أفضل وجبة إفطار صحية يمكنك تناولها إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو مشكلة شائعة بين البالغين. وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يعاني ما يقرب من نصف البالغين في الولايات المتحدة من ارتفاع ضغط الدم والعديد من هؤلاء الأشخاص لا يدركون حتى أنهم مصابون به لأنه لا توجد أعراض عادةً. هذا أمر إشكالي لأن ارتفاع ضغط الدم، إذا لم يتم علاجه، يمكن أن يسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو حتى أمراض الكلى أو الخلل الجنسي.
على الرغم من أن ارتفاع ضغط الدم وراثي بالنسبة للبعض، إلا أنه بالنسبة للآخرين هو نتيجة لأسلوب حياة غير صحي. إذا كنت تأكل ما تريد ولا تمارس الرياضة بانتظام، فمن المنطقي أن ينتهي بك الأمر بارتفاع ضغط الدم. في حين أن خفض ضغط الدم المرتفع قد يتضمن إجراء تغييرات كبيرة في حياتك، فإن إحدى أسهل الطرق للتحرك في الاتجاه الصحيح هي تناول وجبة إفطار صحية للقلب. بالطبع، الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، لذا فأنت تريد أن تجعلها ذات قيمة. تحدثت مجلة Health Digest حصريًا مع مستشار اللياقة البدنية والتغذية في Fortune، الدكتور كريس موهر، حول ما يجب أن يكون على طبقك في وجبة الإفطار كل صباح حتى تتمكن من الحفاظ على ضغط دمك تحت السيطرة.
ابدأ وجبة الإفطار الصحية بالشوفان التقليدي
الشوفان، أو دقيق الشوفان، (وليس تلك الأكياس السكرية) هي طريقة رائعة لبدء اليوم – خاصة عندما تنخفض درجات الحرارة وترغب في تناول شيء دافئ. لا يمنحك دقيق الشوفان في وجبة الإفطار دفعة الطاقة اللازمة للاستعداد لمواجهة اليوم فحسب، ولكن إذا كان لديك الشوفان جاهزًا، فمن السهل صنعه ولا يتطلب الكثير من الوقت، حتى في تلك الصباحات عندما تكون في عجلة من أمرك.
ورغم تردد مور في وصف أي وجبة إفطار بأنها “الأفضل على الإطلاق”، وذلك لأن هناك العديد من الخيارات المختلفة التي قد تنجح، إلا أنه قال إن الشوفان يمكن أن يكون خيارًا رائعًا إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم. وأضاف: “يحتوي الشوفان المطحون على كمية كبيرة من الألياف التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول والحفاظ على صحة القلب. كما يمكن أن يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم ويبقيك ممتلئًا لفترة طويلة. يمكنك أيضًا تحضيره باستخدام منتجات الألبان أو حليب الصويا للحصول على المزيد من البروتين ونكهة كريمية”.
على الرغم من أنه قد يكون من المغري تناول دقيق الشوفان الفوري المصنوع من التفاح والقرفة (لأنه جيد جدًا)، إلا أن دقيق الشوفان هذا لا يفي بالغرض عندما يتعلق الأمر بوجبة إفطار صحية للقلب. بل إن كل هذا السكر سوف يساهم في ارتفاع ضغط الدم.
أضف التوت والمكسرات والبذور للحصول على العناصر الغذائية الصحية للقلب
إذا كانت فكرة تناول وعاء من الشوفان مع الحليب فقط تبدو مملة بعض الشيء بالنسبة لك، فلا تقلق، لأن هذا الوعاء على وشك الحصول على إضافات صحية ولذيذة إضافية. أولاً: التوت؛ أي نوع سيفي بالغرض. قالت مور: “التوت غني بمضادات الأكسدة والألياف ولكنه أقل في السعرات الحرارية، لذلك سيساعدك على الشعور بالشبع ويوفر لك خيارًا غنيًا بالمغذيات”. “كما أنه غني بالبوتاسيوم، وهو عنصر غذائي لا يتم استهلاكه بشكل كافٍ ويلعب دورًا رئيسيًا في إدارة ضغط الدم”. على الرغم من أن جميع أنواع التوت مفيدة لك، إلا أن التوت الأزرق قد يكون الأكثر صحة بينهم جميعًا – يليه التوت الأسود وتوت غوجي على التوالي (وفقًا للدكتور آكس).
في حين أن الشوفان والتوت من المكونات الأساسية لوجبة إفطار صحية، إلا أنه إذا أردت أن تجعلها أكثر صحة، فعليك أن تضيف المكسرات و/أو البذور إلى طبقك أيضًا. تقول مور: “توفر المكسرات والبذور الدهون الصحية التي تساعد على خفض ضغط الدم وتقليل الالتهابات. كما أنها تضيف الألياف والبروتين، مما يساعد في دعم وزن الجسم الصحي وصحة القلب بشكل عام”.
إذن، ها هي الوجبة الصحية التي يمكنك تناولها إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم. ولا تتطلب هذه الوجبة استخدام الأواني والمقالي، ولا تستغرق الكثير من الوقت. وإذا كان كل شيء جاهزًا، فيمكنك وضعه في وعاء في غضون دقيقتين. بعبارة أخرى، ليس لديك عذر لعدم بدء يومك بشكل صحيح وصحي قدر الإمكان.