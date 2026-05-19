أفضل 10 نباتات معمرة يجب أن تزرعها في شهر يونيو

يونيو هو عندما تعود الحديقة إلى الحياة. مع نسيان صقيع الشتاء منذ فترة طويلة، فإن تلك النافذة المثالية للطقس الدافئ ولكن ليس الحار جدًا هي أمر بالغ الأهمية للبستنة. إنه عندما تبدأ بزراعة جميع محاصيل الخضروات الصيفية، مثل الطماطم والفلفل والخيار. لكن لا تنسى الزهور! إنه وقت رائع لزراعة بعض النباتات المعمرة التي ستمنحك أزهارًا مذهلة طوال الصيف أيضًا. بفضل تربته الدافئة وأيامه الأطول وأمسياته الباردة، لم يفت الأوان بعد للذهاب إلى مركز الحديقة وإضافة بعض الأزهار المعمرة إلى حياتك.

النباتات المعمرة هي نباتات تعيش لأكثر من عام واحد. في حين أن النباتات الحولية مثل الزينيا أو عباد الشمس تتفتح مرة واحدة وتموت، فإن النباتات المعمرة لها دورات حياة أطول تمتد على مدى عامين. تزهر خلال الصيف وتنام في الشتاء، وتعود إلى الحياة من نفس الجذور كل ربيع. باختصار، يعد هذا استثمارًا رائعًا على المدى الطويل لحديقتك، نظرًا لأن كل العمل الذي تقوم به مرة واحدة سيؤتي ثماره لسنوات.

وبمجرد حلول شهر يونيو، سيكون لديك الكثير من الخيارات للاختيار من بينها. من الردبكيات إلى الورود، تمتلئ مراكز الحدائق بالنباتات المزهرة الصغيرة التي يمكنك نقلها إلى أسِرَّة حديقتك. يمكن أيضًا زراعة بعض الخيارات، مثل نبات الكون الدائم، من البذور في هذا الوقت من العام. وبطبيعة الحال، يختلف الطقس في شهر يونيو بشكل كبير من أحد أطراف البلاد إلى الطرف الآخر، لذا تأكد من البحث عن الأصناف التي تعمل بشكل جيد في منطقتك المناخية. على الرغم من أن هذه الأصناف قابلة للتكيف بشكل عام وآمنة للزراعة في نهاية الربيع وبداية الصيف، فمن الأفضل دائمًا مراجعة مركز الحدائق في منطقتك للتأكد من أن نباتك سيزدهر في منطقتك.