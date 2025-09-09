أفضل وقت لسحب الأعشاب الضارة دون المتاعب

البستنة هي هواية مجزية بشكل استثنائي. من البذور النبتة ورعاية النباتات الصغيرة إلى المشاهدة في رهبة بينما تزهر الزهور وتنضج الخضار ، لا توجد طريقة أفضل لبعض ساعات سعيدة. ومع ذلك ، هناك شيء واحد يشترك جميع الإبهام الأخضر في كره متبادل ، وهذا هو الأعشاب الضارة. في الأشهر الأكثر سخونة ، يمكن أن تشعر بأنها مهمة لا تنتهي. بالنسبة لأولئك منا في الأجواء الأكثر دفئًا ، فغالبًا ما تكون معركة على مدار السنة. لحسن الحظ ، يمكنك أن تجعل حياتك أسهل كثيرًا ببساطة عن طريق توقيتك بشكل صحيح.
الأعشاب الضارة هي واحدة من مهام البستنة التي لا بد منها بعد هطول الأمطار ، عندما يكون للتربة أن يكون جيدًا بما يكفي لإعطائها بعض العطاء. لماذا؟ لأنك ستتمكن من التخلص من هؤلاء المتسللين غير المرغبين دون القلق بشأن ترك جذورهم وراءهم. ليس هناك فائدة من محاولة سحب الأعشاب من التربة الجافة الصلبة. كل ما ستفعله هو كسر الجذعية ، تاركًا الجذر الأهميركي للازدهار تحت السطح. بالنظر إلى أن الحشائش يمكن أن تجذب الآفات إلى الفناء الخاص بك ، فإن الأمر لا يستحق المخاطرة.
ماذا تفعل إذا لم يكن هناك المطر
إن ترك الطبيعة الأم تبلل التربة يمكن أن يوفر لك الوقت وتقليل استخدام المياه ، ولكن لا تستخدم انتظار المطر كذريعة لتأجيل الأعشاب الضارة. سوف تندم فقط في وقت لاحق. المماطلة تمنح الأعشاب فرصة لإثبات أنفسهم أكثر ، بل وأسوأ من البذور. إذا لم تكن هناك توقعات هطول أمطار في المستقبل القريب ، فاستمر في تشغيل خرطوم SOAKER لمدة ساعة أو نحو ذلك ، ثم الخروج إلى هناك. تعتبر الصباحات المبكرة مثالية للأعشاب الضارة لأنك قادر على معالجة وظيفتك الأقل تفضيلًا بينما لا تزال باردة. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان هناك ندى على الأرض ، فيمكن أن يجعل المهمة أسهل قليلاً.
من الأفضل أن تكون الأعشاب الضارة لفترات زمنية أقصر. سيمنع هذا المخلوقات من تنظيم انقلاب مع جعل وظيفتك أسهل بلا حدود ، وإذا لم تكن ممتعة ، على الأقل مجزية. حتى 10 إلى 15 دقيقة كل يوم يمكن أن تحدث فرقًا. ومع ذلك ، فإنه يعتمد أيضًا على الموسم ، نظرًا لأن الأعشاب الضارة عادة ما تكون أكثر انتشارًا في الصيف مما كانت عليه في فصل الشتاء.
في حين أن الحصول على توقيت يمينك يلعب دورًا كبيرًا ، فلن يخرج كل من الأعشاب الضارة بمجرد الجرار ، بغض النظر عن مدى رطوبة التربة. ستحتاج الأصناف العميقة الجذور ، مثل Knotweed أو الهندباء اليابانية مع جواهم التي يصعب صعوبة الاستكشاف ، إلى أكثر من يد قفاز لإزالتها. يمكن أن يساعد استخدام أداة الأعشاب الضارة ، مثل سكين Hori Hori ، أو مجرفة اليد ، أو مجرفة الخط المتداخلة ، في هذه الحالة.
الوقاية أفضل من الأعشاب الضارة
على الرغم من أن اتجاهات البستنة المريحة تحل محل المناظر الطبيعية الرسمية ، فإن أعمال شغب من الأعشاب ليست واحدة منها. لذا ، كيف يمكنك منعهم من الجذر في المقام الأول؟ هناك العديد من التكتيكات التي يمكنك استخدامها لتقليل الأعشاب الضارة بشكل جذري في حديقتك. ابدأ بتطبيق “قاعدة الملمس الواحد” وسحب الأعشاب بمجرد رؤيتك. بهذه الطريقة ، هناك فرصة أقل لهم نشر بذورهم في كل مكان. نصيحة للمحترفين: إذا كنت غير قادر على إزالتها بشكل صحيح (إذا كان الجو حارًا وجافًا ، على سبيل المثال) ، فمن على الأقل سحب الزهور أو رؤوس البذور.
بدلاً من ذلك ، يمكن أن يساعد المهاد في توفير الماء عن طريق الحفاظ على التربة لطيفة ورطبة أثناء حماية نباتاتك. كمكافأة ، فإن إضافة طبقة من المهاد في شكل أوراق أو لحاء سيمنع الأعشاب الضارة من التمسك وإعطاء حديقتك نظرة وشعور أنيق. أخيرًا ، يمكنك تجنيد مساعدة محاصيل الغطاء مثل الحنطة السوداء أو البرسيم أو الجاودار الشتوية لتخليص الأعشاب الضارة خلال الأشهر لأسفل عندما لا تستخدم أسرتك لتنمية نباتات أخرى.