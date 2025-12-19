أفضل نصائح Ina Garten للحصول على طاولة مرتفعة للعطلات

يعد إعداد الطاولة لتناول وجبة عائلية كبيرة من طقوس العطلات الخالدة، ولكنها تأتي مع بعض القرارات الصعبة. هل يجب أن نستخدم الأطباق البيضاء أم الحمراء هذا العام؟ هل هناك شيء مثل الكثير من الشموع؟ وأين يتناسب الديك الرومي مع كل ذلك؟ بالنسبة لمعضلات مثل هذه، يمكن أن يكون من المفيد اللجوء إلى الخبراء. تُعرف إينا جارتن أيضًا باسمها التجاري، بيرفوت كونتيسا، وهي مؤلفة من أكثر الكتب مبيعًا في نيويورك تايمز ومقدمة برامج تلفزيونية حائزة على جوائز ومعروفة بوصفاتها الجميلة والشهية. بعد عقود من شحذ شغفها، تعلمت شيئًا أو اثنين عن ملء الطاولة بالأطعمة اللذيذة – والتأكد من أن شكل الطاولة مناسب لحفلة الأعياد. عندما يتعلق الأمر بترتيب طاولات مرتفعة وكلاسيكية وعملية للعطلات، توصي جارتن بالبساطة بدلاً من الرتوش، وتطبق هذه القاعدة على أطباق الأطباق والقطع المركزية الزهرية وإعدادات التقديم نفسها.
البساطة هي جوهر العديد من اتجاهات ديكور الطاولة الأنيقة والمرتفعة لعيد الشكر وعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من نصائح Garten الخاصة بتخطيط طاولات العطلات لن تؤدي إلى رفع مستوى غرفة الطعام الخاصة بك فحسب؛ كما أنها ستريح الضيوف وتجعل الحياة أسهل بالنسبة لك كمضيف. إذا كانت رؤى حفلات البرقوق تتراقص في رأسك بالفعل، فاطلع على نصيحة جارتن للحصول على أغطية طاولات احتفالية لا تشوبها شائبة.
يعمل التقديم على طراز البوفيه على توفير مساحة على الطاولة
تتمتع الطاولة الكاملة بمزاياها، لكن Ina Garten تدرك أن إعداد التقديم على طراز البوفيه يمكن أن يكون في الواقع أكثر أناقة في بعض الأحيان – خاصة إذا كنت تخطط للبقاء على الطاولة. “بهذه الطريقة لن يضطر أحد إلى تمرير أطباق ثقيلة من الطعام ولا تكون الطاولة مزدحمة بأطباق التقديم نصف المأكولة. عندما أواجه مشكلة إعداد طاولة جميلة، أريدها أن تظل جميلة!!” كتبت على مدونتها Barefoot Contessa. عندما لا تضطر إلى التفكير في وضع الطعام، يمكنك أن تكون أكثر إبداعًا في تصميم الطاولة نفسها.
قم بتزيين طاولتك لتحقيق النجاح
عندما تتدفق المشروبات، ويضحك الضيوف، وتمتد أكواعهم، فمن المحتم أن تفقد بعض الأوعية توازنها. قبل إعداد الطاولة لتناول وجبات الأعياد، تضع Ina Garten مفرشًا مقاومًا للمياه أسفل مفارش المائدة لحماية الطاولة من أي انسكابات عرضية. الأساس لمفرش طاولة أنيق، هو مفرش طاولة ذو ألوان محايدة بنمط أو نسيج رقيق، سيناسب معظم المناسبات وأنماط الديكور. يبتكر Garten أيضًا أغطية طاولات جزئية ومفارش جانبية متوازية لإضفاء إحساس أكثر بطبقات.
الأطباق البسيطة هي الأناقة التي يتم تقديمها
تبدو الأطباق المبتكرة ممتعة للعروض والحلويات البسيطة، ولكن عندما يتعلق الأمر بطاولة العشاء، دع انحطاط الوجبة يتحدث عن نفسه. تقريبًا أي تصميم بسيط ومتين لأطباق الأطباق سيفي بالغرض، لكن وفقًا لإينا، لا يمكنك أن تخطئ في استخدام اللون الأبيض الكلاسيكي. تقول إينا جارتن (عبر يوتيوب): “أنا شخصياً أحب الأطباق البيضاء. أعتقد أنها تظهر الطعام بشكل أفضل، ومن ثم يمكنك وضع الأعشاب الطازجة عليها”. للحصول على لمسة أكثر إثارة للاهتمام وحداثة، تعد الأطباق المربعة البيضاء إحدى أدوات Garten المفضلة، ولكنها ستمزج أيضًا بين الخزف الفاخر والأساسيات ذات الأسعار المعقولة.
