أفضل 5 أغاني روك لجيل الطفرة السكانية وأطفالهم ليرتبطوا بها

منذ إصدارها في أكتوبر 1975 كأغنية من أغنية “A Night at the Opera”، قام عدد لا يحصى من الأشخاص بالتأرجح في استكشاف المعنى الكامن وراء أغنية “Bohemian Rhapsody” للملكة. الأسئلة الافتتاحية الشهيرة “هل هذه هي الحياة الحقيقية؟ / هل هذا مجرد خيال؟” معروفة جيدًا مثل قصيدة شكسبير “أكون أو لا أكون”. إجاباتهم معقدة بنفس القدر، وأي شخص – بغض النظر عن الجيل – يكافح من أجل العثور على مكانه في العالم يمكن أن يتفاعل مع الأمر.

الأغنية التي تبلغ مدتها ست دقائق تقريبًا لا تظل هادئة لفترة طويلة. تفسح التناغمات الشبيهة بصالون الحلاقة وأغنية فريدي المؤثرة “ماما، لقد قتلت رجلاً للتو”، المجال لقسم أوبرالي مدوٍ، قبل أن تنطلق في عاصفة ثلجية صخرية تتضاءل في النهاية إلى بيانو منفرد، وذلك الجرس المتحطم الذي يتركنا مرهقين عاطفيًا. تصدرت أغنية “Bo Rhap” قوائم الأغاني في المملكة المتحدة لمدة تسعة أسابيع في عام 1975، وحصلت على المركز التاسع على قائمة Billboard Hot 100.

الحقيقة هي أننا ربما لن نعرف أبدًا ما هو الأمر كله. على الرغم من روعة “Bo Rhap” في مجملها، إلا أنها عبارة عن حلوى مجزأة، وأفكار تم تجميعها معًا بواسطة فريدي ميركوري في أواخر الستينيات وكانت مدفوعة برؤيته، وفقًا لبريان ماي. يمكن لجيل الطفرة السكانية الذين أحبوا قسم موسيقى الروك أن يتنافسوا جنبًا إلى جنب مع أطفالهم، في حين أن الكلمات هي نقطة انطلاق لمحادثات أعمق. طلب عطارد من الناس الاستماع ومعرفة ما يعنيه ذلك بالنسبة لهم. ربما لهذا السبب تتحدث الأغنية إلى أجيال متعددة، فهي سلسة بقدر ما يحتاجون إليها.