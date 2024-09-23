أفضل 3 مشروبات لتناول الإيبوبروفين معها (وأسوأ 3 مشروبات)

يمكن للألم أن يؤثر بشكل كبير على جودة حياتك. سواء كان ألم الأسنان النابض، أو الصداع الشديد، أو تقلصات الدورة الشهرية المؤلمة، فمن الممكن التغلب على الألم باستخدام الإيبوبروفين. هذا العقار المضاد للالتهابات غير الستيرويدي شائع للغاية، حيث يلجأ إليه حوالي 29 مليون شخص في الولايات المتحدة لتسكين الآلام. يعمل الإيبوبروفين ببساطة على تعطيل الهرمونات المسؤولة عن الألم، مما يوقف الألم – وجني فوائده سهل مثل تناول جرعة مع كوب من الماء.
ولكن ما قد لا يدركه الكثيرون هو أن الماء ليس الخيار الذكي الوحيد. فقد تبين أنه من المناسب تمامًا تناول الإيبوبروفين مع مجموعة من المشروبات الأخرى – بما في ذلك بعض المشروبات التي قد لا تعتبرها عادةً مرافقة مناسبة للأدوية. هل تصدق أن القهوة، على سبيل المثال، يمكن أن تحسن طريقة عمل الإيبوبروفين في جسمك؟ على العكس من ذلك، يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير سلبي على مستويات راحتك.
لا ينبغي أن يكون اختيار المشروب الذي ستختاره عند تناول الإيبوبروفين أمرًا صعبًا. يمكنك اتخاذ خيار أكثر مسؤولية عندما تفهم التأثيرات التي تخلفها المشروبات المختلفة على جسمك، وكيف قد تتفاعل مع فعالية الإيبوبروفين. فيما يلي ثلاثة مشروبات يمكنك تناولها مع الإيبوبروفين – وثلاثة يجب تجنبها.
تناول الإيبوبروفين مع الماء
هناك العديد من الأسباب التي تجعل الماء هو المعيار الذهبي للسوائل التي يمكن تناول الدواء بها. على أقل تقدير، فإن ابتلاع الإيبوبروفين مع الماء يجعل الدواء يبتلع بسهولة. كما يمكن أن يمنع تهيج الحلق، وهو أحد الآثار الجانبية غير الشائعة ولكن العرضية التي يعاني منها بعض الأشخاص عند تناول الإيبوبروفين. كيف يمكن لمثل هذا الدواء الشائع أن يؤدي إلى ضائقة تنفسية؟
قد يكون السبب هو أن مسكنات الألم تحفز مستقبلات معينة في الحلق، مما يسبب إحساسًا بالوخز أو الدغدغة أو الخدر. ستعرف أنك تعاني من ذلك إذا بدأت الأعراض في غضون بضع ساعات، كما كتب إريك مايسي، دكتور في الطب، ماجستير العلوم، زميل الأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة. يقول: “قد يكون شكلًا خفيفًا من مرض الجهاز التنفسي المتفاقم بسبب الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية”.
في حين أن الماء بحد ذاته ليس “علاجًا” للمشكلة، فإن شرب كمية كافية منه سيساعد على تليين حلقك وربما يساعدك على تجنب التهيج. في الواقع، قد يؤدي إهمال شرب الماء إلى زيادة الألم، كما توضح تريكسي أوليفار، طالبة الصيدلة في مركز شارب ريس-ستيالي الطبي. “قد يؤدي عدم شرب كمية كافية من الماء أيضًا إلى تهيج الحلق، وفي بعض الحالات، يمنع الدواء من العمل بشكل صحيح”.
يمكن أن يمنع الحليب التهيج الناتج عن الإيبوبروفين
قد لا يكون الحليب هو المشروب الأول الذي تفكر في تناوله عندما تمد يدك إلى الإيبوبروفين، ولكن الحليب الجيد قد يكون مفيدًا لك بالفعل – إلى جانب معدتك. في حين يتفاعل المشروب مع بعض أنواع الأدوية ويؤثر على فعاليتها، فإن الحليب يمكن أن يسهل عليك تحمل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية. وهذا أمر حيوي، حيث يمكن أن يكون للإيبوبروفين تأثير ضار بشكل كبير على بطانة المعدة الداخلية.
تشرح الدكتورة جانيت مورجان لموقع Shape: “تخيل لو أنني أخذت أظافري ووضعتها داخل معدتك، وبدأت في خدش طبقات من معدتك ببطء. هذا ما تفعله هذه المادة – يمكنها أن تخترق الطبقات والطبقات والطبقات حتى تصاب بقرحة المعدة”. وتضيف أنها قد تساهم أيضًا في اضطراب المعدة. “هذا أكثر خطورة إذا لم تتناولها مع الطعام، ولكن من المؤكد أنها قد تحدث للأشخاص الذين يعانون من حساسية المعدة بشكل عام”.
