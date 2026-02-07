أفضل 5 أغاني قبلة مبالغ فيها

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
سواء أحبهم أي شخص أم لا، ليس هناك من شك في أن KISS هي إحدى ملوك موسيقى الروك أند رول وتستحق إدراجها في قاعة المشاهير. على مدار 50 عامًا، قامت الفرقة بجولة حول العالم وأصدرت كتالوجًا موسيقيًا لا يمكن إنكاره. في واقع الأمر، حققت فرقة KISS رقمين قياسيين عالميين بعرض واحد.
الآن، بعد أن ابتعدنا عن الاستحسان، دعونا نعود إلى الواقع. ليست كل أغنية لمسها جين سيمونز وبول ستانلي وشركاؤه تستحق أن تعامل كقطعة من الذهب. هناك عدد من أغاني KISS التي تم المبالغة في تقديرها وحظيت بالاهتمام فقط بسبب اسم العلامة التجارية المرتبط بها، وليس بسبب براعتها الموسيقية. هذا لا يعني بالضرورة أنهم كريهون، لكنهم أيضًا لا يجب إضافتهم إلى أي مجموعة.
والخبر السار هو أننا بحثنا في كتالوج KISS للعثور على أفضل خمس أغاني مبالغ فيها. في تحديد ما نعتقد أنه مبالغ فيه، قمنا بمقارنته بإصدارات أخرى من الفرقة نفسها وكذلك أقرانها. بالإضافة إلى ذلك، أخذنا في الاعتبار المحتوى الغنائي والموسيقى ورسالة الأغاني لتحديد ما الذي يتم قطعه هنا. وبطبيعة الحال، يتضمن هذا بعض الآراء الشخصية، لذا فلا بأس إذا اتفقنا على عدم الاتفاق في النهاية. لا تتردد في موسيقى الروك أند رول طوال الليل لأي شيء يجعلك سعيدًا!
بندقية الحب
نعم، يعد “Love Gun” جزءًا أساسيًا من كتالوج KISS وتاريخ موسيقى الروك. باعتبارها الأغنية الرئيسية لألبوم عام 1977 الذي يحمل نفس الاسم، يمكن القول إنها واحدة من أشهر أغاني الفرقة والكلاسيكية المحبوبة بين المعجبين. ومع ذلك، إليك نظرة على الواقع: أفضل ما في الأمر – عبارة “بندقية الحب” – لم تتصورها KISS على الإطلاق.
في السيرة الذاتية “واجه الموسيقى: حياة مكشوفة” بقلم بول ستانلي، كشف قائد فرقة KISS أن الفرقة “استعارت” المصطلح من موسيقي آخر. كتب ستانلي: “لقد سرقت فكرة” مسدس الحب “من نسخة ألبرت كينغ لأغنية The Hunter، والتي اختيرها (ليد) زيبلين أيضًا من أغنية How Many More Times في ألبومهم الأول”.
الآن، فكر في الموسيقى الفعلية لهذه الأغنية. إنه ليس مثيرًا للإعجاب تمامًا، لأنه في الغالب عبارة عن موسيقى روك قياسية تعتمد على الجيتار ومبنية على القدرة على عزف أغنية “Love Gun”. في الواقع، الكلمات ليست رائعة أيضًا، حيث أن المسار هو في الأساس تعبير ملطف لإثارة حقويه ومحاولة جعله يبدو مثيرًا (في حين أنه ليس كذلك). نعم، إنها أغنية KISS مشهورة، لكن لا تدع ذلك يردعك عن حقيقة أنها مبالغ فيها للغاية.
دعونا نضع X في الجنس
في عام 1988، أصدرت KISS ألبومًا رائعًا بعنوان “Smashes, Thrashes & Hits”. إحدى الأغاني الجديدة المضمنة في هذا الإصدار كانت أغنية “Let’s Put the X in Sex”، والتي بالكاد وصلت إلى قائمة Billboard Hot 100.
دعونا نتحدث عن هذه الأغنية للحظة – لا يقصد التورية. تم إصدار أغنية “Let’s Put the X in Sex” خلال حقبة عدم مكياج المجموعة، ولكن من الواضح من الفيديو الموسيقي والموسيقى نفسها أن الفرقة لا تستطيع أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تكون Prince أو Mötley Crüe هنا. هناك نغمة راقصة للأغنية ونغمة الجيتار هي KISS بشكل مميز، في حين أن الكلمات ليست شنيعة جدًا من الأشخاص الذين غنوا عن لعقها في الماضي. بعد قولي هذا، هذه أغنية مبتذلة لدرجة أنك تريد نصب فزاعة حولها لطرد الجميع بعيدًا.
هذه هي الجوقة: “حبيبي، دعنا نضع X في الجنس / الحب مثل العضلة وأنت تجعلني أريد أن أثني / حبيبي، دعنا نضع X في الجنس / أبقه سريًا، يا عزيزي، دعني أكون عينك الخاصة.” ينبغي أن يكون أشبه بـ “دعونا نضع هو في هيهي”. الآن بعد أن انتهى الجميع من الضحك، هل يمكننا أن نتفق جميعًا على أن هذه أغنية كلاسيكية مبتذلة من إحدى أهم الفرق الموسيقية في السبعينيات؟
للأبد
بعد مرور عام على رغبتها في ممارسة الجنس، أصدرت KISS ألبومًا جديدًا بعنوان “Hot in the Shade”. إحدى الأغاني المنفردة الكبيرة خارج هذا السجل هي أغنية “Forever،” والتي من المفترض أن تدور حول المشاعر والإعلان النهائي عن الحب. كما تبين أنها تحظى بشعبية كبيرة على Billboard Hot 100، حيث وصلت إلى المركز الثامن وقضت 17 أسبوعًا على الرسم البياني.
