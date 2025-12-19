أفضل نصائح Ina Garten للحصول على طاولة مرتفعة للعطلات

يعد إعداد الطاولة لتناول وجبة عائلية كبيرة من طقوس العطلات الخالدة، ولكنها تأتي مع بعض القرارات الصعبة. هل يجب أن نستخدم الأطباق البيضاء أم الحمراء هذا العام؟ هل هناك شيء مثل الكثير من الشموع؟ وأين يتناسب الديك الرومي مع كل ذلك؟ بالنسبة لمعضلات مثل هذه، يمكن أن يكون من المفيد اللجوء إلى الخبراء. تُعرف إينا جارتن أيضًا باسمها التجاري، بيرفوت كونتيسا، وهي مؤلفة من أكثر الكتب مبيعًا في نيويورك تايمز ومقدمة برامج تلفزيونية حائزة على جوائز ومعروفة بوصفاتها الجميلة والشهية. بعد عقود من شحذ شغفها، تعلمت شيئًا أو اثنين عن ملء الطاولة بالأطعمة اللذيذة – والتأكد من أن شكل الطاولة مناسب لحفلة الأعياد. عندما يتعلق الأمر بترتيب طاولات مرتفعة وكلاسيكية وعملية للعطلات، توصي جارتن بالبساطة بدلاً من الرتوش، وتطبق هذه القاعدة على أطباق الأطباق والقطع المركزية الزهرية وإعدادات التقديم نفسها.

البساطة هي جوهر العديد من اتجاهات ديكور الطاولة الأنيقة والمرتفعة لعيد الشكر وعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من نصائح Garten الخاصة بتخطيط طاولات العطلات لن تؤدي إلى رفع مستوى غرفة الطعام الخاصة بك فحسب؛ كما أنها ستريح الضيوف وتجعل الحياة أسهل بالنسبة لك كمضيف. إذا كانت رؤى حفلات البرقوق تتراقص في رأسك بالفعل، فاطلع على نصيحة جارتن للحصول على أغطية طاولات احتفالية لا تشوبها شائبة.