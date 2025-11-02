أفضل وقت لتقليم الجهنمية للحصول على أزهار تدوم لفترة أطول

الجهنمية (Bougainvillea glabra) هي كرمة استوائية ملفتة للنظر تنمو في مناطق مقاومة النباتات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 9 إلى 11 وتشتهر بأزهارها النابضة بالحياة التي تشبه الورق والتي تضيف لمسة من الألوان إلى الحدائق والباحات. يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا في إبعاد الزوار غير المرغوب فيهم عن الممتلكات الخاصة بك عند زراعته على طول الجزء العلوي من الجدران أو الأسوار، وذلك بفضل أشواكه الطويلة. يعد التقليم جزءًا مهمًا من رعاية الجهنمية. أفضل وقت لإجراء أي تقليم كبير هو أواخر الشتاء أو أوائل الربيع، قبل بدء موسم النمو مباشرةً. نظرًا لأن نبات الجهنمية نبات قوي، فإن إجراء بعض التقليم بشكل دوري على مدار العام مفيد للمظهر العام للنبات وصحته.

بدون التقليم المناسب، يمكن أن تخرج الجهنمية عن نطاق السيطرة وتبدو فوضوية وغير مرتبة. إذا واصلت التقليم منذ البداية، فيمكنك التحكم في شكل النبات، ومدى نموه، وحتى تدريبه على النمو على طول التعريشات والأسوار والجدران. سيؤدي التقليم الصحيح إلى حدوث أعمال شغب في الألوان مذهلة تمامًا. إذا كنت تفكر في إضافة هذه الكرمة الملونة إلى حديقتك، فهناك بعض الأشياء المهمة التي يجب معرفتها قبل الزراعة والتي يمكن أن تساعد الجهنمية على البدء بشكل صحيح.