أفضل وقت لوضع العشب للحصول على حديقة خضراء، اعتمادًا على نوع العشب

يعد وضع العشب طريقة رائعة لبدء العشب. على عكس العشب الذي ينمو من البذور، يوفر لك العشب انتعاشًا فوريًا في الفناء يبدو رائعًا على الفور. ومع ذلك، لضمان حصولك على حديقة مورقة وطويلة الأمد، فمن الضروري معرفة متى تضعها. يمكن تركيب العشب على مدار العام طالما تم إعداد الأرض ولم تكن التربة متجمدة أو رطبة جدًا، ولكن للحصول على أقصى استفادة من عملية الشراء وزيادة الفرص التي تتطلبها، من المفيد وضعها وفقًا لنوع العشب. القاعدة العامة عندما يتعلق الأمر بوضع العشب هي تركيب أعشاب الموسم البارد في الخريف وأعشاب الموسم الدافئ في الربيع وأوائل الصيف.
السبب وراء أهمية التوقيت عندما يتعلق الأمر بوضع العشب هو الوقت الذي يشهد فيه هذان النوعان من العشب النمو. تبدأ أعشاب الموسم البارد، مثل العكرش الطويل وبلوجراس كنتاكي، في النمو في أواخر الشتاء وأوائل الربيع ثم تصبح خاملة في الصيف. من خلال زراعتها في الخريف، يمكنك التأكد من أن الأرض ليست متجمدة أو رطبة مع منحها الوقت الكافي لتأسيس نفسها قبل أشهر الصيف الحارة. من ناحية أخرى، فإن أعشاب الموسم الدافئ، مثل برمودا وزويسيا، تنمو بشكل جديد في الصيف والخريف ثم تصبح خاملة في الشتاء. ومن خلال زراعتها قبل أن تبدأ في النمو، تكون قادرة على تثبيت جذورها قبل حلول فصل الشتاء.
ما يجب مراعاته عند وضع العشب حسب نوع العشب
على الرغم من أنه يتعين عليك عادةً اتباع هذه القواعد العامة عندما يتعلق الأمر بتثبيت العشب، إلا أن هناك أيضًا نصائح أخرى يجب أخذها في الاعتبار. أولاً، هناك بعض خطوات تحضير التربة المهمة التي لا يجب عليك تخطيها قبل تركيب النجيلة، وهذه الخطوات لا تقل أهمية عن التوقيت. إذا لم تكن قد قمت بإعداد موقعك، فلا تقم بتثبيت الأحمق لمجرد أن هذا هو الوقت الصحيح من العام. ستساعد مهام مثل تصنيف التربة واستبدال التربة السطحية حديقتك على النمو والاستمرار لفترة طويلة، لذا تأكد من القيام بها قبل التثبيت.
هناك شيء آخر يجب مراعاته عندما يتعلق الأمر بأفضل وقت في السنة لوضع العشب وفقًا لنوع العشب وهو المناخ الخاص بك. عند تركيب أعشاب الموسم الدافئ، من المفيد زرعها خلال شهري مايو ويونيو في بعض المناخات عندما تكون الأمطار وفيرة. ومع ذلك، إذا كنت تعيش في مكان ما مع أواخر الربيع والصيف الجاف، فقد يكون من الأفضل تأسيسه في أوائل الربيع. هذا يعني أنك لن تضطر إلى الاعتماد على أنظمة الري عندما تستقر. لا ينبغي أبدًا تركيب عشبة العشب على تربة جافة وحارة، لذا ضع ذلك في الاعتبار عند التخطيط لتجديد حديقتك.