بطاقات المكان تجعل الجميع يشعرون بأنهم مميزون
في حين أن أسلوب تقديم البوفيه الموصى به قد يكون أكثر اعتيادية، إلا أن Ina Garten تفضل ترتيبات الجلوس المخصصة لمناظر الطاولات الأنيقة. وبصرف النظر عن مساعدة الضيوف على تجنب أي إحراج اجتماعي، فإن المقاعد المخصصة توفر أيضًا فرصة للمضيف للإبداع باستخدام بطاقات الأماكن المخصصة. أعد استخدام زخارف الأشجار أو أضف سحرًا إلى طاولة تقديم الأصدقاء باستخدام حاملات بطاقات اليقطين DIY. حتى أن جارتن استخدمت بطاقات أسماء ملفات تعريف الارتباط الصالحة للأكل لمساعدة الضيوف في العثور على مقاعدهم – وإثارة شهيتهم بتناول الحلوى.
الزهور يمكن أن تكون احتفالية لقضاء العطلات
لا تخجل Ina Garten من الأزهار الجميلة في الخريف والشتاء، خاصة في الألوان المناسبة، مثل زهور التوليب البرتقالية في عيد الشكر. وأوضحت في مقطع مع Today (عبر YouTube): “ليس من السهل القيام بترتيب الزهور، ولكن إذا قمت بعمل الكثير من المزهريات البراعمية، فيمكنك تحريكها حتى تصبح مثالية”. بالنسبة لإعدادات الطاولة، تفضل جارتن العمل مع عدد فردي من المزهريات – عادة ثلاثة أو خمسة – وتكمل زهورها بمناديل مطوية بنفس اللون.
استخدم أشكالًا انتقائية في لوحة بسيطة
ستكون لوحة ألوان العطلات التقليدية مثل الأبيض والأحمر خالدة دائمًا، ولكنها قد تخاطر بالشعور بأنها قديمة بدون أشكال وأنسجة مرحة. “يعتقد الناس أنه من أجل الحصول على إعداد طاولة جميل، يجب أن يتطابق كل شيء بشكل مثالي،” كتبت إينا جارتن على بيرفوت كونتيسا، “أعتقد في الواقع أنه من المثير للاهتمام خلط الأشياء – ولكن عليك مزجها بعناية.” للحصول على طاولة للعطلات، حاول أن تعطي كل شخص كأس نبيذ مختلف قليلاً أو استخدم خدعة طي رائعة لتحويل مناديل مائدة العشاء إلى أشجار احتفالية.
تضيف الشموع لمسة أساسية
في العديد من طاولات العطلات الخاصة بها، تختار Ina Garten شموعًا نذرية صغيرة تتخللها زهورها وأوعية الفواكه أو الأطعمة الأخرى التي تؤكل باليد. قالت (عبر موقع YouTube): “إنهم يضيفون التألق حقًا”. إلى جانب المزهريات القصيرة للبراعم، تُبقي الشموع النذرية أيضًا كل شيء منخفضًا، بحيث لا تحجب رؤية الضيوف عبر الطاولة، ولكن لدى Garten قاعدة واحدة كبيرة. وتحذر (عبر موقع يوتيوب): “أنا لا أستخدم الشموع المعطرة أبدًا، فهي تتنافس مع نكهة الطعام، وتتغلب على الروائح.”
اعتمدي الحلويات كديكور
بصفتها طاهية تلفزيونية حائزة على جوائز، ربما ليس من المستغرب أن توصي إينا جارتن بترك الطعام نفسه يحتل مركز الصدارة – وخاصة الحلويات، سواء كانت بسيطة بشكل مبهج أو منحلة بصريًا. في مقطع فيديو على YouTube شاركته Food Network، وصفت اختياراتها لطاولة واحدة للعطلات. وقالت: “على قواعد جميلة وألواح ذات أقدام، قمت بترتيب الكمثرى المنجلية الحمراء الجميلة، والكلمنتينا الممتلئة، وعناقيد العنب المتتالية فوق حاملات الكعك، وبعض الشوكولاتة اللذيذة بالكراميل المملح،” “هذا يكفي لجعلك ترغب في تخطي الطبق الرئيسي.”