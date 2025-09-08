أفضل وقت في السنة لشراء الأمهات لألوان الخريف الدائمة طوال الموسم

عندما تتدحرج الربيع وتتجول بسعادة في ممرات المساحات الخضراء المورقة في مركز الحديقة المحلية الخاصة بك ، فإن الرغبة في شراء كل نبات جميل تضع عينيك عليه. الأمهات (chrysanthemum spp.) ، على وجه الخصوص ، مع تنوعها العريض والأزهار المبهرة ، من المؤكد أن جذب انتباهك. ومع ذلك ، إذا كنت تأمل في أن تدوم تلك الأمهات المحفوظات مباشرة خلال موسم الخريف ، فقد لا يكون Spring هو أفضل وقت لإجراء عملية الشراء هذه. بدلاً من ذلك ، للحصول على أقصى استفادة من أمهات الخريف ، انتظر حتى منتصف سبتمبر لشرائها.
بحلول منتصف شهر سبتمبر ، من المحتمل أن تنتهي من موجات الحرارة الصيفية ، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية على والدتك. ومع ذلك ، إذا كان لا يزال دافئًا بشكل خاص في المكان الذي تكون فيه ، فقد يكون الانتظار حتى أواخر شهر سبتمبر أو حتى أوائل أكتوبر. على الرغم من أن الانتظار قد يكون صعبًا ، إلا أن الأمهات يزدهرن في الطقس البارد في الخريف وسوف تلعب دورًا رئيسيًا في مساعدتك على الاستفادة القصوى من حديقة الخريف الخاصة بك.
ما الذي يجعل من منتصف إلى أواخر سبتمبر هو أفضل وقت لشراء الأمهات المحفوظات؟
أحد أكبر الأسباب التي يجب أن تنتظرها حتى منتصف سبتمبر إلى أواخر سبتمبر لشراء الأمهات هو أن حرارة الصيف الشديدة يمكن أن تسبب بعض الأضرار الجسيمة ، مما يترك لك الزهور المحفوظة بوعاء التي شهدت أيامًا أفضل. درجات الحرارة المرتفعة ، وخاصة تلك التي تصل إلى 85 درجة فهرنهايت أو أعلى ، يمكن أن تمنع نمو الأمهات وتؤدي إلى قضايا مثل سوء التفرع ، والارتداد للألوان أو التلاشي ، وعدد أقل من الزهور بشكل عام.
هذه كلها أعراض لشيء يسمى تأخير الحرارة ، وهو أمر شائع في الأمهات المزروعة مبكرًا. إن الانتظار حتى تنخفض درجات الحرارة إلى حوالي 70 إلى 75 درجة خلال اليوم ، وسوف يساعد 60 درجة تقريبًا في الليل في منع هذه الأعراض والسماح للنباتات الخاصة بك بالازدهار بشكل صحيح. إذا كنت ترغب في الذهاب إلى ميل إضافي ، فإن إعادة صياغة chrysanthemums الخاصة بك عندما تحضرهم إلى المنزل هي خدعة بسيطة أخرى ستجعل الأمهات في الهواء الطلق طوال الموسم. لذلك إذا كنت تأمل في الحصول على حديقة خريف صحية وملونة ، فانتظر حتى تصبح درجات الحرارة مناسبة في إحضار أميك المحفوظة بوعاء من مركز الحديقة.