أفضل 5 أغاني أفرطت هوليوود في استخدامها في الأفلام والبرامج التلفزيونية

هناك أشياء قليلة تكون معذبة مثل الأغنية المبالغ فيها (إلى جانب التعذيب الفعلي في العصور الوسطى). لقد مررنا جميعًا بفترة من الوقت سمعنا فيها أغنية كثيرًا لدرجة أننا أردنا خنق شخص ما، مثل زميل من رواد السينما عندما تظهر أغنية مكروهة في السينما. في بعض الأحيان، تصبح الأغنية مشهورة بسبب فيلم ما وتصبح غير قابلة للفصل عنه، مثل أغنية إيروسميث “I Don’t Want to Miss a Thing” التي تم المبالغة فيها بشكل كبير من فيلم كارثة الكويكبات “هرمجدون” عام 1998. وفي أحيان أخرى، يستمر استخدام الأغاني مرارًا وتكرارًا حتى يتم تجريدها تمامًا من تأثيرها الأصلي، بغض النظر عن مدى جودة الأغنية.
هناك الكثير من أغاني الأفلام التي تم الإفراط في استخدامها للاختيار من بينها – أكثر بكثير مما لدينا من مساحة – لذا يجب على القارئ أن يأخذ اختياراتنا كعينة للظاهرة المعنية. أيضًا، في غياب أي قاعدة بيانات شاملة ومركزية تحدد بدقة عدد المرات التي تم فيها استخدام كل أغنية تم تسجيلها في كل فيلم تم إنتاجه، فمن غير المرجح أن تكون أي قائمة خالية من الأخطاء. ومع ذلك، فقد اعتمدنا على مصادر مثل IMDb لحساب عدد المرات التي تم فيها استخدام أغانٍ معينة، وهو بالطبع المعيار الأكثر أهمية في السؤال.
تحتوي كل أغنية في هذه المقالة أيضًا على لحن يمكن التعرف عليه على الفور، أو خط جهير، أو ريف، أو خطاف، أو افتتاحية، أو أي عنصر آخر يلعب بلا شك دورًا في سبب اختيارها للأفلام. أما فيما يتعلق بما يشكل “إفراطاً في الاستخدام” أو “مبالغاً فيه”، فقد لجأنا إلى الشعور المشترك والمشترك عالمياً المتمثل في إجهاد الأذن لتوجيه اختياراتنا. بدءًا من المظهر المتوقع لـ Creedence Clearwater Revival إلى الخيارات الأخرى الأكثر إثارة للدهشة، إليك بعض الأغاني الأكثر استخدامًا على الإطلاق لتزين الشاشة الكبيرة.
كريدنس كليرووتر إحياء – الابن المحظوظ
بغض النظر عن عدد المرات التي سمعت فيها أغنية “Fortunate Son” لـ Creedence Clearwater Revival في الأفلام والعروض، فمن المحتمل أن يتم عرضها بشكل أقل مما تعتقد. ولكن، تظهر أنه قد. تماشيًا مع موضوع الأغنية الضمني المناهض للحرب (خاصة التفاوت بين الأغنياء والفقراء الذين يتجهون إلى الحرب)، فقد ظهرت في أفلام بما في ذلك “War Dogs” و”Logan Lucky” و”Suicide Squad” و”Live Free or Die Hard”، والعديد من البرامج التلفزيونية مثل “American Dad” و”Space Force” و”What We Do in the Shadows” – ما يقرب من 50 حالة إجمالاً، حسب إحصاء IMDb. في جميع الحالات تقريبًا يتم استخدامه بشكل مبتسم، وأحيانًا حتى من أجل التأثير الكوميدي المباشر. لكننا ندين بالانتشار الحديث للأغنية بالكامل – بما في ذلك ارتباطها غير الصحيح بأفلام حرب فيتنام – لاستخدام واحد غير مضحك للغاية: “Forrest Gump” في عام 1994.
كان فيلم “Forrest Gump” فيلماً هائلاً لدرجة أنه ترك صلة دائمة بين أغنية جون فوجيرتي التي كتبها عام 1969 وفيتنام، إلى درجة أنه يبدو من غير المنطقي الربط بين الاثنين أو افتراض أن “Fortunate Son” ظهر أكثر مما ظهر في الأفلام التي تتحدث عن الحرب. ونعم، ساعدت تجربة فوجيرتي العسكرية في إلهام الأغنية. لكن “Apocalypse Now” و”Platoon” و”Full Metal Jacket” و”Good Morning Vietnam” و”The Deer Hunter” والمزيد؟ لم يستخدم أي من هذه الأفلام أو أي فيلم بارز آخر متعلق بحرب فيتنام فيلم “Fortunate Son”.
