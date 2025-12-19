أفضل 5 أغاني روك من موسيقيات

إنها لحقيقة محزنة أن موسيقى الروك كانت دائمًا نوعًا يهيمن عليه الذكور، ويميل إلى أن يكون لديه اختلال توازن بين الجنسين أكبر بكثير من موسيقى البوب السائدة. في الواقع، كانت الغالبية العظمى من العروض على مدار تاريخ موسيقى الروك عبارة عن فرق مكونة بالكامل من رجال بيض – وهي قضية ظلت قائمة حتى القرن الحادي والعشرين، عندما أظهر تحليل أجرته صحيفة الغارديان في عام 2017 أن ما يقرب من ثلثي أعمال موسيقى الروك كانت عبارة عن تشكيلات من الذكور فقط.
اقترح البعض أن هذا النوع من موسيقى الروك يُنظر إليه عادة على أنه أكثر ذكورية، وأنه عندما ترى الفتيات اللاتي يميلن إلى ممارسة مهنة في الموسيقى الرجال فقط يؤدون في مجموعات مشهورة، فإن ذلك يثنيهن عن التقاط الجيتار وتجربته بأنفسهن. يمكن القول إن المؤسسة الموسيقية ساعدت في تعزيز فكرة أن موسيقى الروك مخصصة للرجال. مجرد جزء صغير من موسيقيي الروك في قاعة مشاهير الروك آند رول هم من النساء، وعادة ما تكون مجموعات من أولئك الذين يعتبرون المبتكرين الرئيسيين لموسيقى الروك المبكرة عبارة عن قوائم مكونة بالكامل من الرجال.
ومع ذلك، فالحقيقة هي أن هذا النوع من الموسيقى تم اختراعه بمفرده إلى حد كبير من قبل امرأة: الأخت روزيتا ثارب، المعروفة أيضًا باسم “عرابة موسيقى الروك أند رول”، وهي مغنية منفردة تم تقليد استخدامها للغيتار الكهربائي المشوه في عروضها من قبل الجيل الأول من آلهة الروك الذكور، وأبرزهم تشاك بيري وليتل ريتشارد، الذين تحدثوا بصوت عالٍ عن تأثير ثارب عليهم. وعلى الرغم من عدم وجود تمثيل في هذا النوع، منذ ثارب هناك كان هناك عدد من موسيقيات الروك البارزات اللاتي يواصلن إلهام فناني اليوم، فيما يلي خمسة مقطوعات موسيقية من العقود الستة الماضية والتي فتحت آفاقًا جديدة لموسيقى الروك وصمدت أمام اختبار الزمن منذ إطلاقها.
الأخ الأكبر والشركة القابضة – قطعة من قلبي
Big Brother & The Holding Company كانت فرقة موسيقية في سان فرانسيسكو تكافح من أجل العثور على جمهور في منتصف الستينيات، حيث لم يكن من الممكن تمييز المجموعة عن العديد من الأعمال الأخرى في ذلك اليوم والتي كانت تمارس تجارتها كمزودي موسيقى الروك البلوز المخدرة. لكن كل ذلك تغير مع وصول المغنية الموهوبة جانيس جوبلين، التي جعلها أسلوبها الصوتي الخام سيدة رائدة مثالية لإعادة تفسير مؤلفات موسيقى البلوز وموسيقى الآر أند بي القائمة على موسيقى الروك.
“قطعة من قلبي” من ألبوم Big Brother & The Holding Company الذي تصدر القائمة عام 1968 بعنوان “Cheap Thrills”، هو من بين أفضل عروض جوبلين في الاستوديو، مع المغني، الذي توفي بشكل مأساوي بعد عامين فقط عن عمر يناهز 27 عامًا، وهو يشبع كلمات الأغاني المازوخية بمشاعر لاذعة. تصل الأغنية إلى ذروة صاخبة على عكس أي شيء يُسمع في راديو موسيقى الروك في الستينيات، حيث يتوافق أداء جوبلين الصوتي مع قوة الآلة. تلقت الأغنية الكثير من التشغيل وصعدت إلى قائمة أفضل 20 أغنية في قائمة Billboard Hot 100.
باتي سميث – غلوريا: في Excelsis Deo/غلوريا
تعد باتي سميث الأسطورية واحدة من هؤلاء الفنانين النادرين الذين جعلت قصائدهم الغنائية المكثفة والمثيرة للذكريات، مثل قصائد صديقها المقرب بوب ديلان، توصف بأنها شاعرة في كثير من الأحيان كموسيقية. ومع ذلك، خلال السبعينيات، عرضت سميث أيضًا أسلوب أداء فريدًا تمامًا، حيث يعتبر ألبومها “Horses” علامة بارزة في موسيقى الروك البديلة.
الأغنية الافتتاحية للألبوم، “Gloria: In Excelsis Deo/Gloria،” هي كل ما يتطلبه الأمر لرؤية كيف يعمل سميث على الشعر وموسيقى الروك معًا في شيء مبهر واستفزازي. بعد الافتتاح بمقطع حميم من قصائد سميث الغنائية التي تبدأ بالسطر اللاذع “مات يسوع من أجل خطايا شخص ما ولكن ليس خطاياي”، تنحرف الأغنية إلى نسخة غلاف لأغنية “جلوريا” التي كتبها فان موريسون. من المعتاد أن يقوم المغني بتغطية الأغاني من قبل فنانين من جنس مختلف لتغيير الضمائر لتعكس هويته الجنسية، ولكن في هذه الحالة تحتفظ سميث، التي تصف نفسها بأنها من جنسين مختلفين، بالكلمات الأصلية، وتحول أغنية “غلوريا” إلى أغنية تخريبية ذات جاذبية غريبة. صراخ سميث وتبجحها أثناء ذروة الأغنية المثيرة وضع معيارًا عاليًا لفناني موسيقى الروك بعد ذلك وأنشأ نموذجًا للنساء الرائدات في موسيقى البانك والموجة الجديدة والأنواع البديلة الأخرى.
