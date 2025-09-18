أفضل وقت في السنة لتلطخ سطح السفينة الخاص بك (ولماذا يهم التوقيت)

بمجرد أن تقوم أخيرًا بفحص مشروع Deck الذي كان موجودًا على قائمة المهام الخاصة بك ، ستحتاج إلى إنهاءه مع طبقة من وصمة عار لتحسين مظهره وحماية السطح. ليس كل أوقات العام مفيدة للتلطيخ ، رغم ذلك. يمكن أن تؤثر درجة الحرارة والطقس والرطوبة على سطح الخشب والبقعة التي تستخدمها. توفر بعض المواسم تأكيدًا أفضل بأن لديك الظروف المناسبة حتى تجف بشكل موحد.
بغض النظر عن المنطقة التي تعيش فيها ، يعد Spring هو أفضل وقت لتلقيح سطح الخشب ، مع سقوط في المرتبة الثانية. نظرًا لأن درجات الحرارة أكثر اعتدالًا في هذا الوقت من العام ، ومعظم البقع لديها نافذة لدرجة حرارة التطبيق تتراوح بين 50 و 90 درجة فهرنهايت ، فإن الربيع مثالي لهذه العملية. على الرغم من أنك قد تفكر في لون سطح السفينة الذي يجب أن تختاره ، يجب عليك أيضًا مراعاة العوامل التي ستؤثر على امتصاص البقع. للحصول على أفضل النتائج ، ركز على الاحتياجات الفريدة لخطولك الخشبي والتخطيط حول الظروف البيئية بدلاً من تاريخ التقويم الدقيق.
تعرف على ما يحتاجه الخشب الخاص بك
بمجرد إنشاء مشروع سطح السفينة الخاص بك ، قد تعتقد أنه يمكنك البدء في تلطيخه على الفور. سيكون هذا خطأ لأن نوع الخشب الذي اخترته لسطحك سيحدد المدة التي يجب أن تنتظرها لتلوينها. تم بناء معظم الطوابق من الخشب المعالج بالضغط أو الأخشاب المجففة بالفرن أو الخشب الأخضر. الخشب المعالج بالضغط هو مقاومة للعفن والآفات ، مما يجعله مادة تزيين كبيرة. ولكنه يتطلب أيضًا وقت تجفيف طويل قبل تطبيق وصمة عار الأول. اعتمادًا على رطوبة منطقتك ، يمكن أن تستغرق فترة التجفيف في أي مكان من ثلاثة إلى ستة أشهر للتأكد من أن الخشب قد أصدر رطوبة داخلية. بمجرد أن يجف الخشب المعالج بالضغط ، يمكنك أخيرًا البدء في عملية تلطيخ.
نظرًا لأن الكثير من الرطوبة في الخشب المجففة بالفرن يتم اندلاعها أثناء عملية التجفيف في الفرن ، فإنها لا تحتاج إلى التأقلم طالما أن الخشب المعالج بالضغط. ومع ذلك ، لضمان ملتصقة وصمة عار بشكل جيد ، امنح الخشب بضعة أسابيع للتكيف مع البيئة. الأخضر الأخضر هو الخشب الطازج ، لذلك سيظل رطبًا تمامًا عند تثبيته. للحصول على امتصاص الأمثل ، انتظر لمدة ستة أشهر إلى عام قبل تلطيخ للسماح للخشب بالتجفيف تمامًا. يختار البعض استخدام خشب HEL-FIR كمواد للتزيين ، وعلى الرغم من أن هذا الخشب ميسور التكلفة ، إلا أنه يأتي مع جوانب سلبية كبيرة. فكر في أوقات التجفيف عند التخطيط لبناء سطح السفينة الخاص بك لمنح نفسك نافذة جيدة للتلطيخ في الربيع.
الظروف المثلى لتلطيخ سطح السفينة
على الرغم من أن الربيع هو الموسم المثالي لتلطخ سطح السفينة الخاص بك ، إلا أن هناك عوامل إضافية يجب مراعاتها قبل بدء مشروعك. يعد الطقس العامل الأكثر صلة – وقابل للتغيير – عندما يتعلق الأمر بالتلطيخ ، لذلك لا تنفجر الفرش عندما تكون العواصف في الأفق. إذا لم يتم علاج البقعة بحلول الوقت الذي تدور فيه المطر ، يمكن أن يتسبب الماء في أن تصبح وصمة عار تنطق أثناء تجفيفها. سيكون من الأفضل الانتظار حتى منتصف أو أواخر الربيع للبدء في تلطيخ لتجنب تلك الاستحمام.
خلال أشهر الربيع ، تجمع الندى الجميل على العشب الخاص بك وسطحك في الصباح ، لذلك سترغب في الانتظار بعد ساعات قليلة من أن تشرق الشمس للبدء في التلوين. سيضمن ذلك أن يكون الخشب جافًا وجاهزًا لتطبيقه. مكافأة أخرى للتلطيخ خلال هذا الوقت من العام هي أن الأيام أكثر برودة ، لذلك لا داعي للقلق بشأن حرقها إلى هش. سترغب أيضًا في التأكد من أن سطح السفينة الخاص بك نظيف قبل وبعد تلطيخ.