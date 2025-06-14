أفضل نوع من المغنيسيوم الذي يجب أن يأخذه إذا كان لديك قلق

كان لدى الجميع تقريبًا لحظة من القلق من حين لآخر. لكن بالنسبة لبعض الناس ، فإن الشعور بالقلق هو حالة مزمنة يمكن أن يكون لها نتائج موهنة. وفقًا للمعهد الوطني للصحة العقلية ، من المحتمل أن يعاني ما يقرب من واحد من كل خمسة أشخاص بالغين في الولايات المتحدة من اضطراب القلق في عام معين. نتيجة لذلك ، يكافح ملايين الرجال والنساء مهنيًا واجتماعيًا.

من الأهمية بمكان التحدث مع أخصائي الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من حلقات القلق لضمان تشخيص خيارات العلاج وفهمها بشكل صحيح ، والتي قد تشمل تناول مكملات المغنيسيوم لحالتك الصحية.

المغنيسيوم هو معدن أساسي يعتمد عليه جسمك لوظائف مثل التطور الخلوي ، وأداء الجهاز العصبي الأمثل ، وإنتاج العظام. تشير الأدلة إلى إمكانات المغنيسيوم للتأثير بشكل إيجابي على صحة الدماغ أيضًا. مع ذلك ، هناك أنواع مختلفة من مكملات المغنيسيوم في السوق ، ووفقًا للبحث ، قد تكون بعض الأنواع أكثر ملاءمة لإدارة القلق.

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يحتاج إلى مساعدة في الصحة العقلية ، يرجى الاتصال خط نص الأزمة عن طريق الرسائل النصية إلى 741741 ، اتصل التحالف الوطني للمرض العقلي خط المساعدة في 1-800-950-NAMI (6264) ، أو قم بزيارة موقع المعهد الوطني للصحة العقلية.