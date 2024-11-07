أفضل نوع من مبيد الأعشاب للقضاء على الهنبيت المزعج

بأزهارها الوردية الأرجوانية وأوراقها على شكل قلب، من الصعب تصديق أن هذا النبات عريض الأوراق هو من الأعشاب الضارة. لكن من الواضح أنك لا تنخدع بهذا المظهر الخارجي الساحر، وذلك لسبب وجيه. بدون إدارة مناسبة، يمكن للهنبيت (Lamium amplexicaule) الاستيلاء بسهولة على حديقتك والتنافس مع العشب الخاص بك للحصول على العناصر الغذائية. في حين أن هناك العديد من الطرق للتخلص من الأعشاب الضارة السنوية في الطقس البارد في حديقتك، مبيدات الأعشاب التي تحتوي على الحديد هي أفضل أنواع مبيدات الأعشاب الضارة للنباتات.

تحتوي مبيدات الحشائش الانتقائية الشائعة للحشائش عريضة الأوراق على 2،4-D، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالعشب المرغوب فيه مع الحشائش الضارة. من ناحية أخرى، تعتبر مبيدات الأعشاب التي تحتوي على الحديد أكثر انتقائية لأنها تحتوي على الحديد المخلب (FeHEDTA). يتم امتصاص هذا الحديد القابل للذوبان بسهولة وبكميات أكبر بواسطة الحشائش عريضة الأوراق مقارنة بالعشب لأن الحشائش تخطئ في استخدام المادة الكيميائية كمواد مغذية وتستمر في امتصاصها بينما يأخذ العشب الكمية المناسبة التي يحتاجها ويتوقف. يؤدي هذا في النهاية إلى تلف الخلايا وموت الحشائش بينما يظل العشب آمنًا. الجزء العظيم هو أن كل هذا يحدث في غضون ساعات من التطبيق. تشمل مبيدات الأعشاب المعتمدة على الحديد المتوفرة تجاريًا Fiesta Selective Post Emergent Turf Weed Killer (79.00 دولارًا للغالون)، وBonide Weed Beater Fe (39.99 دولارًا للغالون)، وNatria Lawn Weed and Disease Control (8.49 دولارًا لرذاذ 24 أونصة) وBonide’s Captain Jack’s Lawnweed Brew (16.99 دولارًا لزجاجة سعة 16 أونصة). لاحظ أن بعضها متاح على شكل مركزات، والتي ستحتاج إلى التخفيف، في حين أن البعض الآخر متاح على شكل سوائل جاهزة للاستخدام. تأكد من اتباع تعليمات الملصق الخاصة بأي خيار قد تقرر الحصول عليه.