وقصيرة. يجب أن تحصل على أكبر قدر ممكن من المرح.” وجدت دراسة أجريت عام 2026 في Innovation in Aging أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا والذين يشاركون باستمرار في أنشطة ترفيهية مثل الرسم والاستماع إلى الموسيقى وحضور المناسبات الثقافية يميلون إلى التقدم في السن بشكل أبطأ من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك. وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة أجريت عام 2025 في مجلة الصحة العالمية أن أولئك الذين يمارسون هوايات ممتعة بانتظام، انخفض معدل الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب بنسبة 29٪.
كولين فاريل
خلال ظهوره في برنامج “The View” في يونيو 2024، شارك كولين فاريل أفكاره حول بلوغه سن الخمسين قائلاً: “أحب أن أتقدم في السن”. قال نجم فيلم “The Penguin” إن كل المخاوف الوجودية التي عاشها في سنوات شبابه توقفت عن مواجهته مع تقدمه في السن.
وفي الوقت نفسه، في مقابلة أجريت في يونيو 2026 مع Las Vegas Review-Journal، شارك فاريل أن الشيخوخة ساعدته على تمييز “ما يصلح وما لا يصلح في الحياة”. وبهذه المعرفة، كان قادرًا على الاعتراف بأنه على الرغم من أن انتقاد عمله يمكن أن يؤثر عليه، إلا أنه لم يكن بنفس أهمية حياته العائلية وسلامه. في النهاية، كان ممتنًا للغاية لما كان عليه عندما كان في الخمسين من عمره.
كريستي برينكلي
في مقابلة أجرتها مجلة People في يونيو 2026، شاركت كريستي برينكلي البالغة من العمر 72 عامًا وجهات نظرها حول الشيخوخة، قائلة: “أعتقد أنه مع تقدم العمر تصبح أكثر حرية. أنت تفعل ما تريد القيام به عندما تريد القيام به. أعتقد أن هناك حرية تأتي مع التقدم في السن، وهذا أمر رائع للغاية.” قالت العارضة إن الشيخوخة ساعدتها على التمييز بوضوح بين ما لا تحبه وما تحبه ومكنتها من رسم حدود أكثر صرامة.
مع تقدم برينكلي في العمر، أصبحت أقل اهتمامًا بما يعتقده الآخرون بشأن اختيارات ملابسها. على الرغم من أنها أجرت تعديلات تجميلية على وجهها في الماضي، إلا أنها أصبحت أكثر ارتياحًا لفكرة ترك الطبيعة تأخذ مجراها.
جين سيمونز
خلال ظهوره في يونيو 2026 في برنامج “Bill O’Reilly’s We’ll Do It Live!” في بودكاست، شارك جين سيمونز البالغ من العمر 76 عامًا بصراحة لؤلؤة من الحكمة لكبار السن حول الوقت، قائلاً: “استخدمها أو اخسرها”. وأكد عضو فرقة KISS أيضًا: “استيقظ كل يوم وضخ هذا القلب”.
وبمقارنة الحياة بالسباق، قال سيمونز إنه يجب إجبار الناس على الإسراع عندما يقتربون من خط النهاية بدلاً من التباطؤ. في نهاية المطاف، اعتقد سيمونز أن الأشخاص الذين يعيشون سنواتهم الأكبر بشكل سلبي سيواجهون الكثير من المشاكل الصحية. والجدير بالذكر أن دراسة أجريت عام 2019 في JAMA Network Open وجدت أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين لديهم هدف للحياة كانوا أكثر عرضة للعيش لفترة أطول من أولئك الذين ليس لديهم هدف.
تريني وودال
في حديثها إلى هاربر بازار في يناير 2026، شاركت تريني وودال البالغة من العمر 61 عامًا لؤلؤة من الحكمة أثناء مناقشة الجزء الأكثر إثارة للدهشة من الشيخوخة، قائلة: “كل عقد يتحسن”. بعد أن تحملت العديد من التقلبات خلال كل عقد من حياتها، اكتشفت مؤسسة Trinny London “حرية حقيقية” في الخمسينيات من عمرها بعد تطوير القوة لعدم فقدان النوم بسبب آراء الآخرين عنها.
قالت: “شعرت في الستينيات من عمري وكأنني أعرف ما لا أريده”. يبدو أن تجاربها تتوافق مع دراسة أجريت عام 2018 في النشرة النفسية، والتي وجدت أن احترام الذات ارتفع تدريجياً من الثلاثينيات من العمر وبلغ ذروته في الستينيات من العمر.
إيفا لونجوريا
خلال مقابلة أجريت في مارس 2026 مع AARP، شاركت إيفا لونجوريا البالغة من العمر 50 عامًا أنها مع تقدمها في السن، وجدت نفسها تركز على معنى النجاح. عندما بدأت نجمة “Desperate Housewives” في الإجابة على أسئلة حول ما تريد أن تفعله في الحياة، أدركت أن “هذا التركيز يجعل التقدم في السن أمرًا مثيرًا”.
لتبدأ عامها بالقدم اليمنى، قامت لونجوريا بالتأمل على الشاطئ في الأول من يناير وسجلت أهدافها الشخصية والمهنية والروحية. والجدير بالذكر أن مراجعة نشرت عام 2008 في مجلة علم النفس الصحي وجدت أن الأشخاص مثل لونجوريا، الذين يتمتعون بالطموح والانضباط، يعيشون لفترة أطول من أولئك الذين لديهم شخصيات متهورة.