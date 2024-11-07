أفضل نوع من مبيد الأعشاب للقضاء على الهنبيت المزعج

بأزهارها الوردية الأرجوانية وأوراقها على شكل قلب، من الصعب تصديق أن هذا النبات عريض الأوراق هو من الأعشاب الضارة. لكن من الواضح أنك لا تنخدع بهذا المظهر الخارجي الساحر، وذلك لسبب وجيه. بدون إدارة مناسبة، يمكن للهنبيت (Lamium amplexicaule) الاستيلاء بسهولة على حديقتك والتنافس مع العشب الخاص بك للحصول على العناصر الغذائية. في حين أن هناك العديد من الطرق للتخلص من الأعشاب الضارة السنوية في الطقس البارد في حديقتك، مبيدات الأعشاب التي تحتوي على الحديد هي أفضل أنواع مبيدات الأعشاب الضارة للنباتات.
تحتوي مبيدات الحشائش الانتقائية الشائعة للحشائش عريضة الأوراق على 2،4-D، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالعشب المرغوب فيه مع الحشائش الضارة. من ناحية أخرى، تعتبر مبيدات الأعشاب التي تحتوي على الحديد أكثر انتقائية لأنها تحتوي على الحديد المخلب (FeHEDTA). يتم امتصاص هذا الحديد القابل للذوبان بسهولة وبكميات أكبر بواسطة الحشائش عريضة الأوراق مقارنة بالعشب لأن الحشائش تخطئ في استخدام المادة الكيميائية كمواد مغذية وتستمر في امتصاصها بينما يأخذ العشب الكمية المناسبة التي يحتاجها ويتوقف. يؤدي هذا في النهاية إلى تلف الخلايا وموت الحشائش بينما يظل العشب آمنًا. الجزء العظيم هو أن كل هذا يحدث في غضون ساعات من التطبيق. تشمل مبيدات الأعشاب المعتمدة على الحديد المتوفرة تجاريًا Fiesta Selective Post Emergent Turf Weed Killer (79.00 دولارًا للغالون)، وBonide Weed Beater Fe (39.99 دولارًا للغالون)، وNatria Lawn Weed and Disease Control (8.49 دولارًا لرذاذ 24 أونصة) وBonide’s Captain Jack’s Lawnweed Brew (16.99 دولارًا لزجاجة سعة 16 أونصة). لاحظ أن بعضها متاح على شكل مركزات، والتي ستحتاج إلى التخفيف، في حين أن البعض الآخر متاح على شكل سوائل جاهزة للاستخدام. تأكد من اتباع تعليمات الملصق الخاصة بأي خيار قد تقرر الحصول عليه.
الأشياء التي يجب ملاحظتها قبل استخدام مبيدات الحشائش التي تحتوي على الحديد
على الرغم من أن وكالة حماية البيئة تقول إن هذه الأنواع من مبيدات الأعشاب غير سامة نسبيًا للثدييات والطيور والأسماك واللافقاريات المائية وغيرها من الحشرات غير المستهدفة، إلا أنه لا يزال من الأفضل استخدامها قبل ازدهار الحشائش لتقليل أي تأثير سلبي على الملقحات. سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. لذلك، فإن أفضل وقت للتخلص من نبات الهنبيت هو أوائل الربيع، حيث تبدأ الأزهار عادةً في التفتح بحلول منتصف الربيع. سبب آخر للتعامل مع هذه الحشائش قبل أن تزهر هو أنها تنتج ما يصل إلى 2000 بذرة لكل نبات بعد الإزهار. تنتشر هذه البذور بسهولة وتظل قابلة للحياة في التربة لمدة تصل إلى خمس سنوات، لذلك لا تريد ظهورها في المقام الأول إلا إذا كنت تخطط للتعامل مع هذه الحشائش لسنوات قادمة. للأسف، تعتبر مبيدات الحشائش المحتوية على الحديد مبيدات أعشاب ما بعد الظهور، لذا يجب عليك الانتظار لرؤية صغار نبات القنب قبل مهاجمتهم.
لمكافحة الحشائش على المدى الطويل، من الأفضل إعادة تطبيق هذا العلاج بعد أربعة أسابيع من التطبيق الأول ولكن ليس أكثر من أربع مرات في السنة. بعد التخلص من نبات الهنبيت، يجب عليك أيضًا التفكير في اتخاذ إجراءات وقائية غير كيميائية لإبعاد نبات الهنبيت والأعشاب الضارة الأخرى التي يمكن أن تعيث فسادًا في حديقتك في الشتاء. الأنشطة التي تساعد على تحسين كثافة العشب، مثل القص المناسب والتسميد والتهوية والري، ستكون مفيدة في معركتك للحفاظ على حديقتك خالية من الأعشاب.