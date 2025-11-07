أفضل ولاية للعيش فيها لرعاية كبار السن، وفقًا للبحث

التقدم في السن هو جزء من الحياة. ومع ذلك، سيحتاج العديد من الأشخاص إلى رعاية طبية إضافية خلال سنواتهم الأخيرة. (لهذا السبب من المهم معرفة العلامات التي تشير إلى أن أحد كبار السن قد يحتاج إلى رعاية منزلية.)

وفي الواقع، فإن 70% من الأفراد الذين يعيشون لفترة أطول من 65 عامًا سيحتاجون إلى نوع من الرعاية الداعمة طويلة الأجل، وفقًا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية. أولئك الذين يريدون أفضل إمكانية الوصول إلى العلاج والخيارات – ولديهم المرونة في الانتقال دون فقدان فوائد كونهم اجتماعيين أثناء تقدمهم في السن – قد يرغبون في التفكير في قضاء حياتهم لاحقًا في موقع معروف بأنه يتمتع بأفضل رعاية لكبار السن.

هناك ولايتان تتنافسان، بناءً على نتائج دراسات مختلفة صدرت في أواخر عام 2025. وقد أجريت الدراسة الأولى بواسطة Retirement Living (عبر نيوزويك). واستندت الدراسة في نتائجها إلى مجموعة من العوامل العملية والاجتماعية والطبية وحتى البيئية. في تلك الدراسة، برزت هاواي باعتبارها الولاية الفائزة بسبب جودة مرافق رعاية كبار السن، من بين خصائص أخرى. الدراسة الثانية، والتي كانت من Beca Life، صنفت هاواي في المرتبة الثالثة، ووجدت أن ولاية ميسيسيبي هي مكان أفضل لكبار السن للحصول على رعاية متخصصة للمسنين في مرافق طويلة الأجل. ومع ذلك، عند الفحص الدقيق، يتفوق أحدهما على الآخر.