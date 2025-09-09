أفضل وقت لسحب الأعشاب الضارة دون المتاعب

إن ترك الطبيعة الأم تبلل التربة يمكن أن يوفر لك الوقت وتقليل استخدام المياه ، ولكن لا تستخدم انتظار المطر كذريعة لتأجيل الأعشاب الضارة. سوف تندم فقط في وقت لاحق. المماطلة تمنح الأعشاب فرصة لإثبات أنفسهم أكثر ، بل وأسوأ من البذور. إذا لم تكن هناك توقعات هطول أمطار في المستقبل القريب ، فاستمر في تشغيل خرطوم SOAKER لمدة ساعة أو نحو ذلك ، ثم الخروج إلى هناك. تعتبر الصباحات المبكرة مثالية للأعشاب الضارة لأنك قادر على معالجة وظيفتك الأقل تفضيلًا بينما لا تزال باردة. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان هناك ندى على الأرض ، فيمكن أن يجعل المهمة أسهل قليلاً.

من الأفضل أن تكون الأعشاب الضارة لفترات زمنية أقصر. سيمنع هذا المخلوقات من تنظيم انقلاب مع جعل وظيفتك أسهل بلا حدود ، وإذا لم تكن ممتعة ، على الأقل مجزية. حتى 10 إلى 15 دقيقة كل يوم يمكن أن تحدث فرقًا. ومع ذلك ، فإنه يعتمد أيضًا على الموسم ، نظرًا لأن الأعشاب الضارة عادة ما تكون أكثر انتشارًا في الصيف مما كانت عليه في فصل الشتاء.

في حين أن الحصول على توقيت يمينك يلعب دورًا كبيرًا ، فلن يخرج كل من الأعشاب الضارة بمجرد الجرار ، بغض النظر عن مدى رطوبة التربة. ستحتاج الأصناف العميقة الجذور ، مثل Knotweed أو الهندباء اليابانية مع جواهم التي يصعب صعوبة الاستكشاف ، إلى أكثر من يد قفاز لإزالتها. يمكن أن يساعد استخدام أداة الأعشاب الضارة ، مثل سكين Hori Hori ، أو مجرفة اليد ، أو مجرفة الخط المتداخلة ، في هذه الحالة.