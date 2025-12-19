أفضل 5 أغاني روك من موسيقيات

إنها لحقيقة محزنة أن موسيقى الروك كانت دائمًا نوعًا يهيمن عليه الذكور، ويميل إلى أن يكون لديه اختلال توازن بين الجنسين أكبر بكثير من موسيقى البوب ​​السائدة. في الواقع، كانت الغالبية العظمى من العروض على مدار تاريخ موسيقى الروك عبارة عن فرق مكونة بالكامل من رجال بيض – وهي قضية ظلت قائمة حتى القرن الحادي والعشرين، عندما أظهر تحليل أجرته صحيفة الغارديان في عام 2017 أن ما يقرب من ثلثي أعمال موسيقى الروك كانت عبارة عن تشكيلات من الذكور فقط.

اقترح البعض أن هذا النوع من موسيقى الروك يُنظر إليه عادة على أنه أكثر ذكورية، وأنه عندما ترى الفتيات اللاتي يميلن إلى ممارسة مهنة في الموسيقى الرجال فقط يؤدون في مجموعات مشهورة، فإن ذلك يثنيهن عن التقاط الجيتار وتجربته بأنفسهن. يمكن القول إن المؤسسة الموسيقية ساعدت في تعزيز فكرة أن موسيقى الروك مخصصة للرجال. مجرد جزء صغير من موسيقيي الروك في قاعة مشاهير الروك آند رول هم من النساء، وعادة ما تكون مجموعات من أولئك الذين يعتبرون المبتكرين الرئيسيين لموسيقى الروك المبكرة عبارة عن قوائم مكونة بالكامل من الرجال.

ومع ذلك، فالحقيقة هي أن هذا النوع من الموسيقى تم اختراعه بمفرده إلى حد كبير من قبل امرأة: الأخت روزيتا ثارب، المعروفة أيضًا باسم “عرابة موسيقى الروك أند رول”، وهي مغنية منفردة تم تقليد استخدامها للغيتار الكهربائي المشوه في عروضها من قبل الجيل الأول من آلهة الروك الذكور، وأبرزهم تشاك بيري وليتل ريتشارد، الذين تحدثوا بصوت عالٍ عن تأثير ثارب عليهم. وعلى الرغم من عدم وجود تمثيل في هذا النوع، منذ ثارب هناك كان هناك عدد من موسيقيات الروك البارزات اللاتي يواصلن إلهام فناني اليوم، فيما يلي خمسة مقطوعات موسيقية من العقود الستة الماضية والتي فتحت آفاقًا جديدة لموسيقى الروك وصمدت أمام اختبار الزمن منذ إطلاقها.