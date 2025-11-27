أفضل 5 أغاني أفرطت هوليوود في استخدامها في الأفلام والبرامج التلفزيونية

هناك أشياء قليلة تكون معذبة مثل الأغنية المبالغ فيها (إلى جانب التعذيب الفعلي في العصور الوسطى). لقد مررنا جميعًا بفترة من الوقت سمعنا فيها أغنية كثيرًا لدرجة أننا أردنا خنق شخص ما، مثل زميل من رواد السينما عندما تظهر أغنية مكروهة في السينما. في بعض الأحيان، تصبح الأغنية مشهورة بسبب فيلم ما وتصبح غير قابلة للفصل عنه، مثل أغنية إيروسميث “I Don’t Want to Miss a Thing” التي تم المبالغة فيها بشكل كبير من فيلم كارثة الكويكبات “هرمجدون” عام 1998. وفي أحيان أخرى، يستمر استخدام الأغاني مرارًا وتكرارًا حتى يتم تجريدها تمامًا من تأثيرها الأصلي، بغض النظر عن مدى جودة الأغنية.

هناك الكثير من أغاني الأفلام التي تم الإفراط في استخدامها للاختيار من بينها – أكثر بكثير مما لدينا من مساحة – لذا يجب على القارئ أن يأخذ اختياراتنا كعينة للظاهرة المعنية. أيضًا، في غياب أي قاعدة بيانات شاملة ومركزية تحدد بدقة عدد المرات التي تم فيها استخدام كل أغنية تم تسجيلها في كل فيلم تم إنتاجه، فمن غير المرجح أن تكون أي قائمة خالية من الأخطاء. ومع ذلك، فقد اعتمدنا على مصادر مثل IMDb لحساب عدد المرات التي تم فيها استخدام أغانٍ معينة، وهو بالطبع المعيار الأكثر أهمية في السؤال.

تحتوي كل أغنية في هذه المقالة أيضًا على لحن يمكن التعرف عليه على الفور، أو خط جهير، أو ريف، أو خطاف، أو افتتاحية، أو أي عنصر آخر يلعب بلا شك دورًا في سبب اختيارها للأفلام. أما فيما يتعلق بما يشكل “إفراطاً في الاستخدام” أو “مبالغاً فيه”، فقد لجأنا إلى الشعور المشترك والمشترك عالمياً المتمثل في إجهاد الأذن لتوجيه اختياراتنا. بدءًا من المظهر المتوقع لـ Creedence Clearwater Revival إلى الخيارات الأخرى الأكثر إثارة للدهشة، إليك بعض الأغاني الأكثر استخدامًا على الإطلاق لتزين الشاشة الكبيرة.