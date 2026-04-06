أفضل وقت لوضع العشب للحصول على حديقة خضراء، اعتمادًا على نوع العشب

يعد وضع العشب طريقة رائعة لبدء العشب. على عكس العشب الذي ينمو من البذور، يوفر لك العشب انتعاشًا فوريًا في الفناء يبدو رائعًا على الفور. ومع ذلك، لضمان حصولك على حديقة مورقة وطويلة الأمد، فمن الضروري معرفة متى تضعها. يمكن تركيب العشب على مدار العام طالما تم إعداد الأرض ولم تكن التربة متجمدة أو رطبة جدًا، ولكن للحصول على أقصى استفادة من عملية الشراء وزيادة الفرص التي تتطلبها، من المفيد وضعها وفقًا لنوع العشب. القاعدة العامة عندما يتعلق الأمر بوضع العشب هي تركيب أعشاب الموسم البارد في الخريف وأعشاب الموسم الدافئ في الربيع وأوائل الصيف.

السبب وراء أهمية التوقيت عندما يتعلق الأمر بوضع العشب هو الوقت الذي يشهد فيه هذان النوعان من العشب النمو. تبدأ أعشاب الموسم البارد، مثل العكرش الطويل وبلوجراس كنتاكي، في النمو في أواخر الشتاء وأوائل الربيع ثم تصبح خاملة في الصيف. من خلال زراعتها في الخريف، يمكنك التأكد من أن الأرض ليست متجمدة أو رطبة مع منحها الوقت الكافي لتأسيس نفسها قبل أشهر الصيف الحارة. من ناحية أخرى، فإن أعشاب الموسم الدافئ، مثل برمودا وزويسيا، تنمو بشكل جديد في الصيف والخريف ثم تصبح خاملة في الشتاء. ومن خلال زراعتها قبل أن تبدأ في النمو، تكون قادرة على تثبيت جذورها قبل حلول فصل الشتاء.