أفضل 5 أغاني قبلة مبالغ فيها

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

سواء أحبهم أي شخص أم لا، ليس هناك من شك في أن KISS هي إحدى ملوك موسيقى الروك أند رول وتستحق إدراجها في قاعة المشاهير. على مدار 50 عامًا، قامت الفرقة بجولة حول العالم وأصدرت كتالوجًا موسيقيًا لا يمكن إنكاره. في واقع الأمر، حققت فرقة KISS رقمين قياسيين عالميين بعرض واحد.

الآن، بعد أن ابتعدنا عن الاستحسان، دعونا نعود إلى الواقع. ليست كل أغنية لمسها جين سيمونز وبول ستانلي وشركاؤه تستحق أن تعامل كقطعة من الذهب. هناك عدد من أغاني KISS التي تم المبالغة في تقديرها وحظيت بالاهتمام فقط بسبب اسم العلامة التجارية المرتبط بها، وليس بسبب براعتها الموسيقية. هذا لا يعني بالضرورة أنهم كريهون، لكنهم أيضًا لا يجب إضافتهم إلى أي مجموعة.

والخبر السار هو أننا بحثنا في كتالوج KISS للعثور على أفضل خمس أغاني مبالغ فيها. في تحديد ما نعتقد أنه مبالغ فيه، قمنا بمقارنته بإصدارات أخرى من الفرقة نفسها وكذلك أقرانها. بالإضافة إلى ذلك، أخذنا في الاعتبار المحتوى الغنائي والموسيقى ورسالة الأغاني لتحديد ما الذي يتم قطعه هنا. وبطبيعة الحال، يتضمن هذا بعض الآراء الشخصية، لذا فلا بأس إذا اتفقنا على عدم الاتفاق في النهاية. لا تتردد في موسيقى الروك أند رول طوال الليل لأي شيء يجعلك سعيدًا!