في فيلم “Forrest Gump”، يتم تشغيل أغنية “Fortunate Son” في الخلفية عندما يجلس فورست في طائرة هليكوبتر بجوار Bubba بينما تقوم الكاميرا بمسح المناظر الطبيعية الفيتنامية بالأسفل. هذا كل ما يتطلبه الأمر لكي يبدأ فيلم “Fortunate Son” في الظهور مرارًا وتكرارًا، ويتم لعبه بسخرية وسخافة أكبر فأكبر، إلى درجة أنه للأسف يبدو مبالغًا فيه مع إيقاعه الافتتاحي الذي يمكن التعرف عليه على الفور.
جورج ثوروغود والمدمرات – سيئون للعظام
هل تحتاج إلى شخص ما ليظهر بمظهر بدس في فيلم أو برنامج تلفزيوني، ولكن بطريقة سخيفة؟ سهل. ما عليك سوى لعب دور George Thorogood وThe Destroyers الرائع “Bad to the Bone”. ستحول معظم الأنشطة الدنيوية إلى شيء رائع ولكن سخيف، سواء كان ذلك تناول الفطائر، أو غسل الملابس، أو الخروج من حانة الغوص المزينة بالجلد بعد إلقاء راكب الدراجة النارية على موقد ساخن وطلب ملابسه، وحذائه، ودراجته النارية. عذرًا، هذا الأخير كان من فيلم “Terminator 2: Judgment Day” (1991). المشهد لا يُنسى لدرجة أنه لا يجسد استخدام أغنية “Bad to the Bone” في الأفلام فحسب، بل ساعد أيضًا في ضمان سماعها لرواد السينما مرارًا وتكرارًا، في إجمالي 56 عرضًا وفيلمًا.
مثل “Fortunate Son”، غالبًا ما يتم لعب “Bad to the Bone” للحصول على تأثير كوميدي. توضح قائمة بعض الأفلام التي يتم عرضها الكثير: “Joe Dirt” و”Megamind” و”The Muppets” و”Lethal Arms” و”Shaun the Sheep Movie” والمزيد. من المؤكد أن أغنية “Bad to the Bone” هي أغنية تبدو مضحكة، وصولاً إلى قصة الممرضات، والساكسفون في الخلفية، و”Bbbbb-bad”.
انطلاقًا من أول استخدام لها في فيلم الجريمة العنيفة “Slayground” عام 1983، اعتقد صناع الأفلام دائمًا أن الأغنية تبدو مضحكة – على الأقل بطريقة مظلمة. تم إصدار فيلم “Bad to the Bone” في العام السابق عام 1982، وتم عرضه على المشهد الافتتاحي في “Slayground”، تمامًا كما حدث في كتاب “Christine” المقتبس من كتاب ستيفن كينج عن سيارة شريرة، والذي تم إصداره أيضًا في عام 1983. ولكن في هذه المرحلة تم سماعه كثيرًا، ومن غير المرجح أن يترك أي تأثير على الإطلاق.
ستيبنوولف – ولد ليكون بريا
نأتي الآن إلى الأغنية التي لم يتم عرضها ملايين المرات في الأفلام والتلفزيون فحسب، بل أصبحت أيضًا شائعة جزئيًا بسبب أحد الأفلام. مثل “Bad to the Bone”، ظهر فيلم “Born to Be Wild” للمخرج Steppenwolf لأول مرة على الشاشة خلال مقدمة الفيلم، في هذه الحالة “Easy Rider” (1969). تناسب الأغنية الفيلم تمامًا – حيث تم تشغيلها فوق مجموعة من الرجال الذين يركبون الدراجات بحرية عبر جنوب غرب أمريكا – ويبدو أن الأغنية تم إنتاجها للفيلم. لكن لا، فقد تم إصدار فيلم “Born to Be Wild” في العام السابق عام 1968 وركب موجة الثقافة المضادة في الستينيات وحقق النجاح قبل أن يستمر في إدراجه في الأفلام والعروض.
وعندما نقول إن فيلم “Born to Be Wild” ظل يُدرج في الأفلام والعروض، فإننا لا نعني 30 أو 40 أو حتى 50 مرة. نعني أكثر من 125 مرة سخيفة. لقد ظهر فيلم “Born to Be Wild” في “Doogie Howser, MD”، و”The Wonder Years”، و”Problem Child”، و”Miami Vice”، و”Knight Rider”، وغيرها الكثير. وقد تضاءل استخدامه في السنوات الأخيرة، وتم اعتماده أكثر فأكثر في الأفلام والبرامج التلفزيونية العالمية. لأي سبب من الأسباب، تم استخدامه أيضًا في الإنتاجات الصغيرة بدلاً من الإنتاجات الكبيرة بشكل عام.
