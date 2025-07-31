أفضل 10 مواد يجب أن تستخدمها لملء سرير حديقة مرفوع

تقدم الأسرة المرتفعة عددًا من الفوائد. لأحد ، التربة فيهم يستنزف بشكل أفضل. بنفس القدر من الأهمية ، تجعل الأسرة المرتفعة في الحديقة أسهل جسديًا. ومع ذلك ، فإن النباتات المتنامية في الأسرة المرتفعة تأتي مع بعض التحديات الفريدة. لملء السرير ، يجب عليك شراء تربة جديدة باهظة الثمن. أثناء سقي النباتات هناك ، تميل الوسيلة إلى الجفاف بسرعة أكبر. أسرة الحديقة المرتفعة هي أيضا عرضة للأعشاب الضارة والآفات وفقدان المغذيات بشكل أسرع. والخبر السار هو أنه من خلال ملء الأسرة بالمواد الصحيحة وليس فقط التربة ، يمكنك تجنب العديد من هذه المشكلات. من قصاصات العشب إلى الورق المقوى والصحف ، هناك العديد من العناصر التي يمكنك استخدامها في تكوين الأسرة ، وكلها لها فوائد مختلفة – من إطلاق الأسمدة ببطء إلى منع الأعشاب الضارة.

ضع في اعتبارك وأنت تقرأ تشكيلة الفريق أدناه أنه من الأفضل بشكل عام استخدام مجموعة من هذه المواد ، وليس فقط. تتمثل الفكرة في إنشاء طبقة أساسية من العناصر الغذائية العضوية ، مع تحسين بنية التربة وملء المساحة في نفس الوقت. كما سترى ، فإن الموضع مهم بنفس القدر ، خاصة إذا كنت ترغب في قمع الأعشاب الضارة في الأسرة بشكل فعال.