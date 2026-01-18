أفضل 5 أغاني روك لجيل الطفرة السكانية وأطفالهم ليرتبطوا بها

كن صادقا. هل شاركت حقًا أذواق والديك الموسيقية أثناء نشأتك؟ كانت طفولة معظم جيل طفرة المواليد تدور أحداثها على خلفية من الأغاني القديمة المحبوبة مثل جلين ميلر أو بينج كروسبي، وهي أصوات مهدئة أذهلها ظهور موسيقى الروك، خاصة في السبعينيات. في حين كانت الأمهات والبوب في حيرة من أمرهم من عدد كبير من الفرق الموسيقية ذات المظهر الغريب، والتي غالبًا ما تكون نصف ملابس، والأهم من ذلك كله، أن أطفالهم أدركوا الحرية التي يمثلونها – ولم يتمكنوا من الحصول على ما يكفي.
إلى جانب تحطيم قيود أغنية البوب التي تبلغ مدتها ثلاث دقائق، روت أمثال “Bohemian Rhapsody” و”Stairway to Heaven” قصصًا، حيث أخذت المعجبين في رحلات بيضاوية غريبة. أثبتت أغنية “Cherry Bomb” أن النساء يمكنهن تقديم سلع الروك أيضًا، بينما كان جيل طفرة المواليد يلتهمون المقدمات المحملة بالخطافات ونغمات الجيتار المرتفعة التي استمرت لعدة أيام. والأفضل من ذلك كله، أنه عندما جاء أطفالهم إليهم، على عكس آبائهم، قدمت هذه الأغاني الكلاسيكية الآن وسيلة لجيل الطفرة السكانية وأطفالهم للتواصل – وفي بعض الحالات وفرت أرضية صلبة للتواصل عندما كان كل شيء آخر غير مطروح على الطاولة.
الملكة – الرابسودي البوهيمي
منذ إصدارها في أكتوبر 1975 كأغنية من أغنية “A Night at the Opera”، قام عدد لا يحصى من الأشخاص بالتأرجح في استكشاف المعنى الكامن وراء أغنية “Bohemian Rhapsody” للملكة. الأسئلة الافتتاحية الشهيرة “هل هذه هي الحياة الحقيقية؟ / هل هذا مجرد خيال؟” معروفة جيدًا مثل قصيدة شكسبير “أكون أو لا أكون”. إجاباتهم معقدة بنفس القدر، وأي شخص – بغض النظر عن الجيل – يكافح من أجل العثور على مكانه في العالم يمكن أن يتفاعل مع الأمر.
الأغنية التي تبلغ مدتها ست دقائق تقريبًا لا تظل هادئة لفترة طويلة. تفسح التناغمات الشبيهة بصالون الحلاقة وأغنية فريدي المؤثرة “ماما، لقد قتلت رجلاً للتو”، المجال لقسم أوبرالي مدوٍ، قبل أن تنطلق في عاصفة ثلجية صخرية تتضاءل في النهاية إلى بيانو منفرد، وذلك الجرس المتحطم الذي يتركنا مرهقين عاطفيًا. تصدرت أغنية “Bo Rhap” قوائم الأغاني في المملكة المتحدة لمدة تسعة أسابيع في عام 1975، وحصلت على المركز التاسع على قائمة Billboard Hot 100.
الحقيقة هي أننا ربما لن نعرف أبدًا ما هو الأمر كله. على الرغم من روعة “Bo Rhap” في مجملها، إلا أنها عبارة عن حلوى مجزأة، وأفكار تم تجميعها معًا بواسطة فريدي ميركوري في أواخر الستينيات وكانت مدفوعة برؤيته، وفقًا لبريان ماي. يمكن لجيل الطفرة السكانية الذين أحبوا قسم موسيقى الروك أن يتنافسوا جنبًا إلى جنب مع أطفالهم، في حين أن الكلمات هي نقطة انطلاق لمحادثات أعمق. طلب عطارد من الناس الاستماع ومعرفة ما يعنيه ذلك بالنسبة لهم. ربما لهذا السبب تتحدث الأغنية إلى أجيال متعددة، فهي سلسة بقدر ما يحتاجون إليها.
