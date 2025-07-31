أفضل 10 مواد يجب أن تستخدمها لملء سرير حديقة مرفوع

تقدم الأسرة المرتفعة عددًا من الفوائد. لأحد ، التربة فيهم يستنزف بشكل أفضل. بنفس القدر من الأهمية ، تجعل الأسرة المرتفعة في الحديقة أسهل جسديًا. ومع ذلك ، فإن النباتات المتنامية في الأسرة المرتفعة تأتي مع بعض التحديات الفريدة. لملء السرير ، يجب عليك شراء تربة جديدة باهظة الثمن. أثناء سقي النباتات هناك ، تميل الوسيلة إلى الجفاف بسرعة أكبر. أسرة الحديقة المرتفعة هي أيضا عرضة للأعشاب الضارة والآفات وفقدان المغذيات بشكل أسرع. والخبر السار هو أنه من خلال ملء الأسرة بالمواد الصحيحة وليس فقط التربة ، يمكنك تجنب العديد من هذه المشكلات. من قصاصات العشب إلى الورق المقوى والصحف ، هناك العديد من العناصر التي يمكنك استخدامها في تكوين الأسرة ، وكلها لها فوائد مختلفة – من إطلاق الأسمدة ببطء إلى منع الأعشاب الضارة.
ضع في اعتبارك وأنت تقرأ تشكيلة الفريق أدناه أنه من الأفضل بشكل عام استخدام مجموعة من هذه المواد ، وليس فقط. تتمثل الفكرة في إنشاء طبقة أساسية من العناصر الغذائية العضوية ، مع تحسين بنية التربة وملء المساحة في نفس الوقت. كما سترى ، فإن الموضع مهم بنفس القدر ، خاصة إذا كنت ترغب في قمع الأعشاب الضارة في الأسرة بشكل فعال.
قصاصات العشب
سوف تطلق قصاصات العشب العناصر الغذائية في تربة السرير المرتفعة مع مرور الوقت. إن إضافة طبقة من قصاصات العشب فوق سرير الحديقة ستعمل أيضًا كحصيرة عشب طبيعية ، حيث ستقتل شفرات العشب أي شتلات من الأعشاب الضارة التي تظهر عن طريق منع وصولها إلى الشمس. يمكن أن تساعد قصاصات العشب التربة داخل سرير الحديقة في الاحتفاظ بالرطوبة. لذا ، تأكد من حفظ القصاصات في المرة القادمة التي تقش فيها العشب.
كرتون
يمكن أن تكون الورق المقوى بمثابة عازل رائع عند استخدامه لربط الجوانب الداخلية لسرير الحديقة للحفاظ على التربة آمنة من الصقيع الشتوي. كغطاء علوي ، يمكن أن تمنع الورق المقوى من الأعشاب الضارة من النمو ، حيث إنه يتفوق على الشتلات قبل أن تتاح لها فرصة النضج. في النهاية ، تنهار الورق المقوى ، في عملية تضيف العناصر الغذائية إلى الوسط وتحسن تصريفها. فقط تأكد من استخدام الورق المقوى دون لمعان أو البلاستيك أو الحبر أو الشريط عليها.
صحيفة
يمكن استخدام الصحيفة في أعلى أو أسفل السرير المرتفع. في الأسفل ، سوف يقتل أي عشب أو أعشاب قد تنمو بالفعل هناك (سترغب في وضع ما لا يقل عن عدة طبقات من الصحف). في الجزء العلوي ، تقدم الصحيفة طريقة أخرى لمنع الأعشاب الضارة من الاستيلاء على السرير المرتفع عن طريق الحفاظ على الشتلات من التنبت. قد تلاحظ أن الصحيفة تساعد التربة على الحفاظ على الرطوبة عند الطبقات فوق قمة سرير الحديقة المرتفعة.
العصي والأوراق
إذا لم يكن لديك الكثير في متناول اليد لمساعدتك في ملء قاع سرير الحديقة المرتفعة ، فإن العصي والأوراق رهان رائع. سوف تجلس العصي ذات الأحجام المختلفة على قمة بعضها البعض ، مما يسمح للتربة بالتهوية. سوف تتحلل الأوراق بسرعة ، مما يوفر الكثير من العناصر الغذائية للتربة كما تفعل. يمكن أن تعمل الأوراق كحاجز جزئي للأعشاب ، خاصة إذا قمت بتطبيقها بشكل كثيف على قمة سرير الحديقة.
