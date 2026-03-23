أفضل نوع من السياج لإبعاد حيوانات الغوفر المزعجة عن حديقتك

إذا لاحظت وجود حيوانات الجوفر في حديقتك بالإضافة إلى النباتات التالفة والمصابيح المفقودة، فمن المحتمل أنك تتعامل مع غزو غوفر الجيب. على الرغم من مظهرها اللطيف، فإن هذه المخلوقات المختبئة ليست أفضل ضيوف الحديقة، حيث يمكنها أن تأكل نباتات حديقتك، وتمضغ الكابلات وخطوط الري، وحتى تحفر وتأكل المصابيح المزروعة حديثًا. لسوء الحظ، لا توجد أدلة داعمة تذكر على أن الروائح القوية في تربتك يمكن أن تساعد في منع تلف الجوفر. ومع ذلك، هناك عدة طرق للتخلص من الغوفر بطريقة إنسانية، بما في ذلك أنواع مختلفة من الحواجز. الأكثر فعالية هو تركيب منتج سياج شبكي سلكي متقارب مثل قطعة القماش تحت الأرض.
قماش الأجهزة، الذي يتم تسويقه أحيانًا على أنه سلك غوفر، هو نوع من الشبكات السلكية التي تُستخدم غالبًا لمنع الكائنات الحفارة مثل الجوفر والفئران والطيور والأرانب من الوصول إلى النباتات. يتم تصنيع قماش الأجهزة من أسلاك صغيرة متشابكة لإنشاء مادة تشبه القماش تقريبًا. يمكنك تثبيت قطعة قماش مسطحة على الأرض أسفل منطقة معينة من حديقتك أو أسفل العشب بأكمله. هذه عملية تثبيت يمكنك عادةً معالجتها بنفسك، مسلحًا ببعض الأدوات فقط.
كيفية تركيب سياج جوفر من شبكة سلكية
أولاً، حدد نوع القماش الذي تريد استخدامه. يمكنك اختيار حجم شبكتك السلكية، وسمك السلك (المقياس)، وكذلك المادة. بالنسبة لعشاق الجوفر على وجه التحديد، يوصى باستخدام سلك ملحوم بمقاس ½ بوصة × ½ بوصة مربع بقياس 16 على الأقل، وهو على الجانب الأثقل. عادة ما يتم تصنيع الشبكات السلكية من الفولاذ المجلفن، والذي يوفر درجة جيدة من المقاومة للتآكل. ومع ذلك، يمكن أيضًا أن تكون مصنوعة من الألومنيوم، وهو أسهل في التعامل معها بفضل وزنها الخفيف، أو من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهو مثالي للتطبيقات تحت الأرض بسبب مقاومتها القوية للتآكل. الشبكة المطلية بالفينيل متينة أيضًا وتستحق النظر فيها. إلى جانب قطعة القماش المعدنية، ستحتاج إلى مطرقة أو مطرقة وبعض الدبابيس الخاصة بالمناظر الطبيعية.
قبل البدء في الحفر، اتصل بالرقم 811 لمعرفة ما إذا كان هناك أي خط مرافق يجب الابتعاد عنه. لتثبيت سياج غوفر، قم بإزالة حوالي 1 إلى 1½ بوصة من التربة، ثم ضع قطعة القماش بشكل مسطح على الأرض. إذا كان لديك عدة أقسام من الشبكة، قم بتداخل حوافها لضمان عدم تمكن المخلوقات من الضغط عبر الفجوات. بعد ذلك، قم بتثبيته في مكانه باستخدام المطرقة والدبابيس الطبيعية. أخيرًا، قم بتوزيع التربة التي قمت بحفرها بالتساوي لتغطية الشبكة. نصيحة احترافية: قم بدمج سياجك المثبت حديثًا مع هذه الخدعة الطبيعية الذكية لردع الآفات لإبقاء مجموعات الجوفر تحت السيطرة.