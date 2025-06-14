أفضل نوع من المغنيسيوم الذي يجب أن يأخذه إذا كان لديك قلق

كان لدى الجميع تقريبًا لحظة من القلق من حين لآخر. لكن بالنسبة لبعض الناس ، فإن الشعور بالقلق هو حالة مزمنة يمكن أن يكون لها نتائج موهنة. وفقًا للمعهد الوطني للصحة العقلية ، من المحتمل أن يعاني ما يقرب من واحد من كل خمسة أشخاص بالغين في الولايات المتحدة من اضطراب القلق في عام معين. نتيجة لذلك ، يكافح ملايين الرجال والنساء مهنيًا واجتماعيًا.
من الأهمية بمكان التحدث مع أخصائي الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من حلقات القلق لضمان تشخيص خيارات العلاج وفهمها بشكل صحيح ، والتي قد تشمل تناول مكملات المغنيسيوم لحالتك الصحية.
المغنيسيوم هو معدن أساسي يعتمد عليه جسمك لوظائف مثل التطور الخلوي ، وأداء الجهاز العصبي الأمثل ، وإنتاج العظام. تشير الأدلة إلى إمكانات المغنيسيوم للتأثير بشكل إيجابي على صحة الدماغ أيضًا. مع ذلك ، هناك أنواع مختلفة من مكملات المغنيسيوم في السوق ، ووفقًا للبحث ، قد تكون بعض الأنواع أكثر ملاءمة لإدارة القلق.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يحتاج إلى مساعدة في الصحة العقلية ، يرجى الاتصال خط نص الأزمة عن طريق الرسائل النصية إلى 741741 ، اتصل التحالف الوطني للمرض العقلي خط المساعدة في 1-800-950-NAMI (6264) ، أو قم بزيارة موقع المعهد الوطني للصحة العقلية.
كيف يؤثر المغنيسيوم على صحة الدماغ؟
من خلال التأكد من حصولك على ما يكفي من المغنيسيوم كل يوم (في أي مكان من 310 إلى 420 ملليغرام للبالغين ، اعتمادًا على العمر والجنس) ، قد تكون قادرًا على تقليل مستويات القلق الخاصة بك.
بالنسبة للمبتدئين ، عندما تتناول المغنيسيوم ، قد تكون قادرًا على التعامل مع الإجهاد بشكل أفضل. نظرًا لأن الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى القلق ، فقد يساعدك تقليل مستويات الإجهاد على الشعور بالقلق. حذرت مراجعة 2020 المنشورة في المواد الغذائية من وجود علاقة عكسية بين المغنيسيوم والإجهاد. مع انخفاض مستويات المغنيسيوم ، ارتفعت مستويات التوتر. وبالمثل ، لاحظت مراجعة 2013 في التقارير الدوائية وجود علاقة محتملة (وإن لم يكن حاسمة) بين المغنيسيوم المنخفض والاكتئاب العالي.
بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما يتعايش الاكتئاب والقلق (على الرغم من وجود فرق كبير بين الاكتئاب والقلق). هذا يعني أنه إذا واصلت مستويات المغنيسيوم الخاصة بك ، فقد تشعر أنك تعاني من حلقات أقل من الاكتئاب والقلق. أخيرًا ، قد تواجه مشاكل في إدارة مستويات السكر في الدم عندما لا تحصل على ما يكفي من المغنيسيوم ؛ كشفت الأبحاث عن وجود صلة محتملة بين القلق والسكر في الدم غير المستقر.
ما هي أفضل المكملات الغذائية المستندة إلى المغنيسيوم للقلق؟
بقدر ما يذهب المكملات الغذائية المستندة إلى المغنيسيوم ، قد يكون جليكاينات المغنيسيوم (المغنيسيوم بالإضافة إلى الجليكاين) خيارًا جيدًا لإدارة القلق بسبب آثاره المفيدة على جودة النوم. العلاقة بين نقص النوم وزيادة القلق معروفة جيدًا ؛ إذا تعرضت للإجهاد ولم تتمكن من الحصول على راحة جيدة في الليل نتيجة لذلك ، فمن المحتمل أن تكون قادرًا على الارتباط. لاحظت مراجعة 2017 في الطب المؤكسد وطول العمر الخلوي أن الجليكاين قد يعزز النوم. وفي الوقت نفسه ، وجدت دراسة أجريت عام 2014 في علم الأدوية العصبية العصبية أن إدارة الجليسين تسبب في نوم الفئران بشكل أسرع.
مكمل آخر يعتمد على المغنيسيوم يجب مراعاته هو Taurate المغنيسيوم (المغنيسيوم بالإضافة إلى توراين). تقع القدرات المحتملة المضادة للقلق في برج المغنيسيوم في تأثيرها المهدئ. يمكن تضخيم هذا التأثير من خلال وجود توراين ، الذي تم وصف مراجعة 2023 في أبحاث التجديد العصبي بأنه “حكيمة عصبية”. في الواقع ، تستشهد المراجعة بإجراء دراسة أجريت على الزرد التي أوضحت استخدام توراين لتقليل استجابات القلق. في النهاية ، قبل أن تقرر تناول مكملات المغنيسيوم لقلقك ، تحدث مع أخصائي طبي أولاً.