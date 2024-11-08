أفضل نوع من أوعية الزهور لزراعة بساتين الفاكهة السعيدة والصحية

بساتين الفاكهة (Orchidaceae) هي زهور جميلة قد يكون من المخيف الاحتفاظ بها كنباتات منزلية داخلية لأنها تتطلب رعاية خاصة تجعلها مختلفة عن أي نبات آخر في منزلك. تشير جمعية الأوركيد الأمريكية إلى أن هناك حوالي 28000 نوع مختلف من الأوركيد يعود تاريخها إلى زمن الديناصورات، لذلك هناك الكثير للاختيار من بينها. على الرغم من أن هذه الزهور صمدت أمام اختبار الزمن، إلا أن المفتاح للحفاظ على سعادة الإضافة الجديدة هو تعلم كيفية رعاية زهرة الأوركيد الداخلية بنجاح، بدءًا من أصيص زهور الأوركيد المناسب فقط. عادةً ما تأتي زهور الأوركيد في وعاء بلاستيكي شفاف في وعاء زخرفي آخر. قد تميل أيضًا إلى رمي الملحق بعيدًا. لا! إذا كان به فتحات تصريف، فقد يكون هذا الأصيص الشفاف أفضل مكان لنمو الأوركيد.
أكبر ما يقلقك عند اختيار الأصيص المثالي لأوركيدك هو أن الجذور لا تبقى مبللة. سوف تؤدي الجذور الرطبة إلى موت الأوركيد الخاص بك، لذلك تحتاج إلى وعاء يتم تصريفه ويسمح للهواء بالوصول إلى جذور النبات. ولتحقيق هذه الغاية، قد يكون من الأفضل اختيار أصيص شفاف حتى تتمكن من مراقبة جذور الأوركيد الخاصة بك – وهذا هو مدى أهميتها. في الواقع، أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا والتي من المؤكد أنها تقتل الأوركيد الخاص بك هو إهمال هذا الجزء من النبات. ومع ذلك، فإن البلاستيك ليس خيارك الوحيد.
خيار آخر للأوركيد الخاص بك
في حين أن البلاستيك الشفاف يصنع أفضل أوعية زهور الأوركيد، فإن التيرا كوتا يعد أيضًا خيارًا. تسمح هذه المادة المسامية بتدفق الهواء إلى جذور الأوركيد، وعادةً ما تحتوي على فتحة تصريف واحدة على الأقل في الأسفل، وهي متينة وغير مكلفة. أكبر مشكلة في التيرا كوتا هي أنها لا تسمح لك برؤية جذور النبات أو السماح لأشعة الشمس بالدخول. ومع ذلك، يمكنك حفر ثقوب في جوانب الأصيص لحل هذه المشكلة أو ببساطة شراء واحدة بها ثقوب جانبية بالفعل. حاضر.
إذا اخترت البلاستيك الشفاف ولكنك لا تحب مظهر الجذور المكشوفة، فإن استخدام وعاء مزخرف هو أحد الخيارات، لكن سيتعين عليك اتخاذ خطوة إضافية لسقي الأوركيد الخاص بك. نظرًا لأن الأواني المزخرفة لا تحتوي عادةً على فتحات تصريف، فسوف يتعين عليك إزالة الأوركيد الخاص بك (في الحاوية البلاستيكية) لمنحها الماء، مما يسمح لها بالتصريف بالكامل قبل إعادتها إلى منزلها. سيعطي ذلك أيضًا لجذور الأوركيد فرصة لامتصاص الضوء الذي تحتاجه للبقاء بصحة جيدة.
أيًا كان قرارك، تأكد من أن الإصيص أكبر قليلًا من الإصيص الذي تعيش فيه الأوركيد حاليًا. يمكن أن تسبب المساحة الصغيرة جدًا أو الكبيرة جدًا مشاكل لجذورها. لاحظ أن اختيار الأصيص المناسب سيؤثر بشكل مباشر على طول عمر نباتك. كم من الوقت تعيش زهرة الأوركيد الداخلية إذا تم الاعتناء بها بشكل صحيح؟ في حين أن الإجابة تعتمد على الأنواع، يمكن لبعض بساتين الفاكهة أن تعيش إلى الأبد.