رام جام – بلاك بيتي
قل ما يعجبك في أغنية الروك هذه التي صدرت عام 1977 – وهناك الكثير من الآراء هناك – لقد كان “Black Betty” صعبًا في ذلك الوقت ويصفع بنفس القدر اليوم. قضى جيل الطفرة السكانية، المدمنين على نغمات بيل بارتليت، سنوات في العزف على الجيتار في سياراتهم أو مطابخهم، بينما شعر أطفالهم، إذا لم يتعرضوا للكهرباء على الفور، بسحب “بلاك بيتي” مع تقدمهم في السن.
نسخة رام جام من “بلاك بيتي” لم تكن الأولى ولا الأخيرة. قام كل من Jailbird James “Iron Head” Baker وLead Belly بتسجيلها في ثلاثينيات القرن الماضي، في حين قام نجوم الستينيات مانفريد مان بإضفاء طابعها عليها بأغنية “Big Betty”. لكن بارتليت هو من أخذ الأغنية من مؤخرة العنق، فكتب مقطعين جديدين وأضاف تلك النغمة الرائعة لفرقته Starstruck. ولكن لم يكن الأمر كذلك تمامًا بالنسبة لجيل الطفرة السكانية الذي أحبه أطفالهم.
تم تشكيل رام جام حول بارتليت من قبل المنتجين في نيويورك جيفري كاتز وجيري كاسينتز، الذين سمعوا أغنية “بلاك بيتي” لستارستروك واعتقدوا أن بإمكانهم القيام بعمل أفضل. من خلال قص الأغنية التي تبلغ مدتها خمس دقائق تقريبًا إلى نصفين وتبديل أجزاء منها، أنتجوا الأغنية الشهيرة. ادعى بارتليت أيضًا أن أغنيته كانت تدور حول فيلم Bettie Page المأساوي في الخمسينيات من القرن الماضي، والذي غالبًا ما يُستشهد به كمصدر إلهام للأصل. وأصر أيضًا على أنه طالما شعر الناس بذلك، فهو لا يهتم بما يعتقدون أنه يدور حوله.
ديفيد باوي – الأبطال
تم تسجيل أغنية “الأبطال” في برلين وتم إصدارها عام 1977، وأصبحت النشيد المفضل لكل جيل يواجه محنة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. تهدف جوقة بوي البسيطة والمتكررة إلى أن تكون نبوءة ذاتية التحقق، حتى لو كانت سريعة الزوال: “يمكننا أن نكون أبطالًا/ ليوم واحد فقط”. لقد تبنى جيل طفرة المواليد الذين عايشوا النضال من أجل الحقوق المدنية والاحتجاجات المناهضة للحرب في الولايات المتحدة، فضلاً عن المشاكل في أماكن أبعد، من الاضطرابات في أيرلندا إلى جدار برلين، الدعوة إلى العمل.
غنى بوي أغنية “الأبطال” عند جدار برلين قبل عامين فقط من هدمه، مما يثبت أنها يمكن أن تكون أكثر من مجرد كلمات. لقد تم نقل رسالة الأغنية القوية إلى الجيل القادم من الناشطين، وبعضهم يخوض نفس المعارك التي خاضها آباؤهم، بينما تواجه مجتمعات أخرى صراعات جديدة تحمل نفس القدر من التحدي. ليس سيئًا بالنسبة لسجل يُنظر إليه على أنه فشل في الرسم البياني، خاصة في الولايات المتحدة، حيث لم يحدث أي تأثير في Billboard Hot 100.
المفارقة هي أن “الأبطال” لا علاقة لهم بالأشخاص الذين يقفون في وجه السلطة أو يظهرون التضامن مع إخواننا من البشر. تم إنشاء الموسيقى ذات الطبقات بواسطة كارلوس العمر ودينيس ديفيس وجورج موراي، جنبًا إلى جنب مع غيتار روبرت فريب الأسطوري الآن. لكن تلك الكلمات انتزعت من بوي مثل نداء أو وعد؟ إنها أغنية حب، مستوحاة بعد أن رأى قبلة مسروقة بين منتجه المتزوج آنذاك توني فيسكونتي و”فتاة ألمانية التقى بها أثناء وجودنا في برلين”، كما قال المغني لكاتب الأغاني.
