أفضل 12 ألوان الباب الأمامي للمنازل الخارجية السوداء

رسم منزلك الأسود ليس من أجل القلب الخافت. سواء كنت تختار لونًا غير متطابق مثل Sherwin-Williams Tricorn Black ، أو الفحم البارد مثل خام الحديد ، أو الظل الساحر مثل السحر الأسود ، لا بد أن يكون المظهر الخارجي الأسود جريئًا. على الرغم من أن اللون الأسود في نهاية المطاف ، إلا أن المنازل السوداء هي دراسة في المقابل. إذا كنت أول عائلة على الكتلة التي تسير باللون الأسود ، فلن يظهر منزلك فقط ضد المناظر الطبيعية المحيطة ولكنه سيبرز أيضًا من المنازل القريبة بألوان أكثر متوقعة. إذا كنت تقوم بتوجيه البيت الأسود ، فهناك 12 لونًا أماميًا يمكن أن يساعدك في الحفاظ على المظهر المزاجي أو الحديث أو الصوفي أو حتى macabre.

يمكن أن تجعل محيطك أو يكسر مظهر المنزل الأسود. الذهاب إلى اللون الأسود في منتصف بلدة ساحلية ملونة قد ينظر خارج المكان ، وإذا كنت تحاول خلق لحظة أحادية اللون ، فقد يصطدم السقف البني الدافئ بكل الطرق الخاطئة. من الحصول على الظل والمعلمين في التأكد من أنك ستظل على اتصال مع الجيران قبل التقاط فرشاة الطلاء ، هناك العديد من الأشياء التي يجب مراعاتها قبل طلاء منزلك الأسود. لكن الحصول على لون الباب الأمامي الصحيح هو من بين أهم القرارات التي ستتخذها. سترغب في التفكير في كل من الباب ولون تقليم ، جنبًا إلى جنب مع باب الحضيض وجراجك ، أثناء اختيار اللوحة المثالية.