التربة القديمة من الأواني والمزارعين
التربة باهظة الثمن ، ونقطة إضافة عناصر أخرى إلى سرير الحديقة هي تجنب التكلفة. بدلاً من ملء أسرتك بالتربة الجديدة ، يمكنك إعادة استخدام وسيط بوتينج القديم من الأواني والمزارعين. فقط تأكد من أن التربة التي تعيد استخدامها لديها فقط مصانع صحية خالية من الآفات تنمو فيها في الماضي. يمكن أن تؤدي التربة القديمة ذات الجراثيم الفطرية أو بيض الحشرات إلى حالات الإصابة وتفشي الأمراض في الأسرة المرتفعة. إذا لم تكن متأكدًا ، قم بتعقيم التربة القديمة قبل إضافتها إلى الأسرة.
نسيج المناظر الطبيعية
فكر في إضافة نسيج المناظر الطبيعية في قاعدة أسرّك في حديقتك. يمكن أن يكون حاجز الأعشاب الفعال للغاية لأنه لا يتحلل بسرعة. لا تقلق ، على الرغم من أنك تضعه في قاعدة سرير حديقة محتوى وعدم دفنها تمامًا ، فهي لا تزال نهجًا آمنًا وصديقًا للبيئة. ومع ذلك ، هناك بعض الجوانب السلبية لنسيج المناظر الطبيعية ، ولا تزال حواجز الأعشاب الطبيعية أكثر استدامة.
رقائق الخشب
يمكن أن يساعد استخدام رقائق الخشب كأنه في سرير الحديقة المرتفعة في منع الأعشاب الضارة. والأكثر من ذلك ، أنها تتحلل ببطء نسبيا (وخاصة الأكبر) ، مما يضيف تدريجيا المادة العضوية إلى التربة الخاصة بك وتوازن العناصر الغذائية والرطوبة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن رقائق الخشب عبارة عن عوازل رائعة تحمي الأسرة المرتفعة من الحرارة الشديدة والبرد. يمكن أن تساعد إضافة بعض رقائق الخشب إلى وسط السرير المرتفع في صد الآفات ، لأن معظم الحشرات تكره رائحة بعض الخشب ، مثل الأرز.
السماد
ستوفر إضافة السماد إلى السرير المرتفع النباتات التي تنمو هناك بمصدر للتغذية. يتم إطلاق العناصر الغذائية ببطء حيث أن الكائنات الحية الدقيقة في التربة تعمل على السماد. لأن هذه العملية تستغرق وقتًا ، لا تعتمد على السماد وحده. للتأكد من أن نباتاتك لا تزال تحصل على العناصر والمعادن التي يحتاجونها ، لا يزال يتعين عليك تخصيبها حسب الحاجة. للحصول على أفضل النتائج ، يجب أن يشكل السماد حوالي 25 ٪ من وسط السرير المرتفع. يمكن أن تؤدي إضافة الكثير من الآثار الضارة على جودة الوسط المتنامي وصحة النباتات.
قَشَّة
طبقة القش فوق تربة السرير المرتفعة كما المهاد. سوف يتحلل مع مرور الوقت ، ويقرض لك كميات صغيرة من العناصر الغذائية كما تفعل. كطبقة أعلى ، إنها أيضًا رائعة في منع الأعشاب الضارة من الانتشار. الوقت المثالي لتطبيق القش على أعلى أسرة حديقتك في الخريف. وبهذه الطريقة ، سوف يقمع مهاد القش من الأعشاب الضارة للموسم البارد ويساعد في تنظيم درجات حرارة التربة خلال أكثر الأشهر الباردة في العام.
قطع من الخشب
بعض البستانيين يقسمون بفوائد Hügelkultur Gardening يوفر أسرتهم المرتفعة. تتضمن هذه الطريقة طبقة قطع كبيرة من الخشب وتسجيلات على قاعدة أسرة حديقتك ، ثم إضافة الكثير من المواد العضوية مثل السماد العضوي والعشب والأوراق حولها للمساعدة في تسريع عملية تحلل الخشب. ستملأ قطع كبيرة من الخشب مسافة إضافية في سرير حديقة ، ولن تتحلل بسرعة مثل المواد الأخرى ، مع الحفاظ على السرير متينًا على مدار العام.