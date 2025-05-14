أفضل 12 ألوان الباب الأمامي للمنازل الخارجية السوداء

رسم منزلك الأسود ليس من أجل القلب الخافت. سواء كنت تختار لونًا غير متطابق مثل Sherwin-Williams Tricorn Black ، أو الفحم البارد مثل خام الحديد ، أو الظل الساحر مثل السحر الأسود ، لا بد أن يكون المظهر الخارجي الأسود جريئًا. على الرغم من أن اللون الأسود في نهاية المطاف ، إلا أن المنازل السوداء هي دراسة في المقابل. إذا كنت أول عائلة على الكتلة التي تسير باللون الأسود ، فلن يظهر منزلك فقط ضد المناظر الطبيعية المحيطة ولكنه سيبرز أيضًا من المنازل القريبة بألوان أكثر متوقعة. إذا كنت تقوم بتوجيه البيت الأسود ، فهناك 12 لونًا أماميًا يمكن أن يساعدك في الحفاظ على المظهر المزاجي أو الحديث أو الصوفي أو حتى macabre.
يمكن أن تجعل محيطك أو يكسر مظهر المنزل الأسود. الذهاب إلى اللون الأسود في منتصف بلدة ساحلية ملونة قد ينظر خارج المكان ، وإذا كنت تحاول خلق لحظة أحادية اللون ، فقد يصطدم السقف البني الدافئ بكل الطرق الخاطئة. من الحصول على الظل والمعلمين في التأكد من أنك ستظل على اتصال مع الجيران قبل التقاط فرشاة الطلاء ، هناك العديد من الأشياء التي يجب مراعاتها قبل طلاء منزلك الأسود. لكن الحصول على لون الباب الأمامي الصحيح هو من بين أهم القرارات التي ستتخذها. سترغب في التفكير في كل من الباب ولون تقليم ، جنبًا إلى جنب مع باب الحضيض وجراجك ، أثناء اختيار اللوحة المثالية.
أصفر الخردل
هل تشعر بالقلق من أن رسم منزلك الأسود سيبدو قوطيًا جدًا؟ إذا كان الأمر كذلك ، فإن طلاء بابك الأمامي الأصفر الخردل يمكن أن يكون مجرد ترياق مثالي. يبقى اللون المتفائل والجذاب متطورًا عندما تخجل من الأشكال الأولية وتميل إلى صراخ أكثر تعقيدًا مثل مغرة Farrow & Ball’s India Yellow أو Benjamin Moore. إن قيمة انعكاس الضوء المنخفض (LRV) لهذه الظلال ليست مشرقة ، مما سيساعد على الحفاظ على المظهر العام مزاجًا ولكنه متعدد الأوجه. سوف يقترنون جيدًا إما بألوان سوداء أكثر دفئًا مثل الثعلب الأسود لـ Sherwin-Williams أو النغمات المزرق بألوان مثل Magnolia’s Fine Black.
أبيض
سواء كنت تواجه صعوبة في الحصول على جمعية مالك منزلك على متنها أو كنت متوترة بعض الشيء من غمس إصبع قدمك في الماء (الأسود) من هذا الاختيار الخارجي الجريء ، جرب المظهر الخالد للأبيض والأسود. للتأكد من أنها تبدو أنيقة ، التمسك بالنغمات الدافئة أو الباردة أو المحايدة لكل من خيارات الطلاء الخارجي والباب الأمامي. من أبيض بارد وهش مثل مكعب ثلج شيروين وليامز أو لونجًا كريميًا مثل الفانيليا التاهيتي في فالسبار ، تربط هذه المجموعات الملونة دائمًا بشكل جميل بسقف أسود.
