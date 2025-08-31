أفضل 3 أخطاء يرتكبها الناس عند تغيير زيت جزازة العشب

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

يعد القص أحد أفضل الطرق لتحويل العشب الباهت إلى واحة خضراء مذهلة. ولكن ببساطة اختيار جزازة العشب المناسبة لعشبك لا يكفي. يجب عليك الحفاظ على الجهاز أيضًا. مثال على ذلك ، يجب عليك تغيير الزيت على فترات منتظمة ، بحيث يعمل بشكل جيد ولا تلبس بسرعة. على الرغم من أن الأمر يبدو بسيطًا من الناحية النظرية ، إلا أن الناس يرتكبون بعض الأخطاء عند تغيير زيت جزازة العشب. لمعرفة الأخطاء الأكثر شيوعًا وكذلك الإجراء الصحيح لمهمة الصيانة الروتينية هذه ، جلس House Digest لإجراء مقابلة حصرية مع برايان كلايتون ، الرئيس التنفيذي لشركة GreenPal.

وتبادل كلايتون ، “لقد غيرت زيت كلايتون ،” لقد غيرت الزيت على الأرجح أكثر من ألف جزازات العشب على مر السنين ، من عندما كنت الميكانيكي في شركة تنسيق الحدائق الخاصة بي حتى الآن. ” وفقًا لـ Clayton ، فإن معظم الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يصنعها الناس عند تغيير الزيت تتضمن عدم التحقق من مستويات الزيت ، وذلك باستخدام مواد التشحيم منخفضة الجودة ، وفشل الزيت القديم بشكل صحيح. هذه الأخطاء يمكن أن تلحق الضرر بجهازك وتضر بالبيئة بشكل عام.

لحسن الحظ ، لا داعي للقلق أكثر من اللازم لأن الزيت لا يحتاج إلى تغيير كل بضعة أيام. على الرغم من أن درجات الحرارة العالية الجارية ، ووجود بخار الماء ، وإدخال الحطام يدعى جودة زيوت التشحيم ، فإنه يحدث ببطء مع مرور الوقت. عندما يُطلب من مشاركة عدد المرات التي يتطلب فيها جزازة ما ، يقول كلايتون: “كل 50 قسطًا هي قاعدة جيدة ، أو مرة واحدة في الموسم إذا كنت مالكًا للمنزل. إذا كنت تقطع ظروفًا متربة أو القص أكثر من مرة واحدة في الأسبوع ، فاستمر في ذلك مرتين في الموسم”.