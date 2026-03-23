أفضل نوع من السياج لإبعاد حيوانات الغوفر المزعجة عن حديقتك

إذا لاحظت وجود حيوانات الجوفر في حديقتك بالإضافة إلى النباتات التالفة والمصابيح المفقودة، فمن المحتمل أنك تتعامل مع غزو غوفر الجيب. على الرغم من مظهرها اللطيف، فإن هذه المخلوقات المختبئة ليست أفضل ضيوف الحديقة، حيث يمكنها أن تأكل نباتات حديقتك، وتمضغ الكابلات وخطوط الري، وحتى تحفر وتأكل المصابيح المزروعة حديثًا. لسوء الحظ، لا توجد أدلة داعمة تذكر على أن الروائح القوية في تربتك يمكن أن تساعد في منع تلف الجوفر. ومع ذلك، هناك عدة طرق للتخلص من الغوفر بطريقة إنسانية، بما في ذلك أنواع مختلفة من الحواجز. الأكثر فعالية هو تركيب منتج سياج شبكي سلكي متقارب مثل قطعة القماش تحت الأرض.

قماش الأجهزة، الذي يتم تسويقه أحيانًا على أنه سلك غوفر، هو نوع من الشبكات السلكية التي تُستخدم غالبًا لمنع الكائنات الحفارة مثل الجوفر والفئران والطيور والأرانب من الوصول إلى النباتات. يتم تصنيع قماش الأجهزة من أسلاك صغيرة متشابكة لإنشاء مادة تشبه القماش تقريبًا. يمكنك تثبيت قطعة قماش مسطحة على الأرض أسفل منطقة معينة من حديقتك أو أسفل العشب بأكمله. هذه عملية تثبيت يمكنك عادةً معالجتها بنفسك، مسلحًا ببعض الأدوات فقط.