الحكيم الأخضر
معظم المناظر الطبيعية ستظهر حقًا ضد السطح الخارجي الأسود ، والتي يمكن أن تجلب عينات نباتية فريدة من نوعها أو الأشجار المثيرة للاهتمام في التركيز الحاد. هذا يجعل Sage Green لونًا جيدًا لبابك الأمامي ، خاصة إذا قمت بتنسيق الصبغة أو الظل مع الزهور الأرجواني المذهلة التي يجب أن تنمو في حديقتك ، مثل القزحية أو الأليوم أو سالفيا. من أجل تأثير ساحر ، جرب ألوانًا طفيفة ، مثل Farrow & Ball’s No. 84 Green Blue أو Magnolia’s Texas Summer ، والتي تتغير قليلاً طوال اليوم اعتمادًا على الضوء المحيط.
بني فاتح
من الصنوبر العسل إلى البلوط الغني ، تتناقض الأبواب الخشبية بشكل جميل ضد جميع الخارجيات السوداء المنزلية. ولكن إذا كنت تعمل مع باب من الألياف الزجاجية أو الفولاذ والتلطيخ غير ممكن ، فيمكنك تحقيق تأثير مماثل عن طريق رسم باب الباب الأمامي. إذا كنت تحب Mocha Mousse ، لون Pantone الدقيق 2025 لهذا العام ، جرب لون الطلاء مثل Benjamin Moore’s Butternut Brown. لشيء ما مع تباين أكثر جاذبية ، اختر لونًا أكثر تشبعًا مثل شيروين وليامز الأثري البني. وللتقاط نظرة خفية إذا كان السطح الخارجي الأسود في منزلك أكثر فحمًا من Onyx ، فإن الألوان متعددة الاستخدامات مثل Behr’s Wild Truffle تعمل بشكل جيد.
أحمر
يوضح طلاء الباب الأمامي الأحمر أكثر من مجرد شعور متطور بالأناقة. عند إقرانه مع السطح الخارجي الأسود ، من المؤكد أن ألوان مثل بنيامين مور فيرميليون ، وحية شيروين وليامز ، وفالسبار التايلاندية ستجعل المارة تلاحظ. تتمتع الأبواب الحمراء أيضًا برابط تاريخي قوي ، مما يشير في كثير من الأحيان إلى أن المنزل كان ملاذاً للراحة والسلامة للمسافرين المرهقين ، والباحثين عن الحرم ، وحتى اللاجئين المستعبدين على السكك الحديدية تحت الأرض. وإذا كنت ترغب في Feng Shui منزلك لدرء الحظ السيئ ، فستكون سعيدًا بمعرفة باب الأمامي الأحمر يرمز إلى الحماية والازدهار.
الجير الأخضر
بعض الأشكال السوداء لها نغمات باردة وخضرة تقريبًا يمكنك الرسم من خلال إقرانها بلون الباب الأمامي الأيمن. Vivid Lime Green هو اختيار شجاع يبدو ممتازًا بألوان خارجية مثل شيروين ويليامز الأخضر أو الأخضر من اللون الأخضر الصغير. ستحتاج فقط إلى القليل من الألوان مثل Glidden’s Goody Gumdrop لإدلاء بيانًا جادًا. التمسك بالأسود أو الأبيض ، ومصاريع ، ومزاريب ، ولفافة للحفاظ على المظهر باردًا ومعاصرًا بدلاً من غودي ومربي.
أرجواني
يمكنك اللعب مع شين لكمة الأشكال السوداء لمنزلك ، وذلك باستخدام فحم غير لامع على انحيازك مع طائرة بلاكية لامعة على القطع ، على سبيل المثال. لكن المظهر ينتقل من جيد إلى رائع عندما تدمج لونًا مثقوبًا مثل Magenta أو Fuchsia على بابك الأمامي. انظر إلى النغمات من زهورك لاختيار اللون الأيمن. يعد لون مثل الأذى من Little Greene رائعًا إذا كنت قد زرعت الكثير من الزهور الأرجواني والأزرق. في هذه الأثناء ، تكون الأشكال المشابهة لبنيامين مور الفاوانيا جميلة إذا كانت حديقتك مليئة بالوردي والأبيض.
