أفضل 10 نباتات معمرة يجب أن تزرعها في شهر يونيو

يونيو هو عندما تعود الحديقة إلى الحياة. مع نسيان صقيع الشتاء منذ فترة طويلة، فإن تلك النافذة المثالية للطقس الدافئ ولكن ليس الحار جدًا هي أمر بالغ الأهمية للبستنة. إنه عندما تبدأ بزراعة جميع محاصيل الخضروات الصيفية، مثل الطماطم والفلفل والخيار. لكن لا تنسى الزهور! إنه وقت رائع لزراعة بعض النباتات المعمرة التي ستمنحك أزهارًا مذهلة طوال الصيف أيضًا. بفضل تربته الدافئة وأيامه الأطول وأمسياته الباردة، لم يفت الأوان بعد للذهاب إلى مركز الحديقة وإضافة بعض الأزهار المعمرة إلى حياتك.
النباتات المعمرة هي نباتات تعيش لأكثر من عام واحد. في حين أن النباتات الحولية مثل الزينيا أو عباد الشمس تتفتح مرة واحدة وتموت، فإن النباتات المعمرة لها دورات حياة أطول تمتد على مدى عامين. تزهر خلال الصيف وتنام في الشتاء، وتعود إلى الحياة من نفس الجذور كل ربيع. باختصار، يعد هذا استثمارًا رائعًا على المدى الطويل لحديقتك، نظرًا لأن كل العمل الذي تقوم به مرة واحدة سيؤتي ثماره لسنوات.
وبمجرد حلول شهر يونيو، سيكون لديك الكثير من الخيارات للاختيار من بينها. من الردبكيات إلى الورود، تمتلئ مراكز الحدائق بالنباتات المزهرة الصغيرة التي يمكنك نقلها إلى أسِرَّة حديقتك. يمكن أيضًا زراعة بعض الخيارات، مثل نبات الكون الدائم، من البذور في هذا الوقت من العام. وبطبيعة الحال، يختلف الطقس في شهر يونيو بشكل كبير من أحد أطراف البلاد إلى الطرف الآخر، لذا تأكد من البحث عن الأصناف التي تعمل بشكل جيد في منطقتك المناخية. على الرغم من أن هذه الأصناف قابلة للتكيف بشكل عام وآمنة للزراعة في نهاية الربيع وبداية الصيف، فمن الأفضل دائمًا مراجعة مركز الحدائق في منطقتك للتأكد من أن نباتك سيزدهر في منطقتك.
الردبكية
الردبكية (إشنسا) يمكن زراعته في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8، والتي تغطي معظم الولايات المتحدة. بفضل بتلاتها الجميلة التي تتساقط للأسفل (وبالتالي المخروط) ومراكزها الكثيفة، ستجلب اللون إلى حديقتك. مع هذه، لديك نافذة واسعة للعمل معها: يمكن لنبات الزهور المعمرة هذا أن ينمو في الأرض في أي وقت بين الربيع والخريف إذا سمح المناخ بذلك. ستحتاج إلى أن تتراوح درجات الحرارة بين 65 و80 درجة فهرنهايت، مع أن تكون درجات حرارة التربة أكثر برودة قليلًا (55 إلى 70 درجة).
الورود
إذا كنت تريد زهرة معمرة مميزة وموثوقة، فلا تنظر إلى أبعد من الوردة الموثوقة. يمكن أن تذهب نباتات الورد في الأصيص إلى الأرض في أي وقت بين الربيع والخريف، لكن من الأفضل تجنب الحرارة الشديدة. لكي يزدهر نبات الورد الخاص بك، ضعه في مكان يمكن أن يتعرض لأشعة الشمس الكاملة. حاول العثور على مكان لا توجد به رياح قوية حتى تحافظ الورود على جمالها لفترة أطول (فهي حساسة!) واستخدم تربة طينية غنية. يمكن زراعة الورود في المناطق من 5 إلى 11.
شوكولاتة كوزموس
عادة ما تكون نباتات الكون حولية، ولكن بعض الأصناف تكون معمرة. كوزموس الشوكولاتة (Cosmos atrosanguineus)، التي تحتوي على بتلات بنية حمراء داكنة مذهلة، تكون شديدة التحمل في المناطق من 7 إلى 11. يجب زراعتها في الربيع، بمجرد انتهاء موجة الصقيع الأخيرة. في أجزاء من الولايات المتحدة، يحدث آخر صقيع في مايو أو حتى يونيو، مما يعني أن هذه فرصة رائعة لوضعها في الأرض قبل وصول حرارة الصيف ولكن بعد أن ترتفع درجة حرارة التربة بدرجة كافية.
اليانسون الزوفا
زوفا اليانسون (Agastache foeniculum) عبارة عن نبات معمر مزهر جميل يشبه شجيرة بأزهار أرجوانية صغيرة ومشرقة تنمو للأعلى. يعد هذا النبات طريقة رائعة لجذب المزيد من الطيور الطنانة إلى حديقتك لأن أزهاره مليئة بالرحيق (ويسمى أيضًا نعناع الطائر الطنان). لزراعة الشتلات، ستحتاج إلى درجة حرارة التربة حوالي 65 إلى 85 درجة فهرنهايت، وهو ما ينبغي أن يحدث في وقت ما بين آخر موجة صقيع وبداية الصيف. يمكن زراعة زوفا اليانسون في المناطق من 4 إلى 8.
