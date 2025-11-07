أفضل ولاية للعيش فيها لرعاية كبار السن، وفقًا للبحث

التقدم في السن هو جزء من الحياة. ومع ذلك، سيحتاج العديد من الأشخاص إلى رعاية طبية إضافية خلال سنواتهم الأخيرة. (لهذا السبب من المهم معرفة العلامات التي تشير إلى أن أحد كبار السن قد يحتاج إلى رعاية منزلية.)
وفي الواقع، فإن 70% من الأفراد الذين يعيشون لفترة أطول من 65 عامًا سيحتاجون إلى نوع من الرعاية الداعمة طويلة الأجل، وفقًا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية. أولئك الذين يريدون أفضل إمكانية الوصول إلى العلاج والخيارات – ولديهم المرونة في الانتقال دون فقدان فوائد كونهم اجتماعيين أثناء تقدمهم في السن – قد يرغبون في التفكير في قضاء حياتهم لاحقًا في موقع معروف بأنه يتمتع بأفضل رعاية لكبار السن.
هناك ولايتان تتنافسان، بناءً على نتائج دراسات مختلفة صدرت في أواخر عام 2025. وقد أجريت الدراسة الأولى بواسطة Retirement Living (عبر نيوزويك). واستندت الدراسة في نتائجها إلى مجموعة من العوامل العملية والاجتماعية والطبية وحتى البيئية. في تلك الدراسة، برزت هاواي باعتبارها الولاية الفائزة بسبب جودة مرافق رعاية كبار السن، من بين خصائص أخرى. الدراسة الثانية، والتي كانت من Beca Life، صنفت هاواي في المرتبة الثالثة، ووجدت أن ولاية ميسيسيبي هي مكان أفضل لكبار السن للحصول على رعاية متخصصة للمسنين في مرافق طويلة الأجل. ومع ذلك، عند الفحص الدقيق، يتفوق أحدهما على الآخر.
القدرة على تحمل التكاليف قد تكون أو لا تكون في الاعتبار
الأمر المذهل بشكل خاص في هاتين النتيجتين هو التفاوت الكبير في تكلفة المعيشة بين هاواي والميسيسيبي. تتصدر هاواي المخططات باعتبارها واحدة من أغلى الأماكن للعيش فيها، حيث أشار ستاكر إلى أن الولاية تتفوق حتى على كاليفورنيا في الرعاية الصحية والإسكان والنقل والأسعار ذات الصلة. في المقابل، هبطت ولاية ميسيسيبي في المركز الثاني من حيث القدرة على تحمل التكاليف (عبر أخبار الولايات المتحدة والتقارير العالمية). وبالمثل، أعطى موقع Caring.com ولاية ميسيسيبي 9.8 من أصل 10 لكونها الولاية التي يمتد فيها دخل التقاعد والإنفاق على برنامج Medicaid إلى أقصى حد بالنسبة لكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية صحية منزلية أو رعاية معيشية طويلة الأجل.
وبعبارة أخرى، فإن المبلغ المالي الذي يتطلبه العيش بشكل مريح في دولة ما لا يهم دائمًا عندما يتعلق الأمر برعاية كبار السن التي يمكنك توقع الحصول عليها. هناك اعتبارات أخرى تلعب دورًا، مثل الوصول إلى دور الرعاية والمعيشة المدعومة، فضلاً عن سمعة تلك الأنواع من المرافق السكنية. ومع ذلك، يبدو أن هاواي توفر المزيد من الفرص لكبار السن في الفئات الأخرى.
جودة دور رعاية المسنين ونوعية الحياة
على سبيل المثال، تتفوق هاواي كثيرًا عندما يتعلق الأمر بجودة دور رعاية المسنين، حيث تهبط على رأس قائمة جميع الولايات (عبر أخبار الولايات المتحدة والتقارير العالمية). وفي نفس القائمة، تقع ولاية ميسيسيبي بالقرب من القاع، على بعد خمس نقاط فقط من أدنى مستوى من الجودة.
(اقرأ كيف يمكن أن يؤثر النقص في عدد العاملين في دار رعاية المسنين على أفراد عائلتك الذين يعيشون في دار رعاية المسنين.)
عند النظر في متوسط العمر المتوقع، تأتي هاواي بمتوسط 67.5 عامًا، وتتأخر ولاية ميسيسيبي بمتوسط 61.1 عامًا (حسب المراجعة السكانية العالمية). وبالنسبة لحالات الاستشفاء التي يمكن الوقاية منها بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عامًا، تأتي هاواي في المرتبة الثالثة والميسيسيبي في المرتبة 45، وفقًا لتصنيفات الصحة الأمريكية.
ماذا يعني هذا لمستقبلك أو مستقبل أقاربك الأكبر سنا؟ إذا كنت قادرًا على تحمل تكاليف المعيشة في هاواي في الستينيات وما بعدها، فقد ترغب في التفكير في المزايا التي تركز على كبار السن والتي تأتي مع العيش في الولاية.
من ناحية أخرى، إذا لم تكن ميزانيتك مناسبة تمامًا لهاواي، فقد ترغب في البحث في مكان آخر – أو أخذ نصيحة المدير التنفيذي للمركز الوطني لمساعدة المعيشة، لاشون بيثيا (عبر AARP): “يتيح بدء البحث مبكرًا وقتًا للتخطيط المالي، ويمكن أن يخفف بعض القلق ويبني الثقة عندما يحين وقت اتخاذ القرار.”