أفضل نوع من أوعية الزهور لزراعة بساتين الفاكهة السعيدة والصحية

بساتين الفاكهة (Orchidaceae) هي زهور جميلة قد يكون من المخيف الاحتفاظ بها كنباتات منزلية داخلية لأنها تتطلب رعاية خاصة تجعلها مختلفة عن أي نبات آخر في منزلك. تشير جمعية الأوركيد الأمريكية إلى أن هناك حوالي 28000 نوع مختلف من الأوركيد يعود تاريخها إلى زمن الديناصورات، لذلك هناك الكثير للاختيار من بينها. على الرغم من أن هذه الزهور صمدت أمام اختبار الزمن، إلا أن المفتاح للحفاظ على سعادة الإضافة الجديدة هو تعلم كيفية رعاية زهرة الأوركيد الداخلية بنجاح، بدءًا من أصيص زهور الأوركيد المناسب فقط. عادةً ما تأتي زهور الأوركيد في وعاء بلاستيكي شفاف في وعاء زخرفي آخر. قد تميل أيضًا إلى رمي الملحق بعيدًا. لا! إذا كان به فتحات تصريف، فقد يكون هذا الأصيص الشفاف أفضل مكان لنمو الأوركيد.

أكبر ما يقلقك عند اختيار الأصيص المثالي لأوركيدك هو أن الجذور لا تبقى مبللة. سوف تؤدي الجذور الرطبة إلى موت الأوركيد الخاص بك، لذلك تحتاج إلى وعاء يتم تصريفه ويسمح للهواء بالوصول إلى جذور النبات. ولتحقيق هذه الغاية، قد يكون من الأفضل اختيار أصيص شفاف حتى تتمكن من مراقبة جذور الأوركيد الخاصة بك – وهذا هو مدى أهميتها. في الواقع، أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا والتي من المؤكد أنها تقتل الأوركيد الخاص بك هو إهمال هذا الجزء من النبات. ومع ذلك، فإن البلاستيك ليس خيارك الوحيد.