كوروبسيس
تعد Coreopsis، والمعروفة أيضًا باسم بذور القراد، واحدة من تلك النباتات المعمرة المزهرة التي تتطلب صيانة منخفضة للغاية وسهلة النمو. سوف يثبتون أنفسهم جيدًا في حديقتك ويزدهرون طوال الطريق حتى الخريف، طالما أنهم يحصلون على الشمس. إذا كنت تعيش في دول أكثر دفئًا وتشعر بالقلق من أن موجات الحرارة ستقتل نباتاتك، فهذا الخيار هو رهان آمن. يتحمل الحرارة والجفاف، فهو يحب الشمس ويمكنه البقاء على قيد الحياة خلال أصعب فصول الصيف. تكون الكثير من أصناف بذور القراد شديدة التحمل في المناطق من 4 إلى 9، لكن اسأل مركز حديقتك في حالة حدوث ذلك.
جو باي ويد
يعد Joe Pye Weed (Eutrochium Purpureum) نباتًا معمرًا رائعًا قويًا في المناطق من 4 إلى 9. ويفضل التربة الرطبة ويعمل جيدًا في حديقة الأمطار أو بالقرب من بركة أو مجرى مائي. على الرغم من أن نموها من البذور بطيء، إلا أنه يمكنك شراء نبات صغير من مركز البستنة أو المشتل ونقله إلى حديقتك. يجب زراعتها في الربيع، بمجرد مرور آخر موجة صقيع وارتفاع درجة حرارة التربة إلى ما يقرب من 60 درجة فهرنهايت. على الرغم من أن هذا يختلف باختلاف الموقع، إلا أنه يحدث عادةً في وقت ما بين شهري مايو ويونيو.
الصقلاب
الصقلاب (Asclepias) هي زهرة معمرة ستشكرك عليها الملقحات. يمكنك زراعة الصقلاب من الخريف حتى يونيو، لكن تأكد من اختيار مكان مشمس لتزهر طوال الصيف. على الرغم من أن هذا النبات رائع للفراشات، إلا أنه سام لبعض الحيوانات، لذا ابتعد عنه إذا كان لديك أي حيوانات أليفة في الهواء الطلق تحب الاقتراب من أسرة حديقتك. يعد هذا خيارًا رائعًا للحدائق والمروج ذات الطراز الريفي لأنه ينمو بشكل جامح بعض الشيء. يمكن زراعتها في المناطق من 3 إلى 9.
لافندر
اللافندر (Lavandula) هو أحد تلك النباتات المعمرة التي تحتوي على كل شيء: إنه مذهل، وعطر، وسهل الاستخدام. لزراعة الخزامى للحصول على كمية لا نهاية لها من الزهور الأرجوانية المبهرة، يجب عليك الانتظار حتى تصل درجات حرارة التربة إلى 60 درجة فهرنهايت، والذي يحدث عادةً بين مايو ويونيو في الكثير من الولايات. مع اشتداد طقس الصيف، ستحصل على الحرارة المستمرة وأشعة الشمس التي تحتاجها. يمكنك شراء نباتات الخزامى الصغيرة من المشاتل المحلية والمتاجر عبر الإنترنت وحتى من بعض تجار التجزئة الكبار ثم وضعها مباشرة في تربة جيدة التصريف. يمكن زراعة هذه العشبة في المناطق من 5 إلى 9.
حكيم
المريمية (Salvia officinalis) هي شجيرة معمرة مزهرة غالبًا ما تستخدم في الطهي. وعلى الرغم من أنك على الأرجح على دراية بأوراقها العطرة، إلا أن المريمية تحتوي على أزهار أرجوانية جميلة تمثل إضافة رائعة إلى حدائق الأعشاب أو الزهور. ينتمي هذا النبات إلى عائلة السالفيا، ومن الأفضل زراعته من منتصف إلى أواخر الربيع. للقيام بذلك، ابحث عن مكان مشمس في حديقتك وتأكد من زراعته في تربة جيدة التصريف. المريمية قوية في المناطق من 5 إلى 10.
يارو
اليارو (Achillea millefolium)، هي زهرة معمرة رائعة لأي شخص يتطلع إلى تصميم وزراعة الحدائق أو المروج المثالية على طراز المنزل الريفي. يمكن شراؤها كنباتات حية في أواني الحضانة، والتي يمكنك بعد ذلك نقلها إلى الأرض في حديقتك حتى أوائل الصيف. يزدهر اليارو في التربة جيدة التصريف، مثل خليط التربة الرملية أو الحصوية. ومع ذلك، اليارو سامة للقطط والكلاب. لذا، إذا كان لديك أي حيوانات أليفة، فمن الأفضل تجنبها. يمكن زراعة هذا النبات في المناطق من 3 إلى 9.