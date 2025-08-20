أفضل 10 أعشاب عطرية للزراعة في أبريل

مع بداية الربيع، يتجدد الحنين إلى الحديقة والشرفة المزهرة. أبريل هو الشهر المثالي لزراعة الأعشاب العطرية التي ستمنح أطباقك نكهة لا تُقاوم وتملأ المكان بروائح طبيعية منعشة. هذه الأعشاب سهلة النمو ولا تحتاج إلا إلى عناية بسيطة لتزدهر وتستمر في إنتاج أوراق جديدة طوال الموسم.

الريحان

لا غنى عنه في المطبخ المتوسطي. يحب الدفء وأشعة الشمس المباشرة، ويحتاج إلى ري منتظم. أوراقه الخضراء اللامعة مثالية للصلصات مثل البيستو أو لإضفاء نكهة فريدة على السلطات.

الثوم المعمر

بطعمه الرقيق وقوامه الهش، يضفي لمسة خاصة على السلطات، الأطباق بالبيض وحتى الصلصات. يحتاج إلى تربة جيدة التصريف وضوء كافٍ لينمو بشكل صحي.

النعناع

منعش وعطري، يدخل في تحضير المشروبات الباردة، الشاي وحتى الأطباق الشرقية. لكن احذر، النعناع سريع الانتشار، لذا من الأفضل زرعه في أصيص منفصل أو في مكان محدد من الحديقة.

الزعتر

من النباتات المقاومة والقوية، يفضل التربة الجافة والشمس المباشرة. يستخدم في التوابل واللحوم المشوية وله فوائد صحية عديدة بفضل خصائصه المطهرة.

البقدونس

أحد أكثر الأعشاب استخدامًا في المطبخ اليومي. ينمو بسهولة في معظم أنواع التربة ويحتاج إلى ري منتظم. يُقطف حسب الحاجة ليبقى دائمًا متجددًا.

الكزبرة

برائحتها المميزة وطعمها الذي لا يُشبه غيره، تدخل الكزبرة في المطبخ الآسيوي والمكسيكي. من المهم ريها بانتظام لمنعها من الإزهار المبكر الذي يضعف الأوراق.

الطرخون

طعمه المائل إلى اليانسون يجعله مثاليًا لتتبيل اللحوم والأسماك. يحتاج إلى تربة خفيفة وأشعة الشمس، ويُفضل تقليمه بانتظام لتعزيز نموه.

الميرمية

بأوراقها الفضية ونكهتها القوية، الميرمية تضيف عمقًا رائعًا للصلصات واللحوم. تحتاج إلى تربة جيدة التصريف، ومن الأفضل تركها تجف قليلًا بين كل سقي وآخر.

إكليل الجبل

أحد أكثر الأعشاب العطرية شهرة، يُستخدم في الشواء والماريناد. يحب التربة الجافة وأشعة الشمس القوية، ويجب الحذر من الإفراط في الري حتى لا تتعفن جذوره.

المليسة (بلسم الليمون)

تشتهر برائحتها الحمضية اللطيفة وتأثيرها المهدئ. مثالية لتحضير شاي عشبي مريح أو لتزيين الحلويات. تحتاج إلى تربة رطبة قليلاً وتصريف جيد، مع حصاد منتظم لأوراقها.