أفضل وجبة إفطار صحية يمكنك تناولها إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو مشكلة شائعة بين البالغين. وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يعاني ما يقرب من نصف البالغين في الولايات المتحدة من ارتفاع ضغط الدم والعديد من هؤلاء الأشخاص لا يدركون حتى أنهم مصابون به لأنه لا توجد أعراض عادةً. هذا أمر إشكالي لأن ارتفاع ضغط الدم، إذا لم يتم علاجه، يمكن أن يسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو حتى أمراض الكلى أو الخلل الجنسي.

على الرغم من أن ارتفاع ضغط الدم وراثي بالنسبة للبعض، إلا أنه بالنسبة للآخرين هو نتيجة لأسلوب حياة غير صحي. إذا كنت تأكل ما تريد ولا تمارس الرياضة بانتظام، فمن المنطقي أن ينتهي بك الأمر بارتفاع ضغط الدم. في حين أن خفض ضغط الدم المرتفع قد يتضمن إجراء تغييرات كبيرة في حياتك، فإن إحدى أسهل الطرق للتحرك في الاتجاه الصحيح هي تناول وجبة إفطار صحية للقلب. بالطبع، الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، لذا فأنت تريد أن تجعلها ذات قيمة. تحدثت مجلة Health Digest حصريًا مع مستشار اللياقة البدنية والتغذية في Fortune، الدكتور كريس موهر، حول ما يجب أن يكون على طبقك في وجبة الإفطار كل صباح حتى تتمكن من الحفاظ على ضغط دمك تحت السيطرة.