التراكوتا
يعرض العديد من الخارجيات المنزلية السوداء التي تجدها على Instagram أعمق ظلال سوداء في الملعب هناك. ولكن ماذا لو كنت تريد شيئًا يبدو أكثر ترابية؟ حاول الجمع بين ألوان الطلاء السوداء الناعمة مثل فراء بنيامين مور أو دخان ماجنوليا مع باب أمامي ملون من الطين مرسومة مع غروب الشرق العميق أو شرفة دان-إدواردز. من السهل وغير المكلف حمل اللون من الباب الأمامي على الشرفة الأمامية أو الفناء عندما تقوم أيضًا بحدائق مع أواني الطين.
ضبابي الأزرق
لقد ذكرنا بالفعل أن البيت الأسود كله ليس شاطئًا تمامًا. إذا كنت تحب المظهر ولكنك لا تزال بحاجة للحفاظ على الأشياء ساحلية ، فلا تقلق. باستخدام ألوان زرقاء ضبابية مثل Billowy Breeze أو Farrow & Ball’s No. CC6 ، تبدو حالمًا تمامًا عند إقرانها مع تقليم أبيض واضحة ولون أسود مع نغمات باردة. بالإضافة إلى طلاء الأزرق الفاتح للباب الأمامي ، فإن اختيار الألواح الجانبية أو العابرة أو الألواح الزجاجية الملطخة يمكن أن تخفف من الأمور إلى أبعد من ذلك. استخدم أجهزة الباب الأسود أو الكروم وأرقام الشوارع لتوحيد المظهر بأكمله.
سمك السلمون
سمك السلمون ليس سوى مخيف عندما يتم استخدامه كون باب أمامي للمنزل الخارجي الأسود. بالتأكيد ، يمكنك سحب المظهر الوردي والأسود بألوان شبشب بوبليجوم أو الباليه. ولكن هذا هو المصبوب البرتقالي قليلاً الذي تحصل عليه من ألوان الطلاء مثل الفاكهة الحجرية لشيروين وليامز ، وهبة الجوافة في بهرس ، و Poppy Poppy من Valspar التي تجعل سمك السلمون خيارًا بارزًا. إذا كنت تكافح من كيفية دمج فناء من الطوب البني أو ميزة تنسيق الحدائق الأخرى ، فاختر لون الباب الأمامي المستوحى من سمك السلمون مع النغمات الدافئة التي تتناسب مع الطوب لإنشاء مظهر ملون ولكن متماسك.
أخضر داكن
هل تحب الراحة مع بطانيات الفانيلا السوداء ، أو تتجول في الغابة في زوج من أحذية المطر الكلاسيكية ، أو تحلم ببناء بارنيومبينيوم جريء؟ تترك المزرعة الحديثة الجديدة الأبيض في أعقابها وتلتزم بألوان عميقة ومظلمة وجرأة بدلاً من ذلك. ألوان مثل Behr من الفروسية الأخضر و Sherwin-Williams الأولمبية مشبعة بما يكفي لجعل بابك الأمامي نقطة محورية قوية. ولكن ، ما زالت متطورة بمهارة عندما يقترنها بقص أبيض مشرق وتشطيبات سوداء لامعة على بقية المظهر الخارجي في منزلك.
أسود
لتسليط الضوء على الميزات المعمارية المثيرة للاهتمام في منزلك ، تبرز من الصناديق الملونة الأخرى التي تحتوي على ملفات تعريف الارتباط في حيك الممل ، أو إذا لم يكن القوطي مجرد نظرة التي تعانقها ولكن نمط حياة تحبه ، لا يمكنك أن تخطئ مع الأسود على الأسود. اختر نفس اللون وإنهاء الجدران الخارجية إذا كنت تريد أن تختفي الباب الأمامي عمليا. أو اختر ظلًا مختلفًا أو لمعانًا لخلق التباين. ولكن قبل أن تلتقط فرشاة الطلاء ، تذكر أن هناك ما لا يتجاوز لون الطلاء الأسود أكثر مما يلتقي بالعين.