أفضل وقت لتقليم الجهنمية للحصول على أزهار تدوم لفترة أطول

الجهنمية (Bougainvillea glabra) هي كرمة استوائية ملفتة للنظر تنمو في مناطق مقاومة النباتات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 9 إلى 11 وتشتهر بأزهارها النابضة بالحياة التي تشبه الورق والتي تضيف لمسة من الألوان إلى الحدائق والباحات. يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا في إبعاد الزوار غير المرغوب فيهم عن الممتلكات الخاصة بك عند زراعته على طول الجزء العلوي من الجدران أو الأسوار، وذلك بفضل أشواكه الطويلة. يعد التقليم جزءًا مهمًا من رعاية الجهنمية. أفضل وقت لإجراء أي تقليم كبير هو أواخر الشتاء أو أوائل الربيع، قبل بدء موسم النمو مباشرةً. نظرًا لأن نبات الجهنمية نبات قوي، فإن إجراء بعض التقليم بشكل دوري على مدار العام مفيد للمظهر العام للنبات وصحته.
بدون التقليم المناسب، يمكن أن تخرج الجهنمية عن نطاق السيطرة وتبدو فوضوية وغير مرتبة. إذا واصلت التقليم منذ البداية، فيمكنك التحكم في شكل النبات، ومدى نموه، وحتى تدريبه على النمو على طول التعريشات والأسوار والجدران. سيؤدي التقليم الصحيح إلى حدوث أعمال شغب في الألوان مذهلة تمامًا. إذا كنت تفكر في إضافة هذه الكرمة الملونة إلى حديقتك، فهناك بعض الأشياء المهمة التي يجب معرفتها قبل الزراعة والتي يمكن أن تساعد الجهنمية على البدء بشكل صحيح.
كيفية تقليم نبات الجهنمية الخاص بك بالطريقة الصحيحة
كما هو الحال مع أي نبات، تأكد من التقليم باستخدام مقصات نظيفة وحادة للحصول على أفضل النتائج وارتداء القفازات لحماية يديك من الأشواك. قبل الحفر، قم بإلقاء نظرة واسعة على النبات حتى تتمكن من رؤية المناطق التي تحتاج إلى أكبر قدر من الاهتمام. يجب أن تكون أي فروع ميتة أو مريضة هي أهدافك الأولى. اعتمادًا على تفضيلاتك، تأكد من البحث عن البقع شديدة الكثافة التي تحتاج إلى تخفيفها عن طريق إزالة أي فروع تتداخل بشكل كبير.
هذا هو الوقت المناسب للتخلص من أي نمو خارج المنطقة التي تريد أن تتواجد فيها الجهنمية. يمكنك تقليم الجهنمية لتصبح كثيفة كما تريد، أو يمكنك اختيار مظهر أكثر مرونة وانفتاحًا عن طريق إزالة المزيد من الفروع الداخلية.
بعد الانتهاء من معظم عمليات التقليم التي تنوي القيام بها، يمكنك تقليم أطراف الفروع لتشجيع المزيد من الإزهار. يتضمن التقليم الطرفي تقليم النبات أسفل البرعم النهائي (النهائي) على الفرع، مما يشجع الفروع الجديدة على النمو حيث تم قطعه. إذا لم تكن الجهنمية الخاصة بك عبارة عن كرمة متسلقة ولكنها مزروعة في حاوية كشجيرة، فقم بتقليمها وتشكيلها كما تريد للحفاظ على مظهرها الشجيري. يمكنك تقليم نباتات الجهنمية المتسلقة أو شجيرتها مرة أخرى في منتصف الصيف لتشجيع جولة أخرى من الإزهار. سواء قمت بإضافة الجهنمية لترقية أمان منزلك أو كنت ترغب في وضع خيار صديق للملقحات لتستمتع به الطيور الطنانة والنحل والفراشات، فمن المؤكد أن هذا النبات المزهر سوف يرضيك.