الهاربون – قنبلة الكرز
في حين أن جيل الطفرة السكانية المحبين لموسيقى البوب يمكن أن ينطلقوا مع مجموعات فتيات جيدة – ولكن منتجة بشكل كبير – مثل مارثا وفانديلاس، أو ذا سوبريمز، أو ذا شانغريلاس، إلا أنه لم يكن هناك سوى القليل من الجرأة أو الأصالة. كل ذلك تغير بعد أن أصدرت فرقة الروك النسائية The Runaways المكونة من خمس قطع ألبومها الأول الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا في عام 1976. أول أغنية منفردة بعنوان “Cherry Bomb” أصابت الرعب في قلوب أي شخص يزيد عمره عن 30 عامًا (كان ذلك في السبعينيات)، لكنها كانت موسيقى حرفية لآذان جيل الطفرة السكانية، حيث قدمت موسيقى تصويرية لعصر تحرير المرأة.
أظهرت كلمات الأغنية في وجهك أن النساء يمكن أن يشعرن بالإحباط والقذارة مثل الرجال: “في الشوارع، أنا الفتاة المجاورة / أنا الثعلب الذي كنت تنتظره.” أثبتت “قنبلة الكرز” أيضًا أنهم مسؤولون عن مصيرهم الجنسي: “سأعطيك شيئًا تعيش من أجله / سأمسك بك حتى تتألم.” كان الآباء في جميع أنحاء الولايات المتحدة مرعوبين من كل شيء يتعلق بفرقة The Runaways، لكن الفرقة حققت نجاحًا كبيرًا في أماكن مثل اليابان. على الرغم من أنهما لم يستمرا طويلًا، حيث انفصلا في عام 1979، إلا أن The Runaways اكتسبا جماهير جديدة بين أطفال جيل الطفرة السكانية، حيث وجدوا رابطًا مشتركًا مع أمهاتهم اللاتي، كما اتضح، كانوا على نفس القدر من القوة مثلهم.
الدرج إلى السماء – ليد زيبلين
لا يمكن أن تكتمل أي قائمة من أغاني الروك دون أخذ ليد زيبلين، التي تعلو فوق ما يسمى بـ “شرائط الشعر” بنفس الطريقة التي يلوح بها تولكين فوق نوع الأدب الخيالي المظلم. لقد أفسد الكتالوج الخلفي للفرقة الأسطورية جيل الطفرة السكانية، مما يجعل الملحمة وصفًا غير كافٍ، ولكن هناك أغنية واحدة فقط يجب علينا التركيز عليها تمامًا: “Stairway to Heaven”.
بالنسبة لجيل الطفرة السكانية الذين سمعوها لأول مرة في السبعينيات، لم تكن مجرد رحلة موسيقية مثيرة للذكريات؛ كما أنها قدمت أيضًا عزفًا منفردًا على الجيتار يجب تعلمه، وهو غيّر موسيقى الروك إلى الأبد. بعد مرور بضعة عقود، وكما هو الحال مع جميع القصص التي تنتقل إلى الأجيال الجديدة، لم يجد الأطفال الذين يستمعون إلى “Stairway” ارتباطًا بماضي والديهم فحسب، بل تم إلهامهم لصياغة مستقبل موسيقي جديد أيضًا.
لقد قام الكثيرون بتحليل وتأمل واحتفلوا بهذه الأغنية العملاقة، التي تنسج تعويذة موسيقى الروك في العصور الوسطى على مدار ثماني دقائق لا تُنسى. في عام 2014، أوضح عازف الجيتار جيمي بيج لبي بي سي كيف أن إنشاء أغنية “Stairway” كان يشبه إلى حد كبير أغنية “Bohemian Rhapsody” لفرقة كوين، وهي عبارة عن جهد جماعي، بمشاركة “الجميع”. لم يتم إصدارها كأغنية منفردة في الولايات المتحدة (كما كانت الخطة دائمًا، وفقًا لصفحة)، لكن ذلك لم يمنعها من أن تصبح نجاحًا كبيرًا، ناهيك عن نغمة LZ المميزة.