ومن المضحك أن بول ستانلي شارك في كتابة “إلى الأبد” مع مايكل بولتون. إنه يظهر أيضًا، نظرًا لأن الحقيقة الصعبة هي أن هذا يبدو أشبه بمسار بولتون أكثر من كونه مسار KISS. على الرغم من أنها ليست أسوأ أغنية لـ KISS بأي حال من الأحوال، فليس هناك شك في أن هذا يناسب أسلوب بولتون الصوتي أكثر من أسلوب ستانلي، الذي يجعل تسليم كلماته وإعلانها من الصعب متابعتها. ليس من الصعب جدًا أن نتخيل أن أغنية “Forever” تشكل جزءًا من كلمات موسيقى الروك الكلاسيكية الشائعة والتي يغنيها الجميع بشكل خاطئ.
المشكلة الأخرى في “Forever” هي أنها تبدو مخادعة من KISS. في العام السابق، أصدرت الفرقة أغانٍ مثل “(You Make Me) Rock Hard”، لكن من المفترض الآن أن نصدق أنهم وجدوا الحب الحقيقي ويريدون الاستقرار. بالتأكيد.
السيرك النفسي
حقيقة ممتعة: “Psycho Circus” هي أغنية KISS الوحيدة التي وصلت إلى المرتبة الأولى في مخطط Billboard Mainstream Rock. هل هو وسام مستحق بحق؟ وليس في مليون سنة.
يعد مجمل سجل عام 1998 الذي يحمل عنوان “Psycho Circus” (وهو أحد ألبومات KISS الأقل شهرة) حدثًا غريبًا. على الرغم من الترويج لها باعتبارها الفرقة الأصلية – بول ستانلي، وجين سيمونز، وبيتر كريس، وآيس فريلي – يعودون معًا، إلا أن الحقيقة هي أنها تضم في الغالب موسيقيين. بصراحة، يظهر في المسار الرئيسي، حيث يأتي هذا على أنه المجنون
بهلوان عصر KISS Posse للفرقة. “Psycho Circus” هي محاولة المجموعة لتكون أكثر حداثة وتتلاءم مع صوت الروك البديل الأثقل في أواخر التسعينيات. إنها تحمل كل السمات المميزة لفرقة تعاني من أزمة هوية وتحاول أن تكون مثل الأطفال الرائعين من حولها. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد أي جزء لا يُنسى أو خطاف في هذه الأغنية، باستثناء الفيديو الموسيقي القديم الذي يبدو وكأنه لعبة PlayStation 1 وقوس قزح تم وضعهما في ماكينة تقطيع الخشب.
حصل “Psycho Circus” على ترشيح في حفل توزيع جوائز جرامي السنوي الحادي والأربعين. في الإنصاف، بدا العام خاليًا من مقطوعات موسيقى الروك الجيدة، عندما تفكر في المرشحين الآخرين في هذه الفئة، مثل “Fuel” لفرقة Metallica، و”The Dope Show” لمارلين مانسون، و”Do the Evolution” لبيرل جام، فإنهم لا يحظون باحترام كبير باعتبارهم عظماء على الإطلاق أيضًا. لم تكن الصخور ميتة بالضرورة، لكنها كانت في حالة سبات لفترة من الوقت.
الجحيم أو هللويا
دعونا نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية هنا. بحلول العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، نجت KISS من اسم علامتها التجارية ووسيلة التحايل وKISStory. لم يحضر أحد العروض للاستماع إلى الأغاني الجديدة. لقد أرادوا سماع الأغاني القديمة الذهبية. ومع ذلك، واصلت الفرقة إصدار الموسيقى، مثل أغنية “Hell or Hallelujah” المنفردة من ألبوم “Monster” لعام 2012.
في حين أن المسار يظل متجذرًا في صوت موسيقى الروك الكلاسيكي المستوحى من موسيقى البلوز لـ KISS، فهو أيضًا لا شيء ضخم. إنها شريحة لحم مشوية على اللهب، بدون أي بهارات أو زينة، توضع بين شريحتين من الخبز القديم. لا يوجد شيء فريد أو مثير في أغنية “Hell or Hallelujah”، حيث إنها تشبه إلى حد كبير حشو الألبوم أكثر من كونها أغنية رئيسية. إنه أمر مخيب للآمال عندما تفكر في أن الكلمات تهدف إلى تناول كل المحن التي تغلبت عليها KISS في مسيرتها لتصبح واحدة من أكبر أعمال موسيقى الروك على وجه الأرض. ومع ذلك، يبدو هذا بلا روح وبالأرقام – تقريبًا مثل كل تلك الروابط الترويجية السخيفة، مثل KISS Kasket.
على الرغم من أنه تم رسمه واستقباله على الهواء، إلا أن أغنية “Hell or Hallelujah” لا يمكنها أن تضاهي ما أصدرته الفرقة في سنوات المجد. ربما تكون أكبر خطيئة هي أنها مجرد أغنية ذات نجاح متوسط 6/10 – ويمكن للمرء أن يتوقع أكثر بكثير من مجموعة مؤثرة مثل KISS.