ألانيس موريسيت – يجب أن تعرف
عندما تفكر في المغنيين وكتاب الأغاني في التسعينيات، فإن ألانيس موريسيت، التي حققت نجاحًا عالميًا هائلاً مع ألبومها “Jagged Little Pill” عام 1996، تستحق أن تكون على رأس القائمة. من خلال الجمع بين صوت الميزو سوبرانو الفريد والقصائد الغنائية العاطفية والطائفية بشكل استثنائي، كانت موريسيت تتمتع بالواقعية عندما يتعلق الأمر بمناقشة موضوعات الحب والعلاقات والحسرة التي لم تكن مثل أي شيء آخر في المخططات خلال العقد.
يمكن القول إن أغنية “You Oughta Know” هي الأغنية النهائية لموريسيت، وهي الأغنية التي غيرت كل شيء؛ لم يتمكن أي فنان، ذكرًا كان أم أنثى، من اجتياز عوالم موسيقى الروك والبوب بمثل هذا الصوت الفريد والرغبة في احتضان المرارة والاستياء اللذين وُجدا في موسيقى البلوز والجراج والهارد روك ذات التوجه الذكوري منذ الستينيات فصاعدًا.
حصلت موريسيت على نجاحات أخرى خلال حقبة “Jagged Little Pill”، وأبرزها أغنيتها المنفردة “Ironic”، التي احتلت المركز الرابع في قائمة Billboard Hot 100 في مارس 1996، أعلى بنقطتين من أغنية “You Oughta Know”. الألبوم بأكمله، الذي وصل إلى المرتبة الأولى، يعتبره العديد من المعجبين خاليًا من العيوب. لكن “يجب أن تعرف” أصبحت أفضل من بين جميع أعمال موريسيت، حيث لا يزال غضبها الحقيقي على ما يبدو على المسار قادرًا على إثارة الشعر على رقبة المستمع بعد مرور ثلاثة عقود.
المربيون – المدفع
وجدت كيم ديل الشهرة كعازفة قيثارة لفرقة الروك البديلة Pixies ذات التأثير الكبير في أواخر الثمانينيات، بأسلوبها الصوتي الأنثوي البسيط والمباشر الذي يتناقض بشكل ممتع مع النباح الشرس للمغني الرئيسي بلاك فرانسيس. تعتبر الإصدارات المبكرة للفرقة، مثل ألبومات “Surfer Rosa” و”Doolittle”، من الروائع التي شكلت ديناميكيات حركة الجرونج في التسعينيات.
تحظى مساهمة Deal في صوت Pixies بتقدير جيد بشكل عام من قبل معجبي الفرقة، ولكن من المؤكد أنها لم يكن لها سوى دور صغير في تحديد الاتجاه الموسيقي للفرقة، حيث كتبت أغنيتين فقط في ديسكغرافيا المجموعة بأكملها. نتيجة لذلك، بينما كان نجم Pixies آخذًا في الصعود، شاركت أيضًا في تأسيس فرقتها الخاصة، The Breeders، مع فرقة Throwing Muses Tanya Donelly. أصدرت الفرقة الجديدة ألبومها الأول “Pod” في عام 1990، تلاه ألبوم “Last Splash” في عام 1993، وهو نفس العام الذي انفصلت فيه فرقة Pixies.
أبرز ما يميز تسجيلات Breeders المبكرة هذه هو “Cannonball،” الأغنية المنفردة من الألبوم الثاني للفرقة والتي عرضت تأليف الأغاني المتمحور حول البوب والذي عزز صوتها البديل. تم اعتبار الأغنية واحدة من أغاني الروك البديلة المميزة في ذلك العصر، وساعدت أغنية “Last Splash” في الحصول على البلاتينية.
نعم نعم نعم – الخرائط
كانت الأزياء المستقلة الرائعة منتشرة في جميع أنحاء المخططات في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث أعادت فرق مثل Strokes تنشيط الجماهير المتعطشة لموسيقى الروك المستقلة الراقصة ذات الميزة. مرة أخرى، كانت العديد من الفرق الموسيقية في ذلك العصر مكونة بالكامل من الذكور، ولكن كان هناك عدد من الموسيقيات اللاتي أنشأن بعض المقطوعات الموسيقية المميزة لهذا العقد. إحدى هؤلاء كانت كارين أو، المغنية الرئيسية لثلاثي موسيقى الروك “نعم نعم نعم” الذي حقق نجاحًا ساحقًا بأغنيته المنفردة “Maps” في عام 2003.
كانت “الخرائط” شيئًا مختلفًا عن العمل المبكر لـ Yes Yes Yes؛ مسار عاطفي أكثر انعكاسًا يكشف عن التفاصيل الدقيقة لكتابة الأغاني والأسلوب الصوتي لـ O. يقال إن الأغنية مستوحاة من علاقة O مع Liars frontman Angus Andrew، الذي ساهم فشله في الحضور في الوقت المحدد في تصوير الفيديو في ذرف O دموع حقيقية على الكاميرا، والتي أصبحت لحظة فيديو موسيقية مميزة. تمتعت الأغنية بموجة جديدة من الشعبية في عام 2024، عندما انتشرت على TikTok ووجدت جمهورًا جديدًا لم يكن كبيرًا بما يكفي لجذب ضجيج “الخرائط” في المرة الأولى.