مثل فيلم “Bad to the Bone”، تم استخدام فيلم “Born to Be Wild” بشكل أساسي في الأفلام الكوميدية. وتمامًا مثل أغنية “Bad to the Bone”، هناك شيء مرح، أو حتى أبله أو طفولي، في الأغنية مما يعني أنه ليس من المفترض حقًا أن تؤخذ على محمل الجد. ولكن في هذه المرحلة، لقد سمعنا ذلك بما فيه الكفاية، أليس كذلك؟
البي جيز – البقاء على قيد الحياة
لأنه يبدو أن صانعي الأفلام يحبون حقًا تشغيل الأغاني في بداية الفيلم، نأتي إلى فيلم “Saturday Night Fever” عام 1977، وهو الفيلم الذي بدأ بأقدام جون ترافولتا وهي تتجول في شوارع بروكلين. وبالطبع، كلنا نعرف الأغنية التي رافقت حركته، تماماً كما رافقت أغنية Born to Be Wild حركة الدراجات النارية في فيلم Easy Rider. نحن نتحدث عن أغنية سئم سماعها كل إنسان منذ حوالي 30 عامًا، حتى لو لم يولدوا بعد: “Stayin’ Alive” للبي جيز، أي تلك الفرقة التي ينطق اسمها مثل حرفين.
إذا كنت تعتقد أن “Born to Be Wild” قد تم عرضه كثيرًا في الأفلام والبرامج التلفزيونية، حسنًا، نقدم لك الرقم 139. هذا هو 139 مرة تم عرض “Stayin’ Alive” في بعض الأفلام أو في بعض البرامج منذ إصداره، حتى لو بطريقة جزئية فقط. تشمل أبرز الأحداث “The Secret Life of Pets” و”Grey’s Anatomy” و”Glee” و”Sherlock” و”Madagascar” و”Mars Attacks!” والجدير بالذكر أنها ظهرت أيضًا في فيلم الخيال العلمي “Virtuosity” المنسي إلى حد كبير عام 1995، عندما قام القاتل المتسلسل الرقمي المتجسد جسديًا SID 6.7 (راسل كرو) بإعادة إنشاء لقطة ترافولتا الأصلية “Saturday Night Fever” التي تركز على القدمين.
على عكس فيلم “Born to Be Wild”، تم تصميم فيلم “Stayin’ Alive” بنسبة 100% للفيلم الأول الذي ظهر فيه. سجل البي جيز خمس أغنيات أصلية لـ “Saturday Night Fever”، بما في ذلك “How Deep Is Your Love”، و”Night Fever”، و”More Than a Woman”، و”You Must Be Dancing”. جميع هذه الأغاني الخمس هي أغاني Bee Gees الأكثر بثًا على Spotify. لكن أغنية “Stayin ‘Alive” هي التي أثبتت أنها تحمل عنوان الأغنية الأكثر نبوة، خاصة بفضل الأفلام والتلفزيون.
الحرب – رايدر منخفض
على الرغم من وجود عدد لا بأس به من أغاني الأفلام التي تم المبالغة في تشغيلها للاختيار من بينها، فإننا سنختار مرشحًا غير محتمل قد لا تدرك حتى أنه ظهر في الكثير من الأفلام، وذلك فقط لأن الأغنية ليست بارزة مثل “Stayin’ Alive” أو “Fortunate Son”. لكن أغنية “Low Rider” من War لا تزال أغنية كبيرة يمكن التعرف عليها على الفور، ومرة أخرى، ذات صوت مضحك تنطبق على مجموعة متنوعة من المواقف. مما لا شك فيه أن هذا هو سبب ظهوره أكثر من 50 مرة في أفلام مثل “Friday” و”Dazed and Confused” و”Beverly Hills Ninja” و”Beverly Hills Chihuahua”، وبالطبع مشهد المونتاج التدريبي من “A Knight’s Tale” (2001)، أحد أعظم الأفلام التي تشعرك بالسعادة على الإطلاق (fight us).
قد لا تبدو أغنية “Low Rider” الرائعة والسخيفة في عام 1975 وكأنها تناسب فرقة تدعى War، على الأقل حتى تعلم أن جماعة الفانك تعني أنهم كانوا “يشنون حربًا ضد الحرب” كجزء من الثقافة المضادة في السبعينيات، وفقًا لصحيفة الغارديان. تدور الأغنية نفسها حول السيارات منخفضة السرعة الفعلية، وصولاً إلى سطور مثل “السائق المنخفض لا يقود بسرعة كبيرة”، والتي تشير إلى القيادة بشكل أبطأ لتوفير المال على الوقود. استغرق الأمر ثلاث سنوات بعد إصدار الأغنية حتى يتم عرضها لأول مرة في فيلم كوميدي Cheech and Chong المبني على الماريجوانا عام 1978 بعنوان Up in Smoke.
في حين أن “Low Rider” هي بالتأكيد أقل إرهاقًا للأذنين من بعض الخيارات الأخرى في هذه القائمة، إلا أنه لا يزال مبالغًا فيه إلى درجة أنه يكاد يكون من المستحيل سماع الأغنية بأي طريقة جديدة ومبتكرة. لكن على الأقل ساعدت الأغنية في إبقاء الحرب وموسيقاها الفريدة على قيد الحياة.