لذا، لماذا الحليب؟ يتمتع المشروب الغني بالكالسيوم بتأثير عازل، حيث يخلق حاجزًا يمنع أحماض المعدة من التسبب في تهيج المعدة. قد يمنع الحليب أيضًا بعض الآثار الجانبية الشائعة الأخرى المرتبطة بتناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، بما في ذلك الغثيان وآلام المعدة والانتفاخ. تجدر الإشارة إلى أنه إذا استمر شعورك بعدم الراحة في الجهاز الهضمي عند تناول الإيبوبروفين، فقد يوصيك طبيبك بتجربة دواء آخر أو وصف دواء لتقليل فرص حدوث تهيج في المستقبل.
القهوة الساخنة قد تساعد في تضخيم تأثيرات الإيبوبروفين
بالنسبة لبعض الناس، فإن أول كوب من القهوة هو الدافع الوحيد للنهوض من الفراش. ولكن سواء كنت تحبها بسبب مذاقها أو تأثيرها المنشط، فقد يكون من المثير للاهتمام أيضًا أن تعلم أن المشروب المحتوي على نسبة عالية من الكافيين قد يكون خيارًا مناسبًا إذا كنت على وشك تناول بعض الإيبوبروفين. ورغم أنه من الصحيح أن القهوة حمضية ويمكن أن تكون مزعجة للأشخاص الذين لديهم معدة حساسة، إلا أنها قد تكون لها فائدة مدهشة.
يقول طبيب السمنة المعتمد كيفن هوفمان لموقع The Checkup by Single Care: “أظهرت دراستان أن الجمع بين الإيبوبروفين والكافيين يخفف من الصداع الناتج عن التوتر. ووفقًا لمراجعة أجريت عام 2015 ونشرت في قاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية، فإن جرعة واحدة من الإيبوبروفين 200 مليجرام مع 100 مليجرام من الكافيين وفرت تخفيفًا فعالًا للألم لستة من كل 10 أشخاص، مقارنة بواحد فقط من كل 10 أشخاص في مجموعة الدواء الوهمي. ولم يتم ملاحظة أي آثار جانبية مع هذا المزيج”.
على الرغم من أن تناول الكافيين أو الإيبوبروفين قد يقلل من الألم بشكل ملحوظ، إلا أنه لا يزال من المفيد توخي الحذر لأن الكافيين والإيبوبروفين لهما القدرة على إزعاج معدتك. في هذه الحالة، قد يكون تعديل جدول استهلاك الكافيين هو الحل الأفضل. يقول مدير الصيدلة السريرية في سيدجويك، أندرو نيوهاوس، دكتور في الصيدلة: “إذا كنت قد عانيت من أي إزعاج في الجهاز الهضمي بسبب الكافيين أو الإيبوبروفين، فمن الأفضل تناول الإيبوبروفين إما قبل أو بعد ساعتين من تناول القهوة”.
لكن تناول الإيبوبروفين مع القهوة قد يكون ضارًا لبعض الأشخاص.
لسوء الحظ، لن يستفيد الجميع من تناول الإيبوبروفين مع القهوة. أولئك الذين لديهم معدة حساسة قد يدركون بالفعل أن هذا المزيج ليس مناسبًا لهم. القهوة مشروب حمضي بشكل سيئ السمعة، بعد كل شيء، ويمكن أن يسبب تهيجًا كبيرًا. تشرح أخصائية التغذية المسجلة كارولين بليتشر لـ Patient، “الكافيين منبه معوي مما يعني أنه يسرع من حركة الأمعاء (انقباضات العضلات التي تحرك الطعام عبر الجهاز الهضمي). وبالتالي فإنه يسرع من النشاط عبر الأمعاء، مما يؤدي إلى أعراض مثل الإسهال وتقلصات المعدة”.
وعلاوة على ذلك، أفادت مجلة جمعية القلب الأميركية أن الأفراد الذين يبلغ ضغط دمهم 160/100 ملم زئبق أو أكثر قد يكونون معرضين “لخطر مضاعف للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية” إذا شربوا كوبين أو أكثر من القهوة يومياً. كما يُحذر أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم في هذه المرحلة من استخدام الإيبوبروفين لتسكين الآلام، لأن الدواء قد يكون له تأثير ضار على وظائف الكلى.
لذا، فمن الأفضل للأشخاص الذين يعانون من حساسية المعدة ومن يعانون من ارتفاع ضغط الدم تجنب تناول هذا المزيج تمامًا، لأنه قد يسبب آثارًا صحية ضارة. وإذا كنت قلقًا بشأن التعامل مع الألم بأمان، فقد ينصحك طبيبك بتناول خيار آمن للمعدة و/أو الكلى، مثل الأسيتامينوفين.
قد يتفاعل شاي الأعشاب مع الإيبوبروفين
في بعض الأحيان لا ترغب في شيء أكثر من كوب من شاي الأعشاب الساخن لتهدئتك وراحتك عندما تشعر بالألم. في الواقع، هناك أدلة تشير إلى أن بعض الأعشاب والتوابل، مثل الكركم والزنجبيل والشمر، قد تكون فعالة في تقليل الألم. قد يكون لبعض شاي الأعشاب أيضًا تأثير مريح، مما قد يساعد بدوره في تخفيف التوتر في جسمك المتراكم بسبب الألم.
ولكن هناك جانب سلبي للشاي قد لا تفكر فيه أثناء تحضيره. فقد تتفاعل بعض الأعشاب مع مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مما يمنعها من العمل بنفس الفعالية، أو حتى يزيد من خطر الإصابة ببعض الآثار الجانبية. ومن بين هذه الآثار الجانبية عشبة الجنكة بيلوبا، وهي مضاد أكسدة قوي وطبيعي يستخدم منذ قرون في الطب الصيني التقليدي لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض. كما يتم وصفها بشكل شائع في ألمانيا كعلاج للخرف. وعلى الرغم من فوائدها الصحية، إلا أن هذه العشبة يمكن أن تبطئ أيضًا من قدرة الجسم على تخثر الدم. ويمكن أن يزيد هذا من احتمالية إصابتك بالكدمات أو النزيف بشكل أكثر غزارة أو لفترات أطول. إذا كنت تتناول الإيبوبروفين لعلاج إصابة أو التهاب، فإن تناول هذا الشاي قد يجعل عملية الشفاء أسوأ.
إذا كنت تشتهي الشاي ولا تستطيع التخلص منه، ففكر في احتساء بعض الشاي الأسود أو الأخضر بدلاً من ذلك. فقد وجدت دراسة أجريت عام 2012 في مجلة التكنولوجيا الصيدلانية المتقدمة والبحوث أن كلاً منهما له تأثير مضاد للالتهابات – وعلى الأقل، قد يساعدك كوب من الشاي على الاسترخاء. يمكنك أيضًا اختيار نسخة خالية من الكافيين إذا كنت تفضل ذلك.
تجنب تناول الإيبوبروفين مع الكحول
إن الجمع بين أي نوع من الأدوية والكحول قد يؤدي إلى نتائج سيئة. وذلك لأن الكحول يضعف بشكل طبيعي القدرة على الحكم والذاكرة. وقد يعني هذا أنك تتخذ قرارات سيئة في لحظة معينة، أو قد لا تتذكر أنك تناولت الإيبوبروفين على الإطلاق – وقد يكون هذا محفوفًا بالمخاطر بشكل خاص إذا انتهى بك الأمر إلى مضاعفة جرعتك نتيجة لذلك.
من منظور جسدي، فإن الكحول لديه القدرة على زيادة تهيج المعدة الذي قد تتعرض له بالفعل بسبب تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية. في الواقع، قد يؤدي شرب الكحول إلى تهيج بطانة المعدة وحتى يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بنزيف في المعدة. يقول الدكتور مدحت ميخائيل، المتخصص في إدارة الألم في مركز ميموريال كير أورانج كوست الطبي، لـ HealthCentral، “نحن نعلم أن الكحول يهيج بطانة الغشاء المخاطي في المعدة، وقد ثبت أيضًا أن الإيبوبروفين يفعل الشيء نفسه، لذا فإن التأثير يتضاعف. عندما يحدث ذلك بشكل منتظم، لا يتوفر للبطانة الوقت للشفاء، لذلك يمكن أن يحدث التهاب مزمن مثل التهاب المعدة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تطور مشاكل الجهاز الهضمي ومشاكل أخرى”.
هناك خطر هائل آخر مرتبط بتناول الإيبوبروفين مع الكحول في جسمك وهو احتمالية التفاعل مع دواء آخر. نظرًا لأن بعض المرضى قد يتناولون مضادات الالتهاب غير الستيرويدية لإدارة الألم المرتبط بحالة مزمنة تتطلب نوعًا مختلفًا من الأدوية الموصوفة، فإن إضافة الكحول إلى المزيج قد يزيد من مخاطر الإصابة بمضاعفات خطيرة أو قد يؤدي إلى تلف الأعضاء.