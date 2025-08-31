أفضل 3 أخطاء يرتكبها الناس عند تغيير زيت جزازة العشب

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
يعد القص أحد أفضل الطرق لتحويل العشب الباهت إلى واحة خضراء مذهلة. ولكن ببساطة اختيار جزازة العشب المناسبة لعشبك لا يكفي. يجب عليك الحفاظ على الجهاز أيضًا. مثال على ذلك ، يجب عليك تغيير الزيت على فترات منتظمة ، بحيث يعمل بشكل جيد ولا تلبس بسرعة. على الرغم من أن الأمر يبدو بسيطًا من الناحية النظرية ، إلا أن الناس يرتكبون بعض الأخطاء عند تغيير زيت جزازة العشب. لمعرفة الأخطاء الأكثر شيوعًا وكذلك الإجراء الصحيح لمهمة الصيانة الروتينية هذه ، جلس House Digest لإجراء مقابلة حصرية مع برايان كلايتون ، الرئيس التنفيذي لشركة GreenPal.
وتبادل كلايتون ، “لقد غيرت زيت كلايتون ،” لقد غيرت الزيت على الأرجح أكثر من ألف جزازات العشب على مر السنين ، من عندما كنت الميكانيكي في شركة تنسيق الحدائق الخاصة بي حتى الآن. ” وفقًا لـ Clayton ، فإن معظم الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يصنعها الناس عند تغيير الزيت تتضمن عدم التحقق من مستويات الزيت ، وذلك باستخدام مواد التشحيم منخفضة الجودة ، وفشل الزيت القديم بشكل صحيح. هذه الأخطاء يمكن أن تلحق الضرر بجهازك وتضر بالبيئة بشكل عام.
لحسن الحظ ، لا داعي للقلق أكثر من اللازم لأن الزيت لا يحتاج إلى تغيير كل بضعة أيام. على الرغم من أن درجات الحرارة العالية الجارية ، ووجود بخار الماء ، وإدخال الحطام يدعى جودة زيوت التشحيم ، فإنه يحدث ببطء مع مرور الوقت. عندما يُطلب من مشاركة عدد المرات التي يتطلب فيها جزازة ما ، يقول كلايتون: “كل 50 قسطًا هي قاعدة جيدة ، أو مرة واحدة في الموسم إذا كنت مالكًا للمنزل. إذا كنت تقطع ظروفًا متربة أو القص أكثر من مرة واحدة في الأسبوع ، فاستمر في ذلك مرتين في الموسم”.
خطأ 1: عدم التحقق من مستوى الزيت بعد إعادة تعبئة جزازةك
الانفتاح على أفضل ما يخطئه أصحاب المنازل عند تغيير زيت جزازة العشب ، يشارك كلايتون في مقابلته الحصرية مع House Digest التي “يقوم الناس بتفريغ الزيت الجديد ويطلقون النار دون التحقق من القرع. الخطوة السيئة”. لتجنب هذا الخطأ ، تحتاج إلى معرفة ما هي الشقوق أو الخواق على مقياس العمق ، ويعرف أيضًا باسم العصا البارزة من غطاء الزيت الخاص بك ، يعني. إذا كانت علامات التجزئة الخاصة بك في المقعد (سترى جزءًا متقاطعًا) ، فإن العلامات العلوية تشير إلى وجود محرك كامل ، في حين أن أدنى نقطة هي مؤشر على انخفاض مستوى الزيت. الخطوط “F” (كاملة) و “L” (منخفضة) ، “إضافة” و “كاملة” ، ختمات الحد الأقصى و MIN ، أو فتحتين تخترق العصا لها نفس المعنى.
من الناحية المثالية ، يجب عليك إضافة ما يكفي من الزيت إلى جزازةك التي تتراوح بين الحدتين (لا بأس إذا قمت بإضافة المزيد) على مقياس العمق الخاص بك. ومع ذلك ، لا تذهب إلى الخارج ، أو قد يكون محرك جزازةك يسخن. في أفضل سيناريو الحالات ، سوف يتسبب في عطل قضيب أو عمود المرفقي. ولكن في الحالات القصوى ، قد ينفجر الزيت أو الوقود النيران. ويضيف كلايتون: “تريد أن تتأكد من أنك في النطاق الصحيح قبل تشغيله أو ستعرض لضرب المحرك”. في حالة إضافة مواد تشحيم أكثر من اللازم ، قم بتصريف الفائض حتى تصل إلى الخط الكامل.
خطأ 2: الربيع للزيت منخفض الجودة لتوفير بضعة دولارات
خطأ آخر يرتكبه الناس هو عدم اختيار مواد تشحيم عالية الجودة لقلةهم. في سعيكم لتوفير المال على تغيير الزيت ، يمكنك اختيار النفط ذي الجودة المنخفضة ، وهذا خطأ يمكن أن يؤثر على أداء جزازة العشب على المدى الطويل. قد يرتفع الجهاز ، ويعاني من تراكم الكربون ، ويعاني من مشاكل حركية في كثير من الأحيان. وبعبارة أخرى ، فإن محاولة حفظ بضع دولارات مقدمًا ستكلفك غالياً على الخط. يوافق كلايتون في منزله الحصري ويقول: “نعم ، تكلف (الجودة ذات الجودة) بضعة دولارات ، لكنه يحمي محركك بشكل أفضل. (هكذا) ، تجنب خردة الرخيصة خارج العلامة التجارية.”
تحقق من دليل مالكك للعثور على النوع الصحيح من زيوت التشحيم لقعة جزازة العشب الخاصة بك. في حال لم يكن لديك واحدة أو لا يمكنك العثور على واحدة ، فإن كلايتون لديه اقتراح. يقول: “يستغرق معظم منزات المشي-بيهند 10W-30 أو 10W-40 … اذهب مع الاصطناعية الكاملة إذا كنت تريد أن تستمر”. “أنا شخصياً أوصي موبيل 1.”
أتساءل ماذا تعني هذه الأرقام؟ يشيرون إلى لزوجة الزيت (سمك) ، حيث يقف W لـ “الشتاء”. كلما انخفض العدد الذي سبق ث ، كلما زادت فرص الزيت عند انخفاض درجات الحرارة (هذا يمنع ارتفاع درجة الحرارة). على العكس ، كلما ارتفع الرقم بعد W ، كلما كان أداء الزيت أفضل عندما يرتفع المحرك في الصيف ، لأنه يمنع المكونات المعدنية الداخلية من فرك بعضها البعض. في الأساس ، استخدم 10W-30 عندما تواجه فصولًا معتدلًا (لا ترتفع درجات الحرارة فوق 77 درجة فهرنهايت) واستخدم 10W-40 عندما يتعين عليك التعامل مع الشتاء المعتدل فقط (لا تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من -13 درجة فهرنهايت).
خطأ 3: إلقاء الزيت أسفل الصرف أو القمامة
على الرغم من أنه قد يكون من المغري تفريغ الزيت القديم من جزازة العشب أسفل الصرف أو القمامة مع القمامة العادية ، فإن هذا الخطأ البسيط له عواقب بعيدة المدى. على سبيل المثال ، إذا قمت بسكبها لأسفل ، فإن مواد التشحيم الملوثة ستؤذي أنابيبك وتؤدي إلى انسداد. علاوة على ذلك ، سوف تلوث المجاري المائية المحلية ، وتضر النباتات ، والحياة البرية ، والبشر على حد سواء. وفقًا لوكالة حماية البيئة (EPA) ، فإن زيوت التشحيم المستخدمة من جلسة واحدة لتغيير الزيت يمكن أن تشوه ما يقرب من مليون جالون من المياه العذبة.
وإذا قمت بتفريغ الزيت القديم في الفناء الخاص بك ، فإن الطيور التي تزور حديقتك ستدفع الثمن ، لأن ريشها سوف يلتزم بالزيت السام الثقيل. لهذا السبب يجب عليك تجنب إرسال الزيت إلى مكب النفايات. سيستغرق الأمر وقتًا طويلاً في الانهيار ، وخلال ذلك الوقت ستواصل الملوثات المكونة (بما في ذلك الرصاص والكروم والزرنيخ والكادميوم) إيذاء البيئة. علاوة على ذلك ، هناك قوانين ولوائح للتخلص السليم من النفط المستخدم في بعض الولايات ، لذلك تحقق منها قبل التخلص منها.
يسلط كلايتون الضوء على أفضل طريقة للتخلص من زيت جزازة العشب القديم في منزله Digest الحصري. يقول: “لا تتخلص منها في سلة المهملات أو أسفل استنزاف. أحافظ على إبريق الحليب القديم في المرآب ، وأملأه بالزيت المستعملة ، وأخذها إلى Autozone أو تقدم أجزاء السيارات المتقدمة … سوف يقومون بإعادة تدويره مجانًا”. ما عليك سوى وضعه في حاوية مغلقة وتجنب خلطها بالماء أو سائل الفرامل أو التجمد ، لأنها سوف تلوثها بشكل أكبر وتعقد عملية إعادة التدوير.
كيف يمكنك تغيير الزيت على جزازة العشب الخاصة بك
الخطوة الأولى هي ارتداء نظارات السلامة والقفازات السميكة. “قم بتشغيل جزازة لبضع دقائق لتسخينها” ، ينصح كلايتون في منزله Digest الحصري. حوالي 15 دقيقة يجب أن تفعل الخدعة. هذه الخطوة مهمة. وفقًا لـ Clayton ، فإنه “يحصل على كل ما يتدفق من القديم بحيث يستنزف أسهل”. بمجرد انتهاء الوقت ، قم بإزالة قابس الإشعال لمنع الجزور من البدء أثناء تغيير الزيت. ضع جهازك على سطح مسطح وختم خزان الغاز الخاص به مع كيس سحاب بلاستيكي (ضعه بين الفتحة والغطاء) لمنعه من التسرب.
الآن ، حان الوقت لتحديد غطاء ملء الزيت. ستجدها عادة في الأعلى أو الجانب. في حالة الارتباك ، راجع دليل مالكك. “الميل (جزازة) على جانبها (مرشح الهواء لأعلى) أو استخدم قابس التصريف إذا كان يحتوي على واحد.” ضع مقلاة كبيرة للصرف تحتها (يمكنك نقلها إلى حاوية أصغر لاحقًا) واستنزاف الزيت القديم فيه. امسح مقياس العمق على قطعة قماش ألياف دقيقة نظيفة ووضعها جانباً. امنح جزازة بضع دقائق لتصريفها تمامًا ، ثم أعدها على عجلاتها.
بعد ذلك ، “استبدل قابس التصريف إذا لزم الأمر ، واملأ (IT) بحوالي 2 كوارت من الاصطناعية الكاملة 10W-30 أو 10W-40. تحقق من مقياس العمق. لا تخمن. أضف المزيد إذا لزم الأمر-ولكن لا تتفوق.” قم بتنظيف العصا بعد كل تراجع للحصول على قراءة صحيحة. أخيرًا ، استبدل الغطاء ، امسح جزازة نظيفة ، وقد انتهيت!
نصائح للمتابعة إذا كنت تغير الزيت لأول مرة
إلى جانب تجنب الأخطاء الشائعة المذكورة أعلاه ، يجب عليك اتباع بعض أفضل الممارسات إذا كنت تقوم بتغيير زيت جزازة العشب الخاصة بك لأول مرة. النصيحة الأولى في قائمة كلايتون هي تجنب تعدد المهام. “لا تهتم بتشحيد شفراتك وتغيير الزيت في نفس الوقت ما لم يكن لديك الأدوات المناسبة. قم بعمل واحد في كل مرة وفعل ذلك بشكل صحيح” ، يؤكد في مقابلته الحصرية مع House Digest. أنت لا تريد أن تلغي الحوادث غير المبررة جهودك.
النصيحة التالية هي قياس مستوى راحتك والتصرف وفقًا لذلك. يقول كلايتون: “إذا لم تكن مرتاحًا ، فأنت مريح يزحف جزازة لتصريفه ، واشترِ القليل من مضخة اليد لمدة 10 دولارات. يجعل الحياة أسهل”. نحن نحب مضخة سيفون لويجي. الاستثمار لمرة واحدة سيجعل جلسات تغيير النفط الخاصة بك أقل روتينية.
فيما يتعلق بأفضل الأوقات لتغيير الزيت ، يلاحظ كلايتون ، “افعل ذلك في الربيع ، ومرة أخرى في أواخر الصيف إذا كنت تقص كثيرًا”. قبل كل شيء ، استمتع ووضع القليل من الإيمان بنفسك. قد تبدو المهمة شاقة ، لكنها بسيطة مثل استبدال سلك السحب على جزازة العشب الخاصة بك. “إن تغيير زيت جزازةك بنفسك هو واحد من أسهل الأشياء التي يمكنك القيام بها لمضاعفة حياة محركك. يستغرق الأمر 15 دقيقة ، وبعض الدولارات ، والمعرفة الصغيرة” ، ويختتم.