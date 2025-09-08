أفضل وقت في السنة لشراء الأمهات لألوان الخريف الدائمة طوال الموسم

عندما تتدحرج الربيع وتتجول بسعادة في ممرات المساحات الخضراء المورقة في مركز الحديقة المحلية الخاصة بك ، فإن الرغبة في شراء كل نبات جميل تضع عينيك عليه. الأمهات (chrysanthemum spp.) ، على وجه الخصوص ، مع تنوعها العريض والأزهار المبهرة ، من المؤكد أن جذب انتباهك. ومع ذلك ، إذا كنت تأمل في أن تدوم تلك الأمهات المحفوظات مباشرة خلال موسم الخريف ، فقد لا يكون Spring هو أفضل وقت لإجراء عملية الشراء هذه. بدلاً من ذلك ، للحصول على أقصى استفادة من أمهات الخريف ، انتظر حتى منتصف سبتمبر لشرائها.

بحلول منتصف شهر سبتمبر ، من المحتمل أن تنتهي من موجات الحرارة الصيفية ، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية على والدتك. ومع ذلك ، إذا كان لا يزال دافئًا بشكل خاص في المكان الذي تكون فيه ، فقد يكون الانتظار حتى أواخر شهر سبتمبر أو حتى أوائل أكتوبر. على الرغم من أن الانتظار قد يكون صعبًا ، إلا أن الأمهات يزدهرن في الطقس البارد في الخريف وسوف تلعب دورًا رئيسيًا في مساعدتك على الاستفادة القصوى من حديقة